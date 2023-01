Versicherungsvereine blasen zur Aufholjagd

31.1.2023 – Die Versicherungsvereine haben zwischen 1997 und 2021 sowohl zahlen- als auch umsatzmäßig kräftig zugelegt. Beim Marktanteil nach Bruttoprämien ging es um fast ein Drittel auf 36,8 Prozent nach oben. Die Aktiengesellschaften büßten noch etwas stärker als die Öffentlich-Rechtlichen ein. Dies zeigt die Kivi-Untersuchung „Entwicklung der VVaG im Rechtsformvergleich – Langzeitstudie über 25 Jahre“.

Die Kivi GmbH Kölner Institut für Versicherungs-Information und Wirtschaftsdienste hat die Entwicklung der Versicherer – unterteilt nach Rechtsform – im vergangenen Vierteljahrhundert untersucht.

„Ausgangspunkt der Studie ‚Entwicklung der VVaG im Rechtsformvergleich – Langzeitstudie über 25 Jahre‘ ist eine gleichlautende Vortragsreihe, die Kivi aktuell für die Arbeitsgemeinschaft der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit e.V. (Arge VVaG) durchführt“, erläutert das Institut zum Hintergrund.

Hintergründe zu der Untersuchung

In der Analyse seien die Referenten und Studienersteller einer Reihe Fragestellungen zur Geschäftsentwicklung der Versicherungsvereine nachgegangen. Unter anderem beschäftigten sich die Analysten mit der Fragestellung, ob die Vereine gegenüber den Aktiengesellschaften (AG) und öffentlich-rechtlichen Versicherungs-Unternehmen (örVU) zwischen 1997 und 2021 an Marktanteilen hinzugewonnen haben.

Zur Einteilung in die drei Rechtsformaggregate heißt es in der Studie: „Aktiengesellschaften im Mehrheitsbesitz von anderen Versicherungs-Unternehmen oder von Holdings werden der Rechtsform der Obergesellschaft beziehungsweise der rechtsformspezifischen Grundausrichtung des Konzern zugeordnet und demgemäß als AG, VVaG oder örVU geführt.“

Berücksichtigt wurden nach Institutsangaben alle privaten Krankenversicherer ohne Mindestgröße. In Leben und Schaden wurden alle Akteure mit mindestens 50 Millionen Euro Bruttoprämien (direkt) erfasst, nicht jedoch unter anderem Pensionskassen, Pensionsfonds und Sterbekassen.

Nicht einbezogen wurden wegen deren geringer Anzahl die deutschen Niederlassungen ausländischer Versicherungs-Unternehmen sowie in Schaden reine Konzern-Obergesellschaften mit Holdingfunktion und solche Gesellschaften, die ihr Geschäft zu 100 Prozent in Rückdeckung geben. Für die Studie wurden den Angaben zufolge mehr als 100.000 Kennzahlen aus über 5.000 Geschäftsberichten zusammengetragen.

Mehr Vereine, weniges AG und Öffentlich-Rechtliche

Ein Ergebnis der Untersuchung: Die Zahl der Versicherungsvereine ist zwischen 1997 und 2021 um 17 auf 104 gestiegen. Bei den Aktiengesellschaften ging es um 17 auf 95 nach unten, bei den Öffentlich-Rechtlichen um fünf auf 28.

Dementsprechend verschoben sich auch die Marktanteile. So gewannen die VVaG neun Punkte auf 50 Prozent hinzu. Die AG verloren von 43 auf 16 Prozent und die örVU von 33 auf 28 Prozent.

Im Bereich Schaden nahm die Anzahl der Aktiengesellschaften um ein knappes Siebtel (auf 38) ab, in Leben um ein gutes Fünftel (auf 27) und in Kranken um weit über ein Viertel (auf zehn). Die Vereine verloren hingegen nur in Kranken (von 22 auf 20 Anbieter). Dafür legten sie in Schaden um über ein Drittel (auf 49 Akteure) und in Leben immerhin noch um über ein Fünftel auf 29 zu.

Die Öffentlich-Rechtlichen büßten am stärksten in Leben ein (minus fast zwei Drittel auf 16 Gesellschaften). In Schaden war ein Minus um ein Neuntel (auf neun) zu beobachten, während es in Kranken von zwei auf drei nach oben ging.

Anzahl nach Rechtsform (Bild: Kivi)

Vereine steigerten Umsatz deutlich stärker als der Markt

Analysiert wurde auch die Entwicklung nach gebuchten Bruttoprämien. Der Gesamtmarkt konnte im Betrachtungszeitraum die Einnahmen auf 228,3 Milliarden Euro mehr als verdoppeln (plus 117,2 Prozent).

Dabei wuchsen die VVaG deutlich überdurchschnittlich (plus 184 Prozent auf fast 84 Milliarden Euro). Jeweils unterdurchschnittlich performten die örVU (plus 95,4 Prozent auf 23,8 Milliarden Euro) und die AG (plus 90,7 Prozent auf 120,4 Milliarden Euro).

Das jährliche Wachstum für den Markt wird mit 3,3 Prozent angegeben. Über dem Schnitt lagen nur die Versicherungsvereine mit plus 4,4 Prozent. Bei den Öffentlich-Rechtlichen waren es plus 2,8 Prozent, bei den Aktiengesellschaften plus 2,7 Prozent.

Markanteile: Nur Versicherungsvereine gewinnen dazu

Dies führte einerseits zu Marktanteilsgewinnen bei den Vereinen von fast einem Drittel auf 36,8 Prozent. Andererseits ging es bei den Aktiengesellschaften um ein Achtel auf 52,8 Prozent und bei den Öffentlich-Rechtlichen um ein Zehntel auf 10,4 Prozent nach unten.

(Bild: Kivi)

Als jährliche Wachstumsrate haben die Analysten bei den VVaG plus 1,1 Prozent errechnet. Die AG verloren im Schnitt 0,6 Prozent pro Jahr, die örVU 0,4 Prozent.

„Die VVaG stellen sich damit als Marktanteilsgewinner der zurückliegenden 25 Geschäftsjahre heraus“, so das Fazit der Studienautoren.

Nähere Informationen zu detaillierten Inhalten, zum Preis und zum Erwerb der Studie können Interessenten per E-Mail anfordern.