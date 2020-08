Vorsorgeangebote in der BU-Versicherung unterschätzt

21.8.2020

Die wichtigsten Faktoren für den Abschluss einer Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) hat die Yougov GmbH im Auftrag der Lebensversicherung von 1871 a.G. München in einer repräsentativen Umfrage vom 27. bis 29 Mai ermittelt. Die Mehrheit achtet bei der Auswahl auf eine schnelle Leistung im Schadenfall (23 Prozent).

Für gut ein Fünftel (21 Prozent) spielen günstige monatliche Beiträge die entscheidende Rolle. Nur fünf Prozent der 2.041 Befragten achten vor der Unterschrift auf dem BU-Vertrag auf Maßnahmen zur Prävention wie zum Beispiel zur Stärkung der mentalen Gesundheit.

Die Programme zur Gesundheitsförderung der Krankenkassen werden dagegen von rund 15 Millionen Menschen im Jahr genutzt, wie die LV von 1871 unter Berufung von Statista-Auswertungen anführt. Versicherte hätten Interesse an diesen Leistungen, würden das Angebot aber eher bei ihrem Krankenversicherer vermuten, so die Gesellschaft in einer Mitteilung.

Häufigster Leistungsauslöser in der BU-Versicherung sind psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen, wie Auswertungen des Analysehauses Franke und Bornberg GmbH zeigen. Das Unternehmen wertet jährlich eine Stichprobe der Leistungspraxis in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung von fünf Lebensversicherern aus (VersicherungsJournal 7.8.2020).