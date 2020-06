Virtuelle Vertriebstagung: Öffentlichkeit ausgeschlossen

8.6.2020 – Bei Diskussionen auf Fachtagungen sind üblicherweise auch Journalisten mit Augen und Ohren dabei. Das scheint manchen Versicherern oder Referenten ein Dorn im Auge zu sein. Die V.E.R.S. Leipzig GmbH hat Journalisten von ihrer Covid-19-Konferenz wieder ausgeladen, weil nicht alle Beteiligten mit dieser Öffentlichkeit einverstanden seien.

WERBUNG

Tagungen finden derzeit weitgehend virtuell statt. Das erzwingen die Hygienemaßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Die digitale Kommunikationsform zeichnet sich durch hohe Transparenz aus. Alle Diskussionen finden vor aller Augen und Ohren statt.

Das scheint manchen Versicherern oder Referenten ein Dorn im Auge zu sein.

„Einschnitte“ bei Medienanwesenheit

Die „Zweite virtuelle Covid-19-Konferenz der Versicherungswirtschaft“ am 16. Juni findet ohne Öffentlichkeit statt. Das teilte Timo Biskop, Projektleiter Veranstaltung der V.E.R.S. Leipzig GmbH jetzt mit. „Bedauerlicherweise sind nicht alle Beteiligten damit einverstanden, Medienvertreter im Plenum zu wissen“, schreibt Biskop und storniert damit eine bereits versandte Presseeinladung.

Laut Veranstalter wäre das Zulassen von Medien mit „inhaltlichen Einschnitten verbunden“. Zudem „müsste“ diese von den PR-Abteilungen begleitet werden. Welche der fünf an der Veranstaltung beteiligten Unternehmen keine Öffentlichkeit zulassen will, wurde nicht mitgeteilt.

Teilnehmer sind das Institut für Versicherungslehre der Universität Leipzig (IFVW), der Versicherungsmakler Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH-Trowe), die privaten Krankenversicherer Ottonova Holding AG und Allianz Private Krankenversicherungs-AG sowie die Arag Holding SE.

Analyse der Coronakrise

Fred Wagner (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Inhaltlich beschäftigt sich die Tagung mit dem Bewältigen der Coronakrise aus Sicht der Unternehmen. Beleuchtet werden aktuelle Branchenentwicklungen und Maßnahmen einzelner Häuser. So will etwa die Allianz auch die positiven Seiten der Corona-Pandemie diskutieren, wie dem Titel des Vortrages des Vorstandmitgliedes Daniel Bahr „Lebensbegleiter in der Krise: Chancen für private Krankenversicherer?“ zu entnehmen ist.

Ähnliche Inhalte dürfte auch Marco Gerhardt, Mitglied des Vorstands von MRH-Trowe für die Maklerbranche präsentieren.

Möglicherweise ist Hintergrund der Nichtzulassung für öffentliche Medien auch die Überlegung von V.E.R.S., kritische Rückfragen gegenüber den Referenten zu verhindern. Das Unternehmen ist eine Ausgründung aus dem IFVW und mit diesem eng verbandelt. Vorträge werden vielfach von Professor Dr. Fred Wagner moderiert, der Vorstand des Instituts ist.

Eng mit IFVW verbunden

Auch bei der aktuellen „Geheim“-Tagung moderiert der Wissenschaftler. Wagner hat seit Oktober 1996 eine Professur für Versicherungs-Betriebslehre an der Universität Leipzig.

Nach eigenen Angaben hat sich die V.E.R.S. seit ihrer Gründung im Jahr 2009 „zu einem wichtigen Impulsgeber für die deutsche Assekuranz“ entwickelt. Geleitet wird das Unternehmen seit dem 3. Mai 2019 von der Geschäftsführerin Anna-Theresa Jost.

In ihrer Selbstbeschreibung verweist V.E.R.S. darauf, dass mit „exklusiven“ Veranstaltungsreihen der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis gefördert werde.

Der aktuelle Presseausschluss soll aber wohl nicht zum grundsätzlichen Prinzip des Unternehmens bei virtuellen Konferenzen erhoben werden. So kündigte V.E.R.S. an, in Zukunft auch wieder Medienvertreter zuzulassen. Machen sich Veranstalter aber weiterhin vom Goodwill ihrer Akteure abhängig, dürfte dies die Kommunikation der Branche nachhaltig verändern.