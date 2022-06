VFM zeichnet die besten Versicherungs-Produktgeber aus

13.6.2022

Die VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH hat ihr aktuelles Produktpartner-Ranking veröffentlicht. Die Sieger wurden während der Hausmesse des Maklerpools in Würzburg prämiert.

Unter den Krankenversicherern wurde diesmal die Barmenia Krankenversicherung AG auf Platz eins gewählt. Sie setzte sich vor die beiden Erstplatzierten der vorangegangenen Auswertung (VersicherungsJournal 23.4.2020), die Hallesche Krankenversicherung a.G. und die Hansemerkur Krankenversicherung AG. Diese belegen nun knapp dahinter die Ränge zwei und drei.

Keine Veränderungen auf dem Treppchen gab es bei den Anbietern in der Sparte Leben. Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. holte erneut Gold. Zudem gingen wieder Silber an die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und Bronze an die WWK Lebensversicherung a.G.

Das Triple schaffte die Haftpflichtkasse VVaG. Sie sicherte sich zum dritten Mal in Folge die beste Bewertung unter den Akteuren im Bereich Komposit. Dicht auf den Fersen sind ihr die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die Kravag Allgemeine Versicherungs-AG an zweiter und dritter Position.

Die Ausgezeichneten 2022 (Bild: VFM)

Grundlage des Rankings bildeten kumulierte Punktwerte aus einem Kriterienkatalog, der von den VFM-Verbundpartnern mitentwickelt wurde. Zur Bewertung standen unter anderem die Produktattraktivität für den Kunden, die Qualität der Angebotserstellung und die Geschwindigkeit bei der Schadenbearbeitung. Rund 17.000 Einzelbewertungen kamen für die Bestenliste, die alle zwei Jahre erstellt wird, zusammen.