Vertrauensranking: Heftige Klatsche für die Assekuranz

30.4.2020 – „Hohes Vertrauen“ bringt der Versicherungsbranche nur etwa jeder fünfte Konsument entgegen. Dies bedeutet laut der Markenstudie „Trusted Brands 2020“ des Magazins Reader‘s Digest den vorletzten Platz. Befragt wurden 4.000 Verbraucher. Uneingeschränkt vertraut der Assekuranz sogar nur jeder 25. Verbraucher. Schlechter schnitt kein anderer Wirtschaftszweig ab.

Die Allianz ist unverändert die vertrauenswürdigste Versicherermarke in Deutschland. Allerdings hat die zweitplatzierte Huk-Coburg kräftig aufgeholt.

Dies ist ein Ergebnis der Markenstudie „Trusted Brands 2020“, die das Magazin Reader‘s Digest am Mittwoch veröffentlicht hat. Zum fünften Mal wurde die Untersuchung von dem Marktforschungsinstitut Dialego AG begleitet (VersicherungsJournal 29.4.2020).

Methodische Hintergründe der Studie

Für die Studie wurden im Dezember 2019 online 4.001 Konsumenten ab 18 Jahren befragt. Diese wurden den Angaben zufolge bevölkerungs-repräsentativ ausgewählt. Die Abfrage nach Marken erfolgte dabei ungestützt, das heißt, ohne jegliche Vorgabe.

So konnten die Verbraucher in 22 verschiedenen Produktkategorien von „A“ wie Automobile bis „W“ wie Waschmittel jeweils eine Marke nennen, die sie für besonders vertrauenswürdig erachten. Insgesamt wurden über 3.600 verschiedene Marken genannt. Dies sind 1.000 mehr als im Vorjahr in diesen Segmenten (3.4.2019).

Versicherungsbranche mit schlechten Vertrauenswerten

Ermittelt wurde im Rahmen der Studie auch das generelle Branchenvertrauen aus Verbrauchersicht. Hierzu stand den Befragten eine fünfstufige Bewertungsskala zur Verfügung. Die beiden ersten Ausprägungen (Antworten: dieser Branche vertraue ich zu 100 beziehungsweise zu 75 Prozent) wurden für das Branchenranking unter der Klassifizierung „hohes Vertrauen“ zusammenaddiert.

Unter 19 vorgegebenen Wirtschaftszweigen kommt die Assekuranz auf wenig schmeichelhafte Vertrauenswerte. Lediglich 23 (Vorjahre: 28; 22; 21) Prozent bescheinigten der Branche ein „hohes Vertrauen“. Minimal schlechter schnitt mit 22 Prozent nur der Wirtschaftszweig „Nahrungsergänzungs-Mittel/ Vitaminprodukte“ ab.

Vom drittletzten auf den vorletzten Rang

Damit verschlechterte sich die Assekuranz vom drittletzten auf den vorletzten Platz. Nur jeder 25. Befragte vertraut dieser Branche zu 100 Prozent. Das ist der schlechteste Wert unter allen aufgelisteten Geschäftsbereichen. Die Spitzenposition belegt die Mineralwasserbranche mit einem Anteil von fast einem Viertel an Top-Bewertungen.

Auch insgesamt liegt diese in Führung – fast zwei Drittel der Konsumenten bringt ihnen „hohes Vertrauen“ entgegen. Dahinter folgen die Branchen und „Tee“ und „Haushalts-/Küchengeräte“ mit jeweils knapp unter 60 Prozent.

Weitere Studien zum Image der Assekuranz

Die schlechte Beurteilung der Assekuranz überrascht nicht, da verschiedene andere Studien immer wieder vergleichbare Ergebnisse liefern. So schneiden etwa im Vertrauensranking des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen e.V. (vormals GfK Verein) nur die Politiker schlechter ab als das Berufsbild „Versicherungsvertreter“ (22.3.2018).

In der jährlich durchgeführten die „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst“ des DBB Beamtenbund und Tarifunion landet dieses Berufsbild sogar abgeschlagen an letzter Stelle. Für die letzte Auflage hat der DBB die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH 2.006 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger ab 14 Jahre befragen lassen (20.8.2019).

Eine nicht repräsentative Kurzumfrage des VersicherungsJournals hat im vergangenen Frühjahr gezeigt, dass etwas über die Hälfte der 995 Umfrageteilnehmer ihren Kindern bei der Berufswahl keine Tätigkeit in der Assekuranz nahe legen würde. Rund jeder Sechste würde dies uneingeschränkt empfehlen, knapp jeder Vierte nur im Innendienst (20.5.2019).

Die Befragung wurde vor Ausbruch der Corona-Pandemie durchgeführt. Es steht zu vermuten, dass die ganzen Diskussionen um die Eintrittspflicht von Betriebsschließungs-Versicherungen keine vertrauensbildende Maßnahme darstellen. Zu diesem Thema finden sich allein seit Jahresbeginn über drei Dutzend Einträge im VersicherungsJournal-Archiv.