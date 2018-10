Vorfahrt schützt vor Haftung für Unfall nicht

17.10.2018 – Ein Autofahrer, der ohne Not ein besonders riskantes unfallträchtiges Fahrmanöver durchführt, ist unter Umständen selbst dann ganz überwiegend für die Folgen eines Unfalls verantwortlich, wenn ihm zuvor vermeintlich die Vorfahrt genommen wurde. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Osnabrück vom 2. Juli 2018 hervor (7 S 404/17).

Der Kläger befuhr mit seinem Personenkraftwagen außerhalb einer geschlossenen Ortschaft eine dreispurige Vorfahrtsstraße, als die von rechts kommende Beklagte auf die Straße einbog.

Als Reaktion lenkte er sein Fahrzeug zunächst auf die mittlere Fahrspur, bremste es aber kurz darauf bis zum Stillstand auf der Spur, auf welcher sich mittlerweile die Beklagte mit ihrem Personenkraftwagen befand ab. Die schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Auto des Klägers auf.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Der Kläger erklärte den Bremsvorgang damit, dass sein Fahrzeug durch den seiner Meinung nach erzwungenen Spurwechsel ins Schleudern geraten sei. Bei seinem Bemühen, es wieder einzufangen, sei der erneute Spurwechsel und die Bremsung bis zum Stillstand erforderlich gewesen.

Dem hielt die Beklagte entgegen, dass der Kläger anstatt mit der an der Unfallstelle erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern mit geschätzten 120 km/h unterwegs gewesen sei. Sie habe ihn bei ihrem Einbiegevorgang daher erst im allerletzten Augenblick wahrnehmen können.

Im Übrigen sei die Vollbremsung des Klägers nur so zu erklären, dass er sie wegen der von ihm behaupteten Vorfahrtsverletzung habe disziplinieren wollen. Ins Schleudern sei er nicht gekommen. Die Beklagte hielt daher ausschließlich den Kläger für den Unfall verantwortlich.

Anscheinsbeweis sprach gegen die Beklagte

Der Fall landete schließlich vor Gericht. Dort errang der Kläger in erster Instanz einen überwiegenden Erfolg.

Weil sich der Unfall in einem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit dem Einbiegevorgang der Beklagten ereignet hatte, sprach der Anscheinsbeweis nach Meinung des Amtsgerichts überwiegend für deren Verschulden.

Das Gericht gab der Klage daher mit einer Haftungsverteilung von 2/3 zu 1/3 zu Lasten der Beklagten statt.

Unnötiges und riskantes Fahrmanöver

Doch dem wollten sich die in Berufung mit dem Fall befassten Richter des Osnabrücker Landgerichts nicht anschließen. Sie drehten den Spieß um und sprachen dem Kläger lediglich den Ersatz von einem Drittel seines Schadens zu.

Nach Ansicht des Gerichts konnte keiner der Unfallbeteiligten seine Schadenschilderung beweisen. Ein Sachverständiger kam jedoch zu dem Ergebnis, dass der Kläger sein Fahrzeug ohne Not und ohne dass es zu einem Schleudervorgang gekommen wäre, angesichts der Verhältnisse am Unfallort vor der einbiegenden Beklagten hätte zum Stillstand bringen können.

Dies gelte selbst dann, wenn der Kläger, wie von der Beklagten behauptet, mit 120 km/h unterwegs gewesen sein sollte,

Kläger war überwiegend selbst schuld

Das Gericht zeigte sich daher davon überzeugt, dass der Kläger durch sein ebenso unnötiges wie riskantes Vorbeiziehen am Personenkraftwagen der Klägerin sowie dem anschließenden Bremsmanöver die Betriebsgefahr seines Fahrzeugs derart erhöht hatte, dass ganz überwiegend er für den Unfall verantwortlich war.

Im Übrigen hegte das Gericht erheblich Zweifel an der Behauptung des Klägers, dass sein Fahrzeug wegen des angeblich erzwungenen Fahrspurwechsels ins Schleudern geraten war.

„Damit steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass der Kläger ohne Not ein besonders riskantes und unfallträchtiges Fahrmanöver durchführte, welches die Betriebsgefahr seines Fahrzeugs deutlich erhöhte und sich konkret in der anschließenden Kollision auswirkte, so dass eine Haftungsverteilung von 2/3 (Kläger) zu 1/3 (Beklagte) angemessen erscheint“ – heißt es abschließend in der Urteilsbegründung.