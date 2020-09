Viele Industriekunden bekommen keine Deckung mehr

4.9.2020 – Die Preise der Industrieversicherung bewegen sich trotz streng kalkulierten Underwritings zyklisch. Seit einiger Zeit wird das lange Zeit schwer defizitäre Geschäft wieder teurer. Das löst bei den im GVNW organisierten Industriekunden viel Kritik aus.

Bei der letzten Runde der Vertragserneuerungen hätten über 90 Prozent der Mitglieder Prämienanstiege und fast 80 Prozent Kapazitätsreduzierungen hinnehmen müssen, berichtete Dr. Alexander Mahnke, Vorstandsvorsitzender des GVNW Gesamtverbandes der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V., beim Symposium des Verbandes.

Der GVNW hatte diese Umfrage Anfang 2020 mit dem britischen Schwesterverband AIRMIC durchgeführt.

Über 50 Prozent unserer Mitglieder sagen bereits jetzt, dass sie konkret Alternativen […] prüfen. Dr. Alexander Mahnke, Vorstandsvorsitzender des GVNW

Risiken selbst tragen oder anders organisieren

Der Umfrage zufolge hätten knapp 50 Prozent zusätzliche Ausschlüsse akzeptiert müssen. Über 30 Prozent sei keine Deckungen mehr zur Verfügung gestellt worden. Zudem hätten sich über 60 Prozent über eine gegenüber der Vergangenheit schlechtere und/oder verspätete Kommunikation ihrer Versicherer beklagt.

Die Folge sei: „Über 50 Prozent unserer Mitglieder sagen bereits jetzt, dass sie konkret Alternativen zum Marktangebot in Form von Captives, Eigentragungs- und Kapitalmarktlösungen prüfen“, so Mahnke. Er verwies auf eine Umfrage des europäischen Versicherungseinkäufer und Risk-Managerverbandes FERMA, wonach sich 43 (2018: 15) Prozent der befragten Unternehmen für Captives interessierten.

„Dieser Trend ist für die Versicherer sicherlich keine gute Nachricht, hat er doch das Zeug dazu, ihr Geschäftsmodell nachhaltig zu hinterfragen und entscheidend Prämie aus dem Markt zu nehmen“, sagte der Verbandschef.

Versicherer sollen Kosten senken

Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 27.3.2019) ging es erneut um die Verwaltungskosten der Versicherer. Viele Gesellschaften hätten zudem „weiterhin deutliches“ Potenzial, um die Auskömmlichkeit auch über eine Reduzierung ihrer internen und externen Kosten herstellen zu können, sagte Mahnke.

Kritisiert wurde auch das Vorgehen in der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) (29.4.2020). Es könne nicht im Interesse der Versicherungsindustrie sein, wenn einige Versicherer weiterhin hart an ihren Deckungsabsagen festhielten. Dies führe zu ersten Rechtsstreitigkeiten, so der Vorsitzende.

Die Versicherungsnehmer wünschen sich für künftige Pandemie-Risiken eine privatwirtschaftlich organisierte Versicherungslösung in Kombination mit staatlicher Hilfe – etwa wie die Absicherung von Terrorrisiken über die Extremus Versicherungs-AG. Der GVNW hat sich eigenem Bekunden nach dazu bereits unter anderem an das Bundesfinanzministerium gewendet (18.8.2020).

Partnerschaft zur Versicherungswirtschaft in Gefahr

Seit kurzem würden Unternehmen zudem nicht nur in der Sachversicherung mit sogenannten „Pandemie-Ausschlüssen“ konfrontiert. Diese nähmen pauschal alle „übertragbaren Krankheiten“ oder sogar nur die Gefahr einer solchen Krankheit von der Deckung aus.

Mahnke sieht das „partnerschaftliche Miteinander aller Parteien, das Vertrauen in die betroffenen Versicherungslösungen und damit schließlich einmal mehr die Reputation der gesamten Branche“ gefährdet. Solche Vorwürfe in einem für die Kunden teurer werdenden Markt sind nicht neu und unüblich (VersicherungsJournal 30.4.2004).

Wer betreibt ein Geschäft, was dauerhaft unprofitabel ist? Dr. Edgar Puls, Vorstand HDI Global und Talanx

HDI bekennt sich zum Industriegeschäft

Dr. Edgar Puls, der seit 2019 im Vorstand der Talanx AG den Geschäftsbereich Industrieversicherung verantwortet und Vorstandschef der HDI Global SE ist, warb in seiner „Keynote“ um Verständnis für die marktweite Sanierung: „Wer betreibt ein Geschäft, was dauerhaft unprofitabel ist? Wie würden Industrieunternehmen reagieren, wenn sie jahrelang Verlusten schreiben?“

Der Manager sagte, dass die HDI Global ein langfristiger verlässlicher Partner der Industrie sei und bleibe und versprach, dass man nicht pauschal Branchen ausschließen sondern gemeinsam Lösungen auch für neue Probleme suchen werde. „Wir schaffen Sicherheit und Freiraum für mutiges Unternehmertum in Deutschland.“

Während des allgemeinen wirtschaftlichen Booms habe sein Haus in den letzten fünf Jahren einen Verlust in dreistelligen Millionen Euro Höhe eingefahren (VersicherungsJournal 14.8.2020). Die Industrie müsse den Versicherern eine „Chance lassen, profitabel zu sein“, denn sie wünsche sich eine leistungsstarke, berechenbare Versicherungswirtschaft und rufe nach „starken Playern“.

Die HDI Global wolle einen Return on Equity von acht bis zehn Prozent erzielen. Dies sei in der Niedrigzinsphase mit einer Combined-Ratio von 95 Prozent möglich. Dem eigenen Gewinn-Anspruch hielt Puls die Durchschnittswerte für Dax-Konzern mit 13 Prozent und dem deutschen Mittelstand von 14 Prozent entgegen.

Gute Zeiten für Risikomanager

Im Hinblick auf das Schadengeschehen sprach Puls von einer wachsenden „VUCA“-Welt. Dieses Akronym setzt aus „volatility" („Volatilität“), „uncertainty" („Unsicherheit“), „complexity" („Komplexität“) und „ambiguity" („Mehrdeutigkeit“) zusammen. Zwar nähmen die Großschäden nicht der Anzahl nach zu, wohl aber der Höhe nach, und die Ausschläge im Schadengeschehen seien „sehr hoch“.

Als Ursachen nannte er unter anderem die steigende Wertekonzentration, die Effekte aus der weltweiten Vernetzung und der wachsenden Spezialisierung, die Zunahme extremer Wetterphänomen und einen sich ändernden rechtlichen Rahmen.

2020 werde das Jahr für Risikomanager. „Denn die VUCA-Welt geht nach oben.“ Versicherungseinkäufer und Risikomanager sollten nun exakt definiert, welche Risiken bestünden und wie sie mit Versicherungsschutz und Eigentragung gemanagt werden sollten.

„Und darüber sollten Sie auch laut in Ihren Unternehmen sprechen“. Dies sagte Puls wohl vor dem Hintergrund, dass die firmeneigenen Versicherungseinkäufer und Risikomanager in vielen Unternehmen in den letzten Jahren Bedeutung eingebüßt haben.