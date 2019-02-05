Vor Chihuahua zurückgewichen und gestürzt: Trägt Verunfallte Mitschuld?

10.3.2026 – Die in einer Anlagenvorschrift für eine Parkanlage vorgesehene Pflicht, Hunde an einer kurzen, reißfesten Leine zu führen, ist ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Absatz 2 BGB, befand das Oberlandesgericht Nürnberg in einem aktuellen Urteil. Ein Mitverschulden der Geschädigten bei einem Flucht- oder Schutzverhalten wegen eines auf sie zu rennenden Hundes komme in der Regel nur in Betracht, wenn ihr Verhalten von vornherein erkennbar solche Risiken birgt, dass diese „außer jedem Verhältnis“ zur möglichen Gefahr durch den Hund stehen. Von der Betroffenen könne im Rahmen der Mitverschuldensprüfung nicht erwartet werden, dass sie sich ein Urteil darüber bildet, ob der auf sie zurennende Hund „freundlich“ gesinnt ist oder nicht.

Die hochschwangere Klägerin ging in einem Park spazieren, in dem eine Anleinpflicht für Hunde galt. Der spätere Beklagte war mit einem Chihuahua unterwegs. Das Tier mit etwa 15 bis 23 cm Widerristhöhe war nicht angeleint und rannte auf die Klägerin zu.

Sie wich verängstigt zwischen zwei und sechs Meter zurück auf eine Rasenfläche. Dabei stürzte sie. Die Folge waren jedenfalls diverse Prellungen und Schmerzen in der linken Hand. Die Frau gab weiter an, sie habe eine Schürfung am linken Oberarm sowie eine Prellung und eine Fraktur der linken Schulter erlitten. Die linke Hand sei schwer beweglich und habe sehr geschmerzt.

Sie habe befürchtet, dass ihrem Baby etwas passiert sein könne. Aufgrund des sturzbedingten Risikos von Blutungen in der Bauchgegend habe die Geburt künstlich eingeleitet und ihr Kind vorzeitig geholt werden müssen. Sie habe weiterhin Schmerzen gehabt und sich in Behandlung befunden.

Landgericht sieht 80 Prozent Mitverschulden der Klägerin

Die Klägerin forderte Schmerzensgeld in Höhe von 6.000 Euro, Ersatz für materielle Schäden sowie die Feststellung der Ersatzpflicht für künftige unfallbedingte Schäden, die sie zunächst mit möglichen zukünftigen Schäden ihres damals ungeborenen Kindes begründete.

Der Beklagte hafte aufgrund von § 823 Absatz 2 BGB wegen Verletzung der Anleinpflicht, befand das Landgericht. Es sprach der Klägerin jedoch jeweils nur einen Teil zu: 300 Euro Schmerzensgeld und 14,78 Euro für materielle Schäden. Im Übrigen wies es die Klage ab.

Die Klägerin treffe nämlich ein Mitverschulden von 80 Prozent, denn ein „verständiger Mensch“ würde sich wegen eines auf ihn zu rennenden Hundes, der „keinerlei Aggressivität“ erkennen lasse, nicht veranlasst sehen, vor diesem wegzurennen und dabei auch noch einen befestigten Weg zu verlassen.

Verletzung des Leinenzwangs war Verletzung eines Schutzgesetzes

Gegen dieses Urteil legte die Betroffene Berufung ein. Das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg erachtete diese in seinem Urteil (13 U 1961/24) vom 13. Februar 2026 teilweise als begründet.

Das OLG urteilte, der Beklagte habe gegen ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Absatz 2 Satz 1 BGB verstoßen, indem er die allgemeine Leinenpflicht nicht befolgt habe: Es handle sich um ein Rücksichtnahmegebot für Besucher untereinander, das der sicheren Nutzung der Anlage durch die Allgemeinheit dient. „Insofern ist dem Erstgericht zuzustimmen.“

Und weiter: Die „Kausalität“ des Verhaltens des Hundes werde nicht dadurch unterbrochen, dass der Schaden nicht unmittelbar durch den Hund – wie etwa bei einem Biss – herbeigeführt wurde, sondern durch einen Sturz. „Eigenes Verhalten des Geschädigten unterbricht die Kausalität dann nicht, wenn sich der Geschädigte ‚herausgefordert‘ fühlen durfte“, so das OLG. In diesem Sinne durfte sich die Klägerin nach Dafürhalten des Oberlandesgerichts „herausgefordert“ fühlen.

Es sei einem Spaziergänger nicht zumutbar, unklares tierisches Verhalten bei Herannahen eines Hundes zu analysieren und zu bewerten und damit Gefahr zu laufen, es eventuell falsch zu interpretieren.

OLG nicht von Mitverschulden der Klägerin überzeugt

„Abweichend vom Landgericht“ konnte sich das OLG auch keine Überzeugung davon bilden, dass der Klägerin ein fahrlässiges Verhalten im Sinne eines Verschuldens gegen sich selbst vorzuwerfen wäre, das einen Mithaftungsanteil begründen würde.

Das Landgericht habe für seine Bejahung eines Mitverschuldens einen von den Schilderungen der Klägerin abweichenden Hergang unterstellt, für den es auf Beklagtenseite kein Beweisangebot gegeben habe, stellte das OLG unter anderem fest.

Ein Mitverschulden des Geschädigten bei einem Flucht- oder Schutzverhalten vor einem auf ihn zurennenden Hund komme in der Regel nur dann in Betracht, wenn dieses Verhalten „schon von vorneherein erkennbar so stark gefahrgeneigt ist, dass die damit verbundenen Risiken außer jedem Verhältnis zur möglichen Gefahr durch den Hund stehen“.

Um eine solche „von vornherein erkennbar deutlich gefahrgeneigte, unverhältnismäßige Schutzmaßnahme“ handle es sich bei einem Zurückweichen um wenige Meter unter Betreten einer Rasenfläche in einer gepflegten Parkanlage aber „nicht ansatzweise“ – auch nicht im hochschwangeren Zustand.

Vom Ausweichen auf Rasen als (Mit-)Ursache des Sturzes nicht überzeugt

Auf Basis der „widerstreitenden Angaben der Parteien“ habe sich das OLG nicht einmal eine Überzeugung davon bilden können, dass das Ausweichen auf den Rasen für den Sturz (mit)ursächlich war. So lasse sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausschließen, dass die Klägerin unwillkürlich in sich zusammengesackt ist, ausgelöst durch eine gesteigerte Angst vor Hunden.

Dass der Beklagte daneben auch noch aus § 833 BGB (Tierhalterhaftung) hafte, „steht außer Frage“.

Bei Tieren im Allgemeinen und bei freilaufenden Hunden im Besonderen gehöre es „zur typischen Verwirklichung einer Tiergefahr, dass Personen – grundsätzlich verständlicherweise – zur Meidung eines potenziellen Bisskontakts aus- und zurückweichen und dabei stürzen können“, ebenso, dass geschwächte Personen deshalb stressbedingt zusammensacken können.

Mehr Schmerzensgeld und Schadenersatz

Das OLG sprach der Klägerin letztlich Schmerzensgeld in Höhe von 1.500 Euro und Ersatz für materiellen Schaden in Höhe von 73,92 Euro zu.

Die Schmerzensgeldhöhe müsse „unter umfassender Berücksichtigung aller für die Bemessung maßgebenden Umstände festgesetzt werden und in einem angemessenen Verhältnis zur Art und Dauer der Verletzungen stehen“. Dabei seien in erster Linie die Höhe und das Maß der entstandenen Lebensbeeinträchtigung zu berücksichtigen.

Längerfristig verbleibende Beeinträchtigungen, wie sie die Klägerin schilderte, habe der Senat nicht berücksichtigen können. Denn: Er könne sich „nicht mit dem erforderlichen Maß von Sicherheit“ Gewissheit davon verschaffen, dass die Beschwerden kausal auf den streitgegenständlichen Vorfall zurückzuführen sind.

Feststellungsantrag bezüglich Folgeschäden ist „begründet“

Die frühere Einleitung der Geburt war nach Überzeugung des OLG ebenfalls nicht Folge des genannten Sturzes, sondern auf andere Ursachen zurückzuführen gewesen.

Auch der Feststellungsantrag sei „begründet“, soweit er nun in zweiter Instanz mit nicht auszuschließenden Spätschäden wegen der erlittenen Schulterverletzung der Klägerin argumentiert wurde.

Es genüge, dass infolge des Vorfalls möglicherweise noch weitere Schäden entstehen können, deren tatsächlicher Eintritt „zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar“ ist.