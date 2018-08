Versicherungsschutz gegen Ernteausfälle schwer kalkulierbar

2.8.2018

Die Landwirte leiden unter der extremen Hitzewelle und befürchten hohe Ernteausfälle. Die Forderung des Bauernverbands an die Bundesregierung nach einer Milliarde Euro als Soforthilfe steht im Raum. Die Versicherungswirtschaft sieht in Wetterextremen eine große Herausforderung, Risikokapital für Ernteausfälle bereitzustellen. Mehrgefahren-Versicherungen würden am effizientesten helfen können, allerdings ginge dies nur mit staatlicher Unterstützung, erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) weist zunächst einmal darauf hin, dass die Bundesländer für Hilfen nach außergewöhnlichen Naturereignissen zuständig seien. Lediglich wenn das Schadenereignis als „Ereignis von nationalem Ausmaß“ eingestuft würde, könnte der Bund Finanzhilfe leisten. Die Bundeslandwirtschafts-Ministerin Julia Klöckner (CDU) will sich deshalb zunächst einen detaillierten Überblick verschaffen. Nach ihrer Ansicht sind besonders die Bauern im Norden und Osten Deutschlands betroffen.

Der GDV verweist auf die ausgeprägten Schwankungen von Wetterextremen und hohen Gesamtschäden, die es Versicherern schwermachen würden, Risikokapital zur Deckung von Ernteschäden bereitzustellen. So habe die Dürre 1993 Schäden über 2,1 Milliarden Euro verursacht. Im Jahr 2003 hätten sich die Dürreschäden auf 1,6 Milliarden Euro summiert. Die Nachfrage der Landwirte zur Absicherung gegen Elementarschäden bleibe wegen der damit verbundenen Versicherungskosten verhalten. Eine erhöhte Nachfrage könne nur durch eine staatliche Förderung der Versicherungsverträge erreicht werden, meint der GDV. Weit verbreitet ist derzeit nur der Schutz gegen Hagelschäden.