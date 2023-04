Versicherungskammer Bayern hadert mit Pflichtversicherung für Elementarschäden

25.4.2023 – Die Gesellschaft fürchtet, dass dann die Prävention auf der Strecke bleibt. Ob der Pflichtschutz überhaupt kommt, ist noch ungewiss. Die Bundesländer wollen, dass die Bundesregierung tätig wird. Derweil forciert die VKB die wissenschaftliche Diskussion über die Möglichkeiten des Hochwasserschutzes.

Derzeit wird eine bundesweiten Pflichtversicherung für Elementarschäden bei Gebäuden diskutiert und der Bundesrat hat einen entsprechenden Beschluss gefasst (VersicherungsJournal Archiv).

Damit kann sich Bayerns größter Hausversicherer, die Versicherungskammer Bayern (VKB), nicht anfreunden. „Wir halten eine Pflichtversicherung für zu kurz gesprungen“, sagte Barbara Schick, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der VKB auf einer Pressekonferenz ihres Unternehmens am Montag.

Hohe Selbstbeteiligung für Elementarschäden notwendig?

Barbara Schick (Bild: Stefan Heigl)

Eine Pflichtversicherung würde die Hausbesitzer nicht motivieren, Hochwasservorsorge zu betreiben. „Das belegen Beispiele aus anderen Ländern“, so Schick. Würde keine Prävention betrieben, dann würden die Schadenzahlen, Aufwand und Prämien immer mehr steigen.

„Dann kann sich am Tag X auch einmal die Frage der Versicherbarkeit stellen“, warnte die Vorständin. Nach Einschätzung von Schick sei eine Pflichtversicherung europarechtlich nur in engen Grenzen möglich. Müssten hohe Selbstbeteiligungen von beispielsweise 20 Prozent vereinbart werden, würde der Schutz bei den meisten Frequenzschäden leerlaufen und die Kunden wären enttäuscht.

Das vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) entwickelte Gesamtkonzept aus Prävention, Klimafolgenanpassung und Versicherung wird aber von der VKB nicht explizit abgelehnt. „Ich wehre mich nicht grundsätzlich gegen das Wort Pflichtversicherung“ sagte Schick.

Das GDV-Konzept sieht vor, alle Wohngebäude rundum gegen Naturgefahren zu versichern. Dafür würden bereits geschlossene Gebäudeversicherungen von einem Stichtag an automatisch auf Elementarschutz umgestellt, sofern Kunden nicht widersprechen. Der rechtliche Eingriff in das Eigentum über eine Pflichtversicherung wird somit durch das Opting-Out, dass jedem Hausbesitzer zusteht, abgeschwächt. Dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage.

Viele vergessen Gefahr durch Hochwasser

Diese könnte nun die Bundesregierung erlassen. Ein Entschließungsantrag der Länder liegt der Bundesregierung vor. Der Freistaat Bayern hatte sich bei der Abstimmung aber enthalten. Die VKB will ihren Bestand weiterhin eher durch Kundenappelle umstellen.

Noch haben laut Schick in Bayern rund 60 Prozent aller Häuser keinen Extra-Elementarschutz. Bundesweit liegt diese Quote mit 50 Prozent schon niedriger. Im Neugeschäft bietet die VKB ihren Kunden nur noch Verträge mit Elementarschutz und Opting-Out an. Damit erreiche die Assekuranz eine Elementar-Schaden-Quote von 70 Prozent.

Junge Leute wären hinsichtlich Hochwasserschäden sensibler. „Dennoch gibt es eine hohe Ignoranz– und Vergessens-Quote“, warnte Schick. Über 70 Prozent der noch nicht gegen Hochwasser versicherten Eigentümer würden ihr Überschwemmungsrisiko „als gering“ oder „gar nicht vorhanden“ bezeichnen.

Bayern entschädigten Flutopfer nur noch in Härtefällen

Christian Bernreite (Bild: Krammer)

In Bayern können Hausbesitzer, die künftig einen Hochwasserschaden erleiden und sich hätten versichern können, nicht damit rechnen, vom Staat entschädigt zu werden. „Eine Entschädigung gibt es nur in Härtefällen und dann auf dem Niveau der Grundsicherung“, sagte Bayerns Staatsminister Christian Bernreiter.

Mit einem interdisziplinären Experten-Austausch will die VKB vor allem die Prävention ins Bewusstsein rufen. Dafür diskutieren auf dem „12. NaturgefahrenForum“ 250 Teilnehmer aus Kommunen, Rettungsdiensten und Feuerwehr, Politik, Wissenschaft und Assekuranz.

„Wir sind viel verwundbarer als wir angenommen haben“, sagte Prof. Christian Kuhlicke, Leiter des Department Stadt- und Umweltsoziologie beim Helmholtz-Zentrum Leipzig. Er schlägt vor, einen Maßstab zu entwickeln, wie viel Wasser im Extremfall bewältigt werden muss. „Dann haben wir wie beim Klimaziel von 1,2 oder 1,5 Grad eine Vorstellung, worüber wir reden“, so Kuhlicke.

Maßstab für Hochwassergefahr entwickeln

Beim Ahr-Hochwasser 2021 durch den Starkregen „Bernd“ wären zusätzlich 30 Millionen Kubikmeter Wasser entstanden. Die Städte müssten künftig wie Schwämme wirken und die Flüsse müssten deutlich mehr Überschwemmungsraum erhalten. Zudem müssten Häuser in kritischen Bereichen Hochwasser überstehen können.

Kuhlicke: „Das haben wir bereits beim Brandschutz vorgemacht.“ Gleichzeitig müsste die Kommunikation deutlich verbessert werden. Als Beispiel für ein gutes Beratungsangebot nannte der Wissenschaftler das Hochwasser-Beratungszentrum in Köln.