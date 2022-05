Versicherungsaufsicht: Völliges Provisionsverbot hätte Risiken

3.5.2022 – Im Verkaufsprozess von Versicherungsanlage-Produkten besteht nach Meinung der EU-Versicherungsaufsicht in fünf Bereichen Handlungsbedarf. Einer davon ist die Straffung der Kundeninformation. Auch in Sachen Vergütung gelte es, mehr gegen potenzielle Nachteile aufgrund von Interessenkonflikten zu tun. Der Bericht diskutiert hierzu mehrere Optionen und deren Pros und Contras. Die „eine“ Lösung gebe es aber nicht.

Für das zweite Quartal 2022 peilt die EU-Kommission die Annahme einer „Strategie für Kleinanleger“ an. Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) hat sich dazu nun geäußert.

Der Bericht zum Kleinanlegerschutz, den sie Ende letzter Woche veröffentlicht hat, bezieht sich auf den Vertrieb von „Insurance-Based Investment Products“ (Ibips), also Versicherungsanlage-Produkten. Er gliedert sich im Wesentlichen in fünf Punkte.

Information: Weniger ist mehr

Im ersten Punkt greift sie ein Thema auf, das in der Versicherungsbranche immer wieder für Kritik gesorgt hat – Informationsüberfluss. Denn die Eiopa sieht Raum für eine spürbare Verringerung bisheriger „doppelter“ Informationsoffenlegung.

Sie spricht sich für eine jährliche Information („annual statement“) an die Versicherungsnehmer aus. Das Regelwerk insgesamt solle, siehe oben, fit fürs digitale Zeitalter sein.

Weiterentwicklung von Plattformen und „open insurance“

Zweitens: Derzeit orientierten sich die Märkte für digitale Werkzeuge und Plattformen, die Ibips vertreiben, an nationalen Grenzen. Unter angemessenen regulatorischen Bedingungen gebe es aber Platz für einen Markt für eine Weiterentwicklung digitaler Ibip-Vertriebsplattformen und „open insurance“.

Letzteres bedeutet im weitesten Sinne Zugang und Weitergabe entsprechender Informationen über Schnittstellen. Hier kommen digitale Ökosysteme und Geschäftsmodelle ins Spiel.

Hintanhalten von Interessenkonflikten beim Verkauf

Drittens fasst der Bericht ein „heißes Eisen“ an, das Vermittlerentgelt: Die Eiopa ist der Ansicht, „dass mehr getan werden muss, um schädliche Interessenkonflikte anzugehen, die im Lauf des Produktlebenszyklus auftreten“.

In manchen Staaten seien Ibip-Fehlverkäufe zu beobachten gewesen, zu denen hohe Provisionen signifikant beigetragen hätten.

Das führt die Behörde zu dem Schluss: Eine „Verbesserung“ der bestehenden Regeln zu Anreizen („inducements“) sei nötig. Mit einem „Inducement“ muss dabei nicht unbedingt Geld, etwa eine Provision, gemeint sein, auch andere Zuwendungen oder Unterstützungen können unter diesen Begriff fallen.

Mehrere Optionen für das Vergütungssystem

Welche Maßnahmen schlägt die Eiopa also dazu vor? Zunächst wird im Bericht anerkennt, dass der EU-Versicherungsmarkt nach wie vor, auch unter der Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD), „stark heterogen“ und das Provisionsmodell in der Mehrheit der 27 EU-Staaten vorherrschendes Entgeltsystem ist.

In der weiteren Folge geht die Eiopa mehrere Varianten für die Ausgestaltung des Entlohnungssystems durch und listet jeweils „Pros“ und „Contras“ auf.

Das beginnt sozusagen bei einem „Wir lassen alles, wie es ist“ – weil die IDD sowieso jedem Land Freiheiten einräume, auch „strenger“ zu sein –, setzt sich über Nachschärfungen im bestehenden Regelwerk fort und reicht bis hin zu einem völligen EU-weiten Verbot besagter „Inducements“ für die Beratung zu Gunsten einer direkten Bezahlung des Beraters durch den Kunden.

Pro und contra Verbot

Einen Vorteil eines solchen völligen Verbots sähe die Eiopa darin, dass dadurch Anreize wegfallen könnten, Produkte eher zu Gunsten des Versicherers oder Vermittlers zu verkaufen als zu Gunsten des Kunden. Ein stärker „kundenzentrierter Verkauf“ könne sich daraus ergeben.

Zugleich hält die Eiopa aber auch fest: Die Auswirkungen auf die 27 unterschiedlichen Märkte seien „unvorhersehbar“ und könnten wegen der Heterogenität der Märkte und der vorherrschenden Provisionssysteme „ungleiche Effekte“ auf sie zeitigen.

Es gebe zwar Beispiele, welche Erfahrungen auf nationaler Ebene mit solchen Verboten oder Einschränkungen gemacht wurden – einer der Anhänge zum Bericht geht näher darauf ein. Die Behörde habe aber aus Zeitgründen keine förmliche Bewertung der Auswirkungen vornehmen können.

Provisionsverbot trüge Risiken in sich

Nichtsdestoweniger gebe es wegen der weiten Verbreitung des Provisionssystems in der Union „das potenzielle Risiko erheblicher Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und Marktstrukturen“ in Folge eines Verbots von „Inducements“ für die Beratung.

Als Beispiele nennt der Bericht Insolvenzrisiken oder verstärkte Marktkonzentration in Richtung großer Anbieter.

Ein weiteres Risiko, das oft genannt werde, beziehe sich auf das mögliche Entstehen einer „Beratungslücke“ und/oder einer Unterversorgung. Diese könnten entstehen, weil Kunden womöglich nicht bereit wären, vorab größere Honorare zu zahlen, oder sich stattdessen dem „Robo-Advice“ oder dem beratungslosen Verkauf zuwenden.

„Eine allumfassende Lösung […] sieht die Eiopa nicht.

Eine Kombination könnte nützlich sein

Resultat: Die Behörde legt sich nicht auf die „eine, allumfassende Lösung“ fest – denn eine solche „sieht die Eiopa nicht“. Von „spezifischem Nutzen“ könnte eine Kombination verschiedener Optionen sein, meint die Aufsichtsbehörde.

Im Übrigen bringt sie eine „Formalisierung des Konzepts der unabhängigen Beratung“ im Rahmen der IDD aufs Tapet, räumt aber auch ein, dass ein solches möglicherweise nicht in alle nationalen Märkte „passen“ könnte.

„Leistbarer und effizienter Verkaufsprozess“

Punkt vier: Die Eiopa findet, dass „mehr Klarheit“ hinsichtlich des Umfangs des Wünsche- und Bedürfnis-Tests und der Eignungsbewertung erforderlich ist.

Eine Vereinfachung des Beratungsverfahrens, besonders angesichts der Digitalisierung und weiteren Automatisierung des Verkaufsprozesses, könne hilfreich sein. Allerdings seien damit auch „besondere Herausforderungen“ verbunden.

Die Eiopa schlägt nun vor, „weitere aufsichtliche Konvergenzarbeit“ zu leisten. So will sie sicherstellen, dass sowohl in der digitalen als auch der „Offline“-Beratung dieselben Regeln „ordnungsgemäß und verhältnismäßig“ über die nationalen Märkte hinweg angewandt werden.

Gute Ergebnisse für die Verbraucher statt Ankreuz-/Compliance-Übung.

Der Fokus solle dabei vielmehr auf „guten Ergebnissen für die Verbraucher“ liegen, als dass der Beratungsprozess zu einer „Ankreuz-/Compliance-Übung“ werden soll, fügt die Behörde hinzu.

Was heißt „komplex“?

Und schließlich Thema Nummer fünf: Die Eiopa ortet die Notwendigkeit für „mehr Kohärenz“ in den regulatorischen Anforderungen, um zu identifizieren, welche Produkte „komplex“ sind.

Immerhin verlange die Priips-Verordnung, dass im Basisinformationsblatt gegebenenfalls der Hinweis „Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.“ anzubringen ist.

Die Eiopa möchte hier erstens eine „klarere Vorstellung von den Zielen“, wenn es um die Betrachtung der Komplexität und Kosteneffizienz von Ibips geht. Zweitens solle der Grad der Komplexität in den verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus sowie Ibip-bezogene Besonderheiten „gebührend berücksichtigt“ werden.

Den zentralen Ansatzpunkt sieht die Eiopa dabei in Klarstellungen zu den bereits bestehenden Aufsichts- und Lenkungsanforderungen der IDD, also im Bereich „Product Oversight and Governance“ (Pog).

