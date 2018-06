Von den Tücken eines vergessenen Blinkers

8.6.2018 – Fehlen eindeutige Anzeichen dafür, dass ein auf einer Vorfahrtsstraße fahrender Autofahrer, der den rechten Blinker gesetzt hat, tatsächlich abbiegen will, haftet er bei einer Kollision mit einem aus einer Seitenstraße kommenden Fahrzeug allenfalls mit einer Quote von 25 Prozent. Das geht aus einem Urteil des Oberlandesgerichts München vom 15. Dezember 2017 hervor (10 U 1021/17).

Die Tochter des Klägers wollte mit dessen Pkw auf eine bevorrechtigte Straße abbiegen, als sich von links der Beklagte mit seinem Fahrzeug näherte. Dieser hatte den rechten Blinker seines Autos gesetzt.

Schadenersatzklage

Die Autofahrerin vertraute daher darauf, dass der Beklagte in die Straße, aus der sie kam, abbiegen wollte. Sie fuhr in die Vorfahrtsstraße ein. Das sollte sich als Fehler erweisen. Denn der Vorfahrtsberechtigte wollte in Wahrheit weiter geradeaus fahren. Es kam daher zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Wegen des Blinkmanövers ging der Kläger von einem überwiegenden Verschulden des Vorfahrtsberechtigten aus. Mit seiner Schadenersatzklage hatte er jedoch nur zu einem Teil Erfolg.

Blinken allein reicht nicht aus

Allein die Tatsache, dass ein Vorfahrtsberechtigter den rechten Fahrtrichtungsanzeiger seines Fahrzeugs betätigt hat, rechtfertigt nach Ansicht des Gerichts für sich gesehen noch nicht das Vertrauen eines Wartepflichtigen, dass dieser tatsächlich abbiegen will.

Es muss vielmehr hinzukommen, dass der Vorfahrtsberechtigte seine Geschwindigkeit deutlich reduziert und sich, falls möglich, nach rechts eingeordnet hat. Das war nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht der Fall.

Die Tochter des Klägers räumte vielmehr ein, dass sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs des Beklagten auf 40 bis 50 Stundenkilometer geschätzt hatte. Für sie bestand nach Meinung des Gerichts daher ein erheblicher Anlass, an der tatsächlichen Bereitschaft des Beklagten, abzubiegen, zu zweifeln.

Hilfreiche Zeugenaussage

Nach der Vernehmung eines Unfallzeugens zeigte sich das Gericht davon überzeugt, dass der Beklagte, wie von der Tochter des Klägers behauptet, den rechten Blinker seines Fahrzeugs betätigt hatte.

Die Richter hielten daher eine Haftungsverteilung von 75 zu 25 Prozent zulasten des Klägers für gerechtfertigt. Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.