Von zehn auf 200 Milliarden Euro – Aktienrente sorgt für Zündstoff

9.8.2023 – Die Aktienrente sorgt für neuen Streit in der Ampelkoalition. Das von der FDP geführte Finanzministerium und das von der SPD geleitete Arbeits- und Sozialministerium arbeiten an einer erheblichen Aufstockung. Unterdessen sehen die Grünen „zahlreiche gravierende finanzielle, beihilferechtliche, vor allem aber verfassungsrechtliche Fragen“.

Die Aktienrente soll deutlich aufgestockt werden. Nach einem Startkapital in Höhe von zehn Milliarden Euro in diesem Jahr sollen 2024 zwölf Milliarden Euro folgen. Anschließend ist geplant, diese Summe jährlich jeweils um drei Prozent zu erhöhen. Bis 2035 soll so ein Volumen von 200 Milliarden Euro zusammenkommen.

Dies berichtete am Wochenende das Handelsblatt und bezog sich dabei auf Regierungskreise. Das von der FDP geführte Bundesministerium der Finanzen (BMF) und das von der SPD geleitete Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) würden daran arbeiten.

Beide Ministerien möchten die Zahlen gegenüber der Redaktion des VersicherungsJournals allerdings nicht bestätigen. Laut BMAS befinde man sich jedoch „in guten und konstruktiven regierungsinternen Gesprächen“. Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will im Sommer ein neues Rentenpaket vorlegen und braucht Lösungen, um das Rentenniveau stabil zu halten.

Fantasierenditen weit jenseits der Realität. Frank Bsirske, Sprecher für Arbeit und Soziales der Grünen-Bundestagsfraktion

Grünen-Politiker melden massive Bedenken an

Frank Bsirske (Bild: Bonnie Bartusch)

Unterdessen regt sich heftiger Widerstand beim Dritten im Bunde, den Grünen.

Das Wirtschaftsministerium unterstütze die Zielmarke von 200 Milliarden Euro nicht, heißt es. Zu groß sei das Risiko, dass sich die staatlichen Aktien-Investments als Verlustgeschäft herausstellten.

„Einmal abgesehen von schwerwiegenden rechtlichen Bedenken gegen die geplante Konstruktion, die durch den Koalitionsvertrag in keiner Weise gedeckt ist, kalkulieren die Pläne zum Aufbau einer Aktienrente mit Fantasierenditen weit jenseits der Realität“, wird auch Frank Bsirske, der Sprecher für Arbeit und Soziales der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, im Wirtschaftsmagazin zitiert.

Dies gelte umso mehr, da der Bund zunächst die Zinsen für die Kredite, die er am Kapitalmarkt aufnehme, erwirtschaften müsse, so der frühere Verdi-Chef.

Klärungsbedarf in mehreren Punkten

Markus Kurth (Bild: Stefan Kaminski)

Massive Bedenken äußerte der Grünen-Rentenexperte Markus Kurth schon vor einigen Tagen in einem Papier.

„Die Aktienrente nach dem Konzept des Bundesministeriums der Finanzen wirft nach dem aktuellen Stand zahlreiche gravierende finanzielle, beihilferechtliche, vor allem aber verfassungsrechtliche Fragen auf", lautete das Fazit seiner Analyse, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zitierte.

Bereits Anfang des Jahres hatte Kurth vorgerechnet, dass mit einer realistischen Renditeannahme von vier Prozent mehr als 500 Milliarden Euro nötig seien, um ein Prozent Beitragssatzanstieg zu vermeiden.

Staatsfonds Kenfo als Negativbeispiel

Nun zeigt er in seiner neuen Ausarbeitung, wie unsicher es sein dürfte, mit der Aktienrente Gewinne zu erzielen. Dabei verweist er auf den Staatsfonds Kenfo zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, der im vergangenen Jahr einen Verlust von rund zwölf Prozent beziehungsweise 3,1 Milliarden Euro eingefahren hat. Das Fondsvolumen fiel damit auf 21,7 Milliarden Euro.

Zudem warnt Kurth davor, dass bei einer vollständigen Kreditfinanzierung zusätzlich die Zinskosten erwirtschaftet werden müssten.

Außerdem habe ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ergeben, dass die Stiftung selbst mitsamt der Kredite höchstwahrscheinlich der Schuldenbremse unterliege, wenn sie lediglich im Auftrag des Bundes Geld anlege und der Staat voll dafür hafte.

Und nicht zuletzt bestehe ein Problem mit dem europäischen Beihilferecht. Der über die Stiftung organisierte Staatsfonds müsse als Wettbewerber privater Anlagegesellschaften gesehen werden. Damit seien die Haftung des Bundes und die durch ihn beschafften günstigen Kredite grundsätzlich verbotene staatliche Beihilfen, für die eine Genehmigung der EU-Kommission nötig sei.

Umsetzung des Koalitionsvertrages

Trotz aller Bedenken des Koalitionspartners scheint sich nun aber offensichtlich die FDP durchzusetzen. Die Liberalen hatten bereits in ihrem Wahlprogramm 2021 die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente „nach schwedischem Vorbild“ gefordert (VersicherungsJournal 23.6.2021).

Die Ampel gab dann in ihrem Koalitionsvertrag bekannt, zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und -beitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einzusteigen (25.11.2021).

„Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen“, hieß es damals. Es wurde ein Startkapital von zehn Milliarden Euro vereinbart.

Ein Generationenkapital ist und bleibt eine gute Sache. Clemens Fuest, Präsident des Ifo Instituts

Widerspruch zum Grundgedanken

Für eine Aktienrente, seit Anfang des Jahres auch Generationenkapital genannt (13.1.2023), spricht sich ferner Clemens Fuest, Präsident des Ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V., aus.

„Ein Generationenkapital ist und bleibt eine gute Sache. Es hilft langfristig und sollte nicht durch eine kurzfristige Betrachtung des Zinsumfelds bewertet werden“, lobt der Ökonom im Handelsblatt das Vorhaben.

Der Idee, Bundesbeteiligungen aufzunehmen, steht er allerdings kritisch gegenüber. „Das wäre eine Politisierung, die gegen den Grundgedanken des Generationenkapitals spricht“, so Fuest.