Viele Old- und Youngtimer sind „falsch“ geschützt

7.1.2020 – Bisher ist der Markt der Oldtimer-Fahrzeuge immer gewachsen. Nun geraten auch klassische Fahrzeuge in die Kritik von Klimaaktivisten. Trotzdem dürften Spezialversicherer künftig noch boomen, denn viele Fahrzeuge sind unzureichend gesichert.

Nur rund zehn Versicherer, einige Makler und Assekuradeure sind Spezialisten für den Oldtimer-Schutz. Dabei dürfte der Markt weiter wachsen. So prognostiziert etwa die BBE Automotive GmbH für 2020 rund 3,3 Millionen Old- und Jungtimer. 2018 belief sich ihre Zahl noch auf rund drei Millionen. Während Oldtimer 30 Jahre und älter sind, starten Youngtimer mit Alter 20.

Oldies brauchen weniger Sprit

Eine Belastung für den Markt könnte die Klima- und Feinstaubdiskussion auslösen. Auch wenn laut dem Verband der Automobilindustrie nur acht Prozent der Oldtimer ein Dieselaggregat besitzen.

Trotzdem macht sich die Klassik-Auto-Branche Sorgen. So erläutert beispielsweise der Chefredakteur der Zeitschrift Oldtimer-Markt im Kommentar „Bauchgefühl statt Fakten“, dass ältere Fahrzeuge zwar oft keinen Katalysator haben, aber trotzdem das Klima wenig belasten.

Denn der Spritverbrauch sei niedriger als bei heutigen Fahrzeugen. „Das liegt vor allem am wesentlich geringeren Gewicht der Klassiker und deren durchschnittlich kleineren Hubräumen“, so Steinfuhrt.

Viele Fahrzeuge sind herkömmlich versichert

Die Diskussion um die Klimaverträglichkeit dürfte die Oldtimer-Versicherer aber dennoch weniger berühren als die allgemeine Fahrzeugverdrossenheit vieler jüngerer Menschen. Grund: Der Markt hat noch viel Potenzial.

So hatten nach einer Umfrage des Marktforschungs-Instituts Kantar TNS im Auftrage der Hiscox SA 2018 nur 40 Prozent der befragten Oldtimer-Besitzer einen Spezialtarif für Classic Cars abgeschlossen. 60 Prozent verlassen sich aktuell auf eine Standard-Kfz-Police für ihren Oldtimer.

Der Trend hin zur Spezialversicherung ist aber vor allem bei jüngeren Fahrern bis 45 Jahre stärker ausgeprägt, von denen sogar knapp die Hälfte einen speziellen Oldtimer-Tarif abgeschlossen hat.

Markt wächst in die Breite

Zudem wandelt sich der Markt der Classic-Car-Fans immer mehr in die Breite. „Längst kommen Oldtimerbesitzer aus allen Bevölkerungsschichten“, sagt Peter Sauer vom Oldtimer-Assekuranz-Kontor (Olasko).

Daher sei die Beratung schon anspruchsvoll. „Unsere Kunst liegt darin, dem Interessenten Vorschläge zu erarbeiten, unter denen er den passenden Versicherungsschutz für sich findet“, so der Experte.

Bei Klassikfahrzeugen steht die persönliche Beratung somit noch hoch im Kurs. Trotzdem will Désirée Mettraux von der OCC Assekuradeur GmbH den Markt der Vermittlung neu aufstellen. Es soll künftig eine Online-Versicherung für Liebhaberfahrzeuge geben (VersicherungsJournal 7.1.2019).

Gleichzeitig will das Unternehmen, dass heute auch unter dem Stichwort „Oldtimer Versicherung“ im Netz nur schwer gefunden wird, deutlich internetaffiner werden. Bis Februar 2020 soll beispielsweise die Suche über Google optimiert werden. Einen wachsenden Markt sieht auch OCC-Chefin Mettraux, weil immer mehr jüngere Menschen aus der Stadt Liebhaberfahrzeuge nachfragen.

Anlage- oder Spekulationsobjekte

Mit der Wandlung von OCC könnte der Wettbewerb anziehen. Denn das Unternehmen steht nun im Lager der öffentlichen Versicherer. 2018 hatten die Provinzial Nordwest Versicherungen 75 Prozent der Anteile an der OCC übernommen. Die restlichen 25 Prozent hält die Gründungs-Gesellschafterin, der Versicherungsmakler Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG.

Auch eine weitere Entwicklung könnte das Wachstum des Oldtimer-Markts stärken. So werden die historischen Fahrzeuge immer öfter auch als Anlage- oder Spekulationsobjekte gesehen und erfahren nicht selten signifikante Wertsteigerungen. „Zentral dafür ist der Sammlerwert des Fahrzeugs, für den zum Beispiel limitierte Baureihen, Vorbesitzer und besondere Ausstattung eine Rolle spielen“, erläutert Rainer Peukert, Sachverständiger und Partnership Manager Classic Cars bei Hiscox.

Die Zinsentwicklung der letzten Jahre hat zu einer Flucht in Sachwerte geführt. Davon ist der Oldtimer-Markt stark betroffen. Gleichzeitig kommen geburtenstarke Jahrgänge in das Alter, in dem sie plötzlich über Geld verfügen. Die Kinder sind aus dem Studium heraus, das Haus ist abbezahlt. Nun gönnt man sich etwas. Laut Hiscox-Umfrage schätzen 79 Prozent der Oldtimer-Besitzer maßgeblich den Fahrspaß.

Wertgutachten entscheidend

Standards gibt es im Oldtimer-Versicherungsmarkt noch nicht. Selbst beim eigentlich zusätzlich vorgeschriebenen Alltagsauto. Nicht überall muss dieser Erstwagen auf den Oldtimer-Besitzer zugelassen sein. Manchmal reicht die „Verfügbarkeit“.

Teilweise gilt das Jahresticket des öffentlichen Nahverkehrs oder die Teilnahme an einem Carsharing-Modell schon als ausreichender Nachweis dafür, dass das historische Fahrzeug nur für „Lustfahrten“ genutzt wird.

Dreh- und Angelpunkt ist bei der Oldtimer-Versicherung das Wertgutachten. Oldtimer-Versicherungsexperten bieten hier eine Plausibilitätsprüfung an. Denn ein „Verschätzen“ kann teuer werden.

Bei preiswerteren Fahrzeugen reicht zur Versicherungseinstufung in der Regel eine „Kurzbewertung“ aus. Dabei attestiert ein unabhängiger Sachverständiger die Gesamtzustandsnote. Neben gängigen Kriterien, wie Lack- und Karosseriezustand, werden dabei auch Aspekte der Originalität oder Historie des Fahrzeuges berücksichtigt.

Mit Spezialisten kooperieren

Für hochwertige Fahrzeuge bleibt aber das ausführliche Gutachten ratsam. Versicherungsmakler, deren Kunden plötzlich einen Oldtimer ihr Eigen nennen, können auf Nummer Sicher gehen und mit einem Spezialisten kooperieren. Grundsätzlich gibt es Bestandsschutz, aber nicht immer eine Courtage.

Trotzdem sollte ein solcher Schritt erwogen werden. Denn Oldtimer-Besitzer gelten hinsichtlich ihres „Lieblings“ als besonders emotional. Fehlberatungen können die Kundenverbindung gefährden. Denn ebenso mannigfaltig, wie die Kundschaft ist, sind es die möglichen Schäden bei Oldtimern. So explodierte beispielsweise eine Batterie im Kofferraum eines Liebhaberfahrzeuges, weil sie über längere Zeit an ein Erhaltungsgerät angeschlossen wurde.

Im vorliegenden Fall, den Hiscox schildert, wurde nur die Verkleidung des Kofferraumdeckels zerstört. Zudem gab es Säurespritzer auf dem Lack, so dass das wertvolle Fahrzeug teilweise neu lackiert werden musste. Doch ein Brand mit Totalschaden wäre durchaus möglich gewesen.

Fehlbedienung führte zum Schaden

In einem anderen Fall ruinierte der Fahrer eines 1980-er Mercedes 280 SL seinen Motor. Vollgas beim Auffahren auf die Autobahn bekam dem sensiblen Automatikgetriebe nicht. Das Kugelgelenk der K-Jetronic blockierte. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, schaltete der Fahrer den Automatikwahlhebel auf „N“. Der Motor drehte unvermindert hoch. Normalerweise wird die Drehzahl durch einen Fliehkraftregler begrenzt.

Nicht jedoch in diesem 280er mit klassischen Bauteilen. So drehte sich der Motor schlicht „tot“. „Eine klassische Fehlbedienung, bei uns aber mitversichert“, heißt es bei der Mannheimer Versicherung AG. Bei beiden Schadenfällen wären Kunden mit reinem Haftpflichtschutz leer ausgegangen.

Zudem gibt es – da sind sich die Versicherer einig – mittlerweile ein deutlich erhöhtes Diebstalrisiko bei Oldtimern. „Ich rate unseren Kunden daher immer, möglichst viel gegen die Wegnahme ihrer automobilen Schätze zu unternehmen“, sagt Makler Sauer. Und last, but not least: Wer vom ständig genutzten Alltagswagen am Wochenende in sein historisches Auto umsteigt, hat auch aufgrund fehlender Sicherheitstechnik ein erhöhtes Unfallrisiko.

Selbst zum Oldie-Fan werden

Vermittler, die selbst in den Oldtimer-Schutz-Markt einsteigen möchten, dürften eine längere Einarbeitungszeit benötigen. Leichter geht es, wenn man selbst zum Oldie-Fan wird. Dann kann man mit den Kunden auf Augenhöhe sprechen.

Der Reiz der Sparte: Das Liebhaberherz ist ein idealer Türöffner für Cross-Selling. Daher sollte zumindest der eigene Kfz-Bestand nach Old- und Youngtimer durchforstet werden. Sie könnten als herkömmliche Pkw versichert sein. Während eigentlich spezieller Versicherungsschutz notwendig ist.