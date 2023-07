Viele Kunden misstrauen der KI bei Versicherern

3.7.2023

Wie reagieren Kunden, wenn sie ihren Versicherer erreichen wollen und dann mit einem Chatbot kommunizieren? Das wollte der Bitkom e.V. wissen und durch Bitkom Research im März und April 1.002 Personen ab 16 Jahren in Deutschland telefonisch befragt. Die Umfrage gilt als repräsentativ.

Vier von zehn der Teilnehmer gaben an, dass sie ihre Versicherungs-Abläufe im Fall der Fälle komplett digital abwickeln würden – von der Schadenmeldung bis zur Auszahlung.

Gleichzeitig steigt besonders bei Älteren ab 65 Jahren die Skepsis, wenn Chatbots oder eine softwarebasierte Prüfung in die Schadenregulierung eingebunden sind. 72 Prozent in dieser Altersgruppe finden dies beunruhigend. Im Vergleich: In der Altersgruppe 16 bis 29 Jahre finden nur 44 Prozent den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) bei der Schadenabwicklung bedenklich.

Trotz der Möglichkeiten von KI in der Bearbeitung wünschen sich 66 Prozent der Teilnehmer einen menschlichen Ansprechpartner, der die komplette Schadensabwicklung für sie übernimmt, erklärt Bitkom. Bei Personen ab 65 liegt dieser Wunsch sogar bei 74 Prozent.