Versicherungen stehen bei KMU nicht gerade hoch im Kurs

12.6.2023 – Die Zahl ist erschreckend: Nur eine absolute Minderheit von Entscheidern vertraut dem Sicherheitsnetz durch eine entsprechende Versicherung. Und dass, obwohl die Angst von Cyberkriminalität mittlerweile auch kleinere Betriebe erreicht hat.

Nur knapp sechs Prozent der Entscheider in kleinen und mittleren Unternehmen nutzen Versicherungen als Prävention gegen Umsatzausfälle durch die aktuellen Krisen und Probleme.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Yougov GmbH im Auftrag des Plattformbetreibers Visable GmbH. Die Online-Umfrage wurde vom 28. März bis zum 3. April unter 500 Entscheidern in KMU durchgeführt.

Größte Sorgenmach sich Betriebe um hohe Kosten für Energie

Ein Dreiklang aus steigenden Energiekosten (38 Prozent), Fach- und Arbeitskräftemangel (35 Prozent) sowie Inflation (34 Prozent) belastet die Unternehmen aktuell am stärksten.

Bereits in der Vorgängeruntersuchung standen die Preise für Energie ganz oben auf der Sorgenliste, so Visable in einer Mitteilung zur Auswertung. Aber auch die Angst vor Cyberattacken nimmt zu.

Versicherungen auf dem letzten Platz

Entsprechend sieht das Ranking der wichtigsten genannten Präventionsmaßnahmen aus. Energiesparen nennen 31 Prozent der Befragten. 18 Prozent investieren in die IT-Kompetenz des Unternehmens und 16 Prozent reagieren auf die Bedrohungslage mit erhöhten Rückstellungen.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Visable)

Aber nur 5,6 Prozent der Entscheider nutzen Versicherungen als Vorbeugung gegen Umsatzausfälle durch die aktuellen Rahmenbedingungen.

Damit sei das Vertrauen im Vergleich zur Studie im Vorjahr sogar noch einmal gesunken. „Damals setzten immerhin noch 9,3 Prozent der Teilnehmenden auf Versicherungen zur Steigerung der Resilienz ihres Unternehmens“, teilt Visable mit.

Beratung vom Profi ist Unternehmern wichtig

Ganz so negativ geben andere Auswertungen die Stimmung nicht wieder. Aber Expertenrat ist gefragt. Für 95 Prozent der Jung- und dreiviertel der etablierten Unternehmer ist eine professionelle Beratung in Versicherungsfragen sehr wichtig, so die Gründerstudie der SV Sparkassen-Versicherungen.

67 Prozent der Gründer junger Unternehmen und 42 Prozent der Entscheider etablierter Unternehmen schließen eine Versicherung nicht selbstständig ab. Kfz- beziehungsweise Fuhrparkversicherungen haben 77 Prozent der Jungunternehmer, Rechtsschutz-Versicherungen haben 72 Prozent. Cyberrisiken werden von jungen Unternehmern aber noch unterschätzt (VersicherungsJournal 28.4.2023).

Am meisten fürchten KMU einen Cyberangriff, der ihren Betrieb lahmlegt. An zweiter Stelle der bedrohlichsten Risiken liegt der Betriebsausfall, knapp dahinter rangiert „menschliches Versagen“. Das belegte die KMU-Studie der Gothaer Versicherungen im Vorjahr (9.6.2022).

Auch Krankheit fürchten Chefs von KMU

Einzelkämpfer und Kleinunternehmen haben mehr Sorgen als noch in den Vorjahren. Corona, Krieg und Inflation befeuern die Befürchtungen um die eigene Existenz oder Person.

Krankheit und Einschränkungen des Gesundheitszustands stehen auf der Gefahrenlisten dieser Unternehmer ganz oben. Zu diesen Ergebnissen kommt der „Gewerbeversicherungs-Report 2022“ der Finanzchef24 GmbH (27.1.2023).