Versicherungsaufsicht warnt vor falschem Felix Hufeld

16.7.2020

Nach Angaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sind in Deutschland und in der Schweiz mehrere Verbraucher von einem angeblichen „Felix Hufeld“ angerufen worden. Der falsche Bafin-Präsident habe die Angerufenen am Telefon aufgefordert, einen hohen Geldbetrag auf ein bestimmtes Konto zu überweisen.

Mehrere betrügerische Zahlungsaufforderungen seien auch als Fake-E-Mails im Namen der Behörden-Pressesprecherin Dr. Sabine Reimer versandt worden.

Der echte Felix Hufeld (Archivbild: Brüss)

Das teilte die Bafin am Mittwoch mit. Gleichzeitig weist sie darauf hin, „dass die Behörde keine Personen per Telefon oder E-Mail auffordert, hohe Geldsummen auf bestimmte Konten zu überweisen“. Die Aufsicht fordert daher alle Betroffenen auf, solche Zahlungsaufforderungen oder Angebote abzulehnen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten.