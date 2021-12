Verwaltungskostenquote: So schlugen sich die Marktgrößen

7.12.2021 – Die Allianz, R+V, Bayern-Versicherung und Debeka erzielten unter den Branchenschwergewichten laut dem Map-Report 922 die niedrigsten Verwaltungskostensätze (in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen). Die höchste Quote hatte die Targo zu verzeichnen. Deutlich niedriger fiel die Quote bei der Proxalto aus.

Die Verwaltungskostensätze der deutschen Lebensversicherer lagen im vergangenen Jahr zwischen 0,65 Prozent (Hansemerkur Lebensversicherung AG) und 13 Prozent (Targo Lebensversicherung AG). Branchenweit betrug die Quote (Verwaltungsaufwendungen brutto in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) 2,04 (Vorjahr: 2,03) Prozent.

Dies ist dem kürzlich erschienenen Map-Report Nummer 922 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2020“ zu entnehmen (VersicherungsJournal 7.12.2021).

Drei Branchenschwergewichte in der Top Ten

Auch bei den 13 Marktgrößen (mit einem Bestand von mindestens 1,9 Millionen Hauptversicherungen) zeigen sich deutliche, wenn auch nicht ganz so große Unterschiede. Auf die vorderen Plätze schafften es – anders als bei den Abschlusskostensätzen (29.11.2021) – vergleichsweise viele Platzhirsche.

Hierzu zählen die Allianz Lebensversicherungs-AG (Rang drei mit 0,78 Prozent), die R+V Lebensversicherung AG (Position vier mit 1,08 Prozent) sowie die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG (Platz acht mit 1,37 Prozent).

An elfter Stelle liegt der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. bei 1,51 Prozent und damit das vierte Branchenschwergewicht mit einer besseren Quote als im Marktschnitt.

Diese Platzhirsche agierten schlechter als der Markt

Werte von etwas über dem Schnitt haben die Analysten für die Württembergische Lebensversicherung AG (Rang 28), die Generali Deutschland Lebensversicherung AG (Position 37), die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Platz 43) sowie die Axa Lebensversicherung AG errechnet.

Zwischen knapp unter und klar über vier Prozent liegen die Proxalto Lebensversicherung AG (an 64. Stelle), die Nürnberger Lebensversicherung AG (Rang 65), die HDI Lebensversicherung AG (Position 68) sowie die Ergo Lebensversicherung AG (Platz 70). Schlusslicht ist die Targo Lebensversicherung AG mit 13 Prozent.

HDI mit Verbesserung, Zurich Deutscher Herold mit Verschlechterung

Bei den meisten der vorgenannten Akteure waren keine größeren Veränderungen bei den Abschlusskostensätzen zu beobachten. Jedoch drückte die Proxalto die Quote um über 0,3 Prozentpunkte beziehungsweise etwa ein Zwölftel. Dabei sanken die Verwaltungsaufwendungen mit 10,9 Prozent (auf 93,4 Millionen Euro) in etwa drei Mal so stark wie die Beiträge (minus 3,6 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro).

Andererseits erhöhte sich die Quote bei der Targo um über zwei Prozentpunkte beziehungsweise annähernd ein Fünftel. Hier erhöhten sich die Aufwendungen um knapp neun Prozent (auf 138,8 Millionen Euro). Noch etwas stärker verminderten sich die Einnahmen (auf 1,07 Milliarden Euro).

Weitere Studieninhalte und Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 922 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherung 2020“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 202 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen auch Übersichten zu zahlreichen Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2020) von bis zu 80 Anbietern.

Hierzu gehört unter anderem auch die Storno- (23.11.2021) und die Abschlusskostenquote (29.11.2021, 29.11.2021).

Geboten werden ferner Tabellen zu weiteren Kennziffern zur Bestands- und Neugeschäftsentwicklung. Das Heft ist als E-Paper ab 353,85 Euro brutto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.