Vertragsbestand: So schlugen sich die Haftpflicht-Marktgrößen

5.3.2026 (€) – Unter den Branchenschwergewichten (mehr als 1,6 Millionen Verträge) steigerte die Provinzial den Bestand auf Sechsjahressicht nach absoluten Zahlen wie auch prozentual gesehen am stärksten. Alle Platzhirsche bis auf die Generali legten zu. Kontinuierlich schafften dies nur Allianz, Huk-Coburg-Allgemeine und LVM. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Geschäftsbericht · Haftpflichtversicherung · Marktanteil · Senioren
