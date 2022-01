Versicherungsaufsicht kritisiert zunehmend unfaire „Preisoptimierung“

25.1.2022 – Sechs Trends hebt die europäische Versicherungsaufsicht in ihrem neuen „Consumer Trends Report“ hervor: Neben den Chancen und Risiken pandemiegetriebener Digitalisierung thematisiert sie unter anderem Unklarheiten bei Ausschlüssen und bei der Fondsgebundenen, mögliches Greenwashing bei „nachhaltigen“ Produkten sowie potenziell nachteilige Praktiken der Preisoptimierung.

Einmal jährlich veröffentlicht die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) einen Bericht, in dem sie Entwicklungen im Konsumentenmarkt unter die Lupe nimmt. Am Montag hat sie ihren neuesten „Consumer Trend Reports“ für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) veröffentlicht.

Wie sie zunächst festhält, seien Kunden auch trotz anhaltender Schocks während der Pandemie von Versicherern, Vermittlern und Pensionsfonds effizient serviciert worden. Im Allgemeinen habe die Branche eine starke operationelle Widerstandsfähigkeit gezeigt.

Nicht ganz überraschend nimmt Corona auch bei der Analyse aktueller Entwicklungen im Versicherungsmarkt eine wesentliche Rolle ein.

Pandemiegetriebene Digitalisierung mit Licht und Schatten

So benennt der Bericht die Beschleunigung der Digitalisierung als „klaren Trend“, der in Folge der Pandemie entstanden sei. Das schaffe neue Chancen, etwa im Hinblick auf Prozesse über den Produktlebenszyklus hinweg oder auf Kostensenkungen – die wiederum den Kreis der Versicherten vergrößern könnte.

Aus Konsumentenperspektive lasse dieser Trend aber auch manche Bedenken hervortreten, wie etwa Betrug, Fragen der „ethischen“ Nutzung von Technologien oder mögliche neue Formen des Ausschlusses vom Zugang zu Finanzprodukten.

Neben der Digitalisierung spricht die Eiopa in ihrer Analyse noch fünf weitere Trends an.

Unscharfe Risikoausschlüsse, nicht versicherbare Risiken

Einer davon hat ebenfalls mit Corona zu tun, aber auch mit einem anderen großen Risiko: dem Klimawandel. Beide Risiken, so die Eiopa, haben Probleme im Zusammenhang mit Deckungsausschlüssen verdeutlicht.

Die Rede ist beispielsweise von Unklarheiten in den Versicherungs-Bedingungen, einseitigen Bedingungsänderungen oder auch Defiziten im Verständnis auf Kundenseite. Zudem werde die Palette nicht versicherbarer Risiken und damit die „Versicherungslücke“ größer.

Die Behörde macht auf potenziell stark negative Konsequenzen für Kunden aufgrund unklarer Ausschlüsse aufmerksam. Sie schränkt aber zugleich ein, dass der Kreis der von dieser Problematik Betroffenen begrenzt sei, weil nicht alle Sparten und Produkte betroffen seien.

Big Data, KI und „Preisoptimierung“

Auch das Thema „Preisoptimierung“ hat laut Eiopa bislang begrenzte Ausmaße angenommen, wenn auch aus einigen Märkten schon seit Jahren derlei Praktiken gemeldet worden seien. Eine Zunahme ist offenbar zu beobachten.

Mit Preisoptimierung ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass manche Versicherer – überwiegend in der Kfz-, aber auch in der Haushaltsversicherung – mittels verschiedener Techniken Prämien optimieren, wobei dies in großen Teilen unabhängig vom Risikoprofil des Konsumenten erfolgt.

In diese Kalkulation könnten etwa sozioökonomische Faktoren oder die Bereitschaft eines Kunden, für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu zahlen, einfließen.

Solche Praktiken könnten eine unfaire Behandlung von Konsumenten nach sich ziehen und dazu führen, dass Kunden vom Produktabschluss abgehalten werden, gibt die Eiopa zu bedenken.

Oft Unklarheiten bei komplexer Fondsgebundener

Problematiken im Zusammenhang mit fondsgebundenen Versicherungen hat die Aufsicht schon früher angesprochen, und dabei bleibt es auch in diesem Bericht. Sie ortet Unklarheiten, und zwar rund um Kosten und Leistungen – als Folge von Produktkomplexität.

Zwar gelte dieser Befund nicht für alle fondsgebundenen Produkte, betont die Eiopa. „Schlecht designte“ Produkte, warnt sie, könnten sich aber nachteilig auf die Kunden auswirken.

Grüne Produkte, die womöglich gar nicht so grün sind

Ein weiterer Dauerbrenner ist Nachhaltigkeit. Das Interesse von Konsumenten an nachhaltigen Produkten sei im Steigen begriffen. Die Behörde lobt auch Bemühungen des Sektors um den Ausbau eines entsprechenden Angebots.

Zugleich bringt sie mahnende Worte an. Denn nachdem zunehmend Produkte als „nachhaltig“ vermarktet werden, stelle sich auch zunehmend die Frage, inwieweit „Greenwashing“ betrieben wird.

Schadenregulierung: positive Entwicklungen, aber auch Baustellen

Digitale Innovation habe Effizienz und Benutzerfreundlichkeit der Schadenabwicklung verbessert und zu einer Erleichterung des Kontakts zwischen Anbietern und Kunden beigetragen.

In manchen Märkten seien aber etwa Verzögerungen im Schadenmanagement, geringe Auszahlungen, Ausschlüsse oder Transparenz weiterhin ein Thema.

Unterm Strich bewertet die Eiopa Probleme im Schadenmanagement aber als auf dem Rückzug befindliches Problem: Im Großen und Ganzen nimmt sie quer durch die EU eine allmähliche Verbesserung wahr.

Zum Herunterladen

Der „Consumer Trends Report 2021“ kann von einer Webseite der Eiopa als PDF-Dokument heruntergeladen werden, ebenso eine „Risk Heat-map“, in der die Risiken nach Auswirkung und Größe des Betroffenenkreises sortiert sind.