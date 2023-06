VKB: KI reguliert Schäden doppelt so schnell

16.6.2023 – Schneller und kostengünstiger kann die Versicherungskammer nach eignen Angaben Schäden per künstlicher Intelligenz (KI) regulieren. Sie ermöglicht den Kunden schon kurz nach der Schadenmeldung ein Angebot zu machen. Eingesetzt wird die KI derzeit vor allem in der Kfz-Versicherung und bei der Betrugsabwehr. Sie dürfte aber bald in allen Sparten Einzug halten. Durch die schnelle Regulierung entfallen weitgehend frühere Kontrollmechanismen, wie Rechtsanwälte oder externe Gutachter.

WERBUNG

„Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz regulieren wir Kfz-Schäden in der Hälfte der Zeit.“ Das sagte Christian Krams, Vorstandsmitglied der Bavariadirekt Versicherung AG und Leiter Konzern Schaden der Versicherungskammer Bayern (VKB), am Donnerstag anlässlich einer Online-Pressekonferenz.

Die KI macht den Sachbearbeitern Vorschläge, wie ein Schaden am sinnvollsten zu regulieren ist. Zudem könne sie auch bei komplizierten Fällen erkennen, ob es sich um einen Totalschaden handelt. Gleichzeitig prüft das System automatisch, ob aus Sicht des Versicherers die Steuerung in eine Partnerwerkstatt sinnvoll ist.

Eine KI für die Steuerung von Sachschäden in das Handwerkernetzwerk der VKB ist im Aufbau. „Noch können aber die Sachbearbeiter diese Vorschläge der KI übergehen“, erläuterte Krams. Sie müssen ein solches Vorgehen aber begründen, damit alternative Entscheidungen wieder in die KI eingepflegt werden. Krams: „Die KI und die menschliche Intelligenz kommunizieren bei uns.“

KI beeinflusst Schadenregulierung immer stärker

Christian Krams (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Gerade im Bereich Schaden geht der Manager von einer hohen Veränderungs-Geschwindigkeit in der Branche durch den Einsatz von KI-Systemen aus. Das KI-Schadenregulierungs-System wird aktuell für alle Konzerngesellschaften der VKB ausgerollt.

Der Einsatz sei aber hier schwieriger, weil man im Gegensatz zum bundesweit aktiven Onlineversicherer Bavariadirekt mit weniger modernen Datenbeständen zu kämpfen habe. Künftig soll die KI auch in den Sparten Privathaftpflicht, Hausrat und Gebäude etwa bei Leitungswasser-, Sturm und Hagelschäden eingesetzt werden.

Genutzt wird sie bereits bei der Betrugs- und Regresserkennung sowie der Verteilung von Schadenmeldungen je nach Sparte zu den richtigen Ansprechpartnern. Zudem „vermisst“ die VKB derzeit ganz Bayern mit Fotos von Drohnen. Im Schadenfall, etwa nach einem Hagelschaden, könnte dann durch einen Zweitflug der Umfang der Beschädigung schnell erkannt werden.

„Mein Traum ist es, schon vor den Kunden den Schaden zu erkennen“, sagte Krams. Im Saarland, nach einem Tornado, bei dem 50 Häuser beschädigt wurden, konnten die Sachbearbeiter schon mit dem Wissen über die Beschädigungen die Kunden sofort vor Ort ansprechen.

„Gute Regulierungen“ sind Muster für die KI

Die digital abgewickelten Schadenfälle werden sowohl aus Kunden als auch aus Unternehmenssicht bewertet. Von beiden Seiten „gut bewertete“ Regulierungen würden dann als Muster ins KI-System aufgenommen. Krams machte deutlich, dass die KI-Abwicklung auch zusätzliche Kosten durch die „meist unnötige“ Einschaltung eines Rechtsanwaltes verhindere.

Ähnliches gelte – in abgeschwächter Form – auch für die Einschaltung eines Gutachters oder Versicherungsmaklers. Mit der KI strebt die Assekuranz in der Regel eine Direktregulierung mit dem geschädigten Kunden an. Viele Kunden würden das Regulierungsangebot der KI annehmen. Hier gäbe es sogar eine steigende aktive Nachfrage der Kunden.

Die Kunden sind heute sehr über ihre Rechte informiert. Christian Krams, VKB

Versicherungskammer ist von der Fairness ihrer Regulierung überzeugt

Auch wenn die digitale Schadenregulierung ohne Rechtsanwalt, Gutachter oder Versicherungsmakler durchgeführt wird, ist Krams überzeugt, dass sie weiterhin fair ist.

„Die Kunden sind heute sehr über ihre Rechte informiert“, erläuterte der Vorstand. Zudem scheide die digitale Regulierung die Rechte der Kunden nicht ab. Sie hätten weiterhin beispielsweise das Recht, im Kfz-Haftpflichtfall einen Anwalt zu nehmen oder sich beim Versicherungsombudsmann zu beschweren.

„Wir denken aber darüber nach, von unserer Seite einen Rechtsanwaltsservice zur Verfügung zu stellen“, sagte Krams. Der könnte in Konfliktfällen die Rechtslage klären. Der Manager ist aber skeptisch, ob ein solcher Service Erfolg hätte, da alles, was aus der Sphäre des Versicherers komme, kritisch betrachtet würde.