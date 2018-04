Von der Rückkehr zur Parität profitieren auch PKV-Versicherte

4.4.2018

Die neue Bundesregierung von CDU/CSU und SPD will vom kommenden Jahr an in der Krankenversicherung zur paritätischen Finanzierung der Beiträge zurückkehren. In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) müssen die Arbeitgeber beziehungsweise die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) die Hälfte des Zusatzbeitrages übernehmen, den heute die Arbeitnehmer/ Rentner alleine tragen müssen. Von der Neuregelung würden aber auch privat Versicherte, die einen Arbeitgeberzuschuss erhalten, profitieren, wie der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) gegenüber dem VersicherungsJournal bestätigte.

WERBUNG

Die Rückkehr zur Parität in der GKV könnte auch Auswirkungen für Privatversicherte haben, da der maximale Arbeitgeberzuschuss zur PKV im Zuge der Gesetzesänderung steigen dürfte, erklärte eine Verbandssprecherin. Ausgehend vom aktuellen Höchstzuschuss und dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der GKV würde der maximale Arbeitgeberzuschuss von derzeit 323,03 Euro (7,6 Prozent der aktuell bei 4.425 Euro im Monat liegenden Beitragsbemessungs-Grenze) auf 345,16 Euro steigen.

Nach Angaben des PKV-Verbands erfüllen alle Mitgliedunternehmen die Voraussetzungen nach § 257 Absatz 2a SGB V, nach denen privat versicherte Arbeitnehmer einen rechtlichen Anspruch auf einen Arbeitgeberzuschuss haben. Der Versicherer stellt den privat versicherten Arbeitnehmern einen Nachweis aus, den diese ihrem Arbeitgeber vorlegen müssen, um den Zuschuss zu erhalten. „Auch zum PKV-Beitrag für ihre Familienangehörigen erhalten Sie einen Arbeitgeberzuschuss, wenn diese bei einer Versicherung in der GKV über Sie familienversichert wären“, heißt es in den Erläuterungen des PKV-Verbands. Alle Zuschüsse zusammen dürfen allerdings nicht die derzeitige Höchstgrenze von 323,03 Euro im Monat überschreiten.