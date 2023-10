Vier Lebensversicherer schwächeln

18.10.2023 – Das Analysehaus Morgen & Morgen hat sein Rating von Lebensversicherungs-Unternehmen aktualisiert. Anhand von 13 Bilanzkennzahlen aus den Bereichen Erfolg, Sicherheit und Bestand wurden 63 Anbieter bewertet. Vier davon erhielten nur zwei Sterne („schwach“): Concordia Oeco, Credit Life, LPV und Provinzial Nordwest. 19 Gesellschaften erreichten fünf Sterne („ausgezeichnet“).

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat am Mittwoch die 29. Auflage ihres „M&M Rating LV-Unternehmen“ veröffentlicht. Dabei haben die Analysten erneut auf die im Vorjahr umfassend überarbeitete Ratingsystematik inklusive der Integration des zuvor separat durchgeführten „M&M Belastungstests“ (VersicherungsJournal 20.10.2022) zurückgegriffen.

13 Kennzahlen aus drei Bereichen

Das Rating besteht aus einer Gesamtbewertung und den drei Teilratings Erfolg, Bestand und Sicherheit. In das Teilrating Erfolg gehen sechs Kennzahlen ein, in das Teilrating Sicherheit fünf und in das Teilrating Bestand zwei Kennzahlen. Das Teilrating Bestand besitzt zehn Prozent Gewichtung für die Gesamtwertung, die beiden anderen Teilratings je 45 Prozent.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Zur Methodik wird mitgeteilt, dass bei der Auswertung der Unternehmensdaten vielschichtige Faktoren wie Wechselwirkungen der Bilanzkennzahlen berücksichtigt würden.

„Jede bewertete Gesellschaft wird im Vergleich zu den anderen Marktteilnehmern anhand eines Benchmarksystems beurteilt, bei dem die Benchmarks im Zeitverlauf angepasst werden und Marktschwankungen dabei berücksichtigt werden“, heben die Analysten hervor. Damit werde sichergestellt, dass das Ratingergebnis ein Spiegel der aktuellen Marktsituation sei.

Weitere Details zur Methodik

Untersuchungsgrundlage sind öffentlich zugängliche Informationen „aus den Geschäftsberichten der jeweiligen Gesellschaften, aus der Veröffentlichung zu den Daten zu der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen gemäß § 15 Mindestzuführungs-Verordnung und aus den Solvency II-Berichten […]. Aus diesen Daten werden Kennzahlen bestimmt, die für die letzten fünf Bilanzjahre [2018 bis 2022] analysiert werden“.

Die Analysten haben für jede Bilanzkennzahl und jedes Bilanzjahr Benchmarks und somit Punkte vergeben. „Diese Punkte werden über die Jahre zu einem Wert pro Kennzahl aggregiert und daraus entsprechend der unterschiedlichen Gewichte der Kennzahlen eine Gesamtpunktzahl pro Teilrating, die dann in die Ratingskala ein bis fünf Sterne überführt wird“, hatte Morgen & Morgen im Vorjahr herausgestellt.

Das Gesamtrating werde in einem weiteren Schritt anhand der jeweiligen Gewichtungen aus den Ergebnissen der Teilratings ermittelt. Durch Rundung erhalte man das Ergebnis des Gesamtratings auf der oben angeführten Ratingskala. Weitere Details zur Methodik können in der „M&M Rating LV-Unternehmen Dokumentation 2023“ (PDF, 246 KB) nachgelesen werden.

63 Lebensversicherer im Test

Insgesamt hat das Analysehaus in diesem Jahr 63 Lebensversicherungs-Unternehmen unter die Lupe genommen. Knapp jeder dritte (Vorjahr: fast jeder vierte) Testkandidat erhielt die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne).

Gut vier Zehntel (Vorjahr: über die Hälfte) der Gesellschaften schnitt mit vier Sternen („sehr gut“) ab. Deutlich mehr als jeder Fünfte (Vorjahr: rund jeder sechste) Akteur erhielt drei Sterne („durchschnittlich“).

Für jeden 16. (Vorjahr: zwölften) Anbieter reichte es nur zu einer „schwachen“ Bewertung (zwei Sterne). Zu dieser Gruppe gehören erneut die Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG, die Credit Life AG, die LPV Lebensversicherung AG und die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG. Die Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG (VRK) verbesserte sich von zwei auf drei Sterne.

19 Akteure mit der Bestnote

Die Spitzengruppe besteht aus 19 (2022: 15) Marktteilnehmern. Zu den „ausgezeichneten“ Lebensversicherern zählen

Dabei schafften die Bayerische, die DEVK a.G., die Hansemerkur, die Inter, die Universa und der Volkswohl Bund den Aufstieg in die Spitzengruppe. Nicht mehr zu dieser zählen die Delta Direkt Lebensversicherung AG und die Württembergische Lebensversicherung AG.

Mit der Europa, der Hannoverschen, der Ideal und der WGV schafften nur vier der vorgenannten 19 Akteure in allen drei Teilratings die Höchstnote. Allen anderen Anbietern gelang dies bestenfalls zweimal.