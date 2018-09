VersicherungsJournal besuchen und Buch gewinnen

17.9.2018 – Am 18. September präsentieren sich Redaktion und Verlag auf der Hauptstadtmesse von Fonds Finanz in Berlin. Der Verlag bietet ein Quiz an, bei dem zehn Bücher verlost werden. Außerdem gibt es das neueste Extrablatt. Die VersicherungsJournal-Autoren Udo Kerzinger und Phillip Wenzel halten Vorträge.

WERBUNG

Am 20. März bietet die Fonds Finanz Maklerservice GmbH wieder ihre Hauptstadtmesse an. Der Branchentreff ist eine der meistbesuchten Informations- und Kommunikations-Plattformen für Vermittler in Deutschland. Besucher haben freien Eintritt.

Auch in diesem Jahr werden sich Produktgeber und Dienstleister der Branche den Besuchern präsentieren und über ihre Neuerungen informieren. Ein vielseitiges Rahmenprogramm bestehend aus Fachvorträgen und Workshops rundet die Veranstaltung ab.

Udo Kerzinger und Phillip Wenzel referieren

Unter den Referenten sind auch zwei VersicherungsJournal-Autoren. Um 10.30 Uhr spricht Trainer Udo Kerzinger über das Thema seines Praktikerhandbuchs „Fondsverkauf einfach gemacht“.

Um 11.30 Uhr referiert Versicherungsmakler Philip Wenzel über „Bedarfsermittlung und Tarifauswahl in der Berufsunfähigkeits-Versicherung“.

An unserem Messestand Nummer 74 erhalten Sie kostenlos das aktuelle VersicherungsJournal-Extrablatt mit dem Titel „Freiberufler und gewerblich Selbstständige – Die Absicherung privater Risiken von der Existenzgründung bis zum Ruhestand“.

Quiz für Messebesucher

Wer auf eine Quizfrage aus dem Vertriebsbereich die richtige Antwort gibt, kann eines von zehn Büchern aus dem Verlagsprogramm gewinnen. In der Verlosung sind fünf verschiedene Titel, von denen je zwei auf einen Gewinner oder eine Gewinnerin warten:

Diese Bücher werden in jeweils zwei Exemplaren als Quiz-Gewinn verlost (Bild: Meyer)

Vor Ort werden auch Vertriebschefin Simona Salzburg und Herausgeber Claus-Peter Meyer sein. Auch sie freuen sich auf Ihren Besuch und interessante Gespräche.

Falls Sie die Hauptstadtmesse verpassen, ist schon bald eine weitere Gelegenheit für den persönlichen Austausch. Die DKM in Dortmund ist bereits vom 23. bis 25. Oktober. Ihre Freikarte für die Messe können Sie hier online bestellen.