Vier Fondstöchter von Versicherern trotzen dem Absatzeinbruch

14.2.2023 – Allianz-Anleger gaben Wertpapier-Publikumsfondsanteile im Wert von 7,9 Milliarden Euro zurück. Auch die zur Ergo gehörende Meag-Gruppe und die Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft erzielten negative Absatzergebnisse. Gegen den Trend flossen vier Versicherungstöchtern netto neue Mittel zu: der Axa-Im, Generali, Hansainvest und Ampega. Die Allianz ist mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent und einem verwalteten Vermögen in diesem Segment der drittgrößte Anbieter nach DWS und Union Investment.

Das gesamte von der deutschen Fondsindustrie verwaltete Vermögen reduzierte sich im Jahr 2022 von 4,3 auf 3,8 Billionen Euro. Auf die zweitgrößte Fondsgruppe der frei zugänglichen Publikumsfonds entfielen 1,28 Billionen Euro. Hier flossen im Gesamtjahr netto 4,23 Milliarden Euro ab (VersicherungsJournal 10.2.2023).

Allianz verliert Marktanteile

Im Segment der offenen Wertpapier-Publikumsfonds (ohne Sachwertfonds), zu rund 90 Prozent Geschäft mit Privatkunden, verwalteten die acht versicherungsnahen Fondsgesellschaften, die Mitglieder des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V. (BVI) sind,17,2 Prozent des Gesamtvermögens. Im Vorjahr waren es 18,6 Prozent (15.2.2022).

Grund für den Rückgang: Die Allianz Asset Management AG steuerte nur noch 13,2 (Vorjahr: 14,7) Prozent bei. Allianz-Anleger gaben Fondsanteile im Wert von 7,9 Milliarden Euro zurück.

Auch die zur Ergo gehörende Meag-Gruppe und die Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH erzielten mit - 474 beziehungsweise minus drei Millionen Euro negative Absatzergebnisse. Ihre Marktanteile blieben allerdings unverändert bei 0,4 beziehungsweise 0,1 Prozent.

Vier Versicherungstöchter mit Zufluss

Gegen den Trend flossen vier Versicherungstöchtern netto neue Mittel zu. Bei der Axa-IM-Gruppe waren es 1,325 Milliarden Euro und bei der Generali-Investments-Gruppe 657 Millionen Euro.

Bei der Hansainvest-Gruppe beliefen sich die Zuflüsse auf 463 Millionen Euro, bei der zum Talanx-Konzern gehörenden Ampega Investment GmbH immerhin noch auf 334 Millionen Euro.

Für die Signal Iduna Asset Management GmbH werden keine Zahlen ausgewiesen.

Allianz ist drittgrößter Vermögensverwalter von Wertpapier-Publikumsfonds

Die Marktanteile bei den offenen Wertpapier-Publikumsfonds blieben unverändert. Auf die Hansainvest entfallen 1,4 Prozent, auf die Generali 0,9 Prozent, auf Ampega 0,7 Prozent, auf die Axa-Im 0,5 Prozent, auf Meag 0,4 und auf die Alte Leipziger 0,1 Prozent.

Der BVI berücksichtigt in seinen Statistiken nur Mitgliedsgesellschaften. Den höchsten Marktanteil in diesem Segment verzeichnete Ende 2022 weiterhin die DWS-Gruppe mit 26,6 Prozent. Sie verwaltete zum Stichtag Mittel in Höhe von 306 Milliarden Euro. Im Laufe des Jahres flossen 2,1 Milliarden Euro ab.

Die zur genossenschaftlichen Gruppe zählende Union Investment Privatfonds GmbH konnte 2,3 Milliarden Euro einsammeln. Der Bestand von 178 Milliarden Euro oder 15,5 Prozent Marktanteil bedeuten Platz zwei.

Drittplatzierter ist die Allianz mit 152 Milliarden Euro. Der zur Sparkassen-Gruppe gehörenden Deka Investment GmbH flossen 1,5 Milliarden Euro netto zu. Mit einem Bestand von 142 Milliarden Euro oder 12,4 Prozent Marktanteil ist sie der viertgrößte Anbieter von offenen Wertpapier-Publikumsfonds.

Pensionsfonds legten über 56 Milliarden Euro neu in Spezialfonds an

Offene Spezialfonds sind mit einem Vermögen von 1,9 Billionen Euro die größte Fondsgruppe. Zusammen mit den Mandaten im Wert von 529 Milliarden Euro entfallen fast zwei Drittel des verwalteten Gesamtvermögens auf das rein institutionelle Geschäft mit zum Beispiel Altersvorsorge-Einrichtungen und Versicherungs-Gesellschaften.

Offene Spezialfonds erhielten insgesamt 62 Milliarden Euro neue Gelder. Davon stammen 56 (Vorjahr: 37) Milliarden Euro von Altersvorsorge-Einrichtungen wie Pensionsfonds und Pensionskassen. Altersvorsorge-Einrichtungen sind mit 669 Milliarden Euro in Spezialfonds auch die volumengrößte Anlegergruppe. Es folgen Versicherungs-Gesellschaften mit 528 Milliarden Euro.

BVI: Fondssparpläne als Altersvorsorgeprodukt gesetzlich anerkennen

Der BVI setzt sich dafür ein, private Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester in der dritten Säule gesetzlich anzuerkennen. Hierzu hat der Verband das Konzept des Fondsspardepots veröffentlicht und in die Gespräche der von der Regierung eingesetzten Fokusgruppe eingebracht.

BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter: „Die starke Nachfrage nach Fondssparplänen ist Beleg für die Akzeptanz und Nutzung als Altersvorsorge-Instrument in breiten Bevölkerungskreisen.“ Kernelement des Konzepts ist ein Depot für Fondssparpläne, die ausschließlich zum Zweck der Altersvorsorge abgeschlossen werden und eine Mindestlaufzeit bis zum Ende des 60. Lebensjahres aufweisen.

Die Förderung soll über einen gesonderten Freibetrag auf die bis zur Auszahlung erzielten Gewinne erfolgen. Dieser Freibetrag wächst kontinuierlich mit der Anspardauer. „Auf diese Weise kann die Politik einen starken Anreiz zum renditeorientierten und langfristigen Sparen für die Altersvorsorge setzen“, so Richter in einer zeitgleich mit den BVI-Jahresergebnissen veröffentlichten Pressemeldung.