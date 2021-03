Versicherungen – (k)ein Thema für Frauen?

5.3.2021 – Innerhalb eines Jahres ist das Wissen der weiblichen Bevölkerung über Finanzen und Versicherungen stark gestiegen. Heute bezeichnen bereits 41 Prozent ihr Know-how über Finanzen und 38 Prozent ihre Kenntnisse über Versicherungen als gut oder sehr gut. Das sind die Ergebnisse einer Studie von Yougov im Auftrag von Clark. Eine Umfrage von Opinium im Auftrag von Fidelity International kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass das Interesse von Frauen an finanzieller Vorsorge wächst. Allerdings dämpft die Coronakrise die Entwicklung.

Female Empowerment, was so viel wie Förderung und Vernetzung von Frauen bedeutet und offenbar im Trend liegt, greift jetzt auch auf die Themenfelder Finanzen, Vorsorge und Versicherungen über.

Das zumindest ist die Kernaussage einer Studie, durchgeführt von der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag des Versicherungsmaklers Clark Germany GmbH, zum Weltfrauentag am 8. März.

Die Umfrage wurde zum zweiten Mal erhoben. Im Februar 2020 nahmen 2.018 und jetzt im Januar 1.008 Personen teil. Die Ergebnisse wurden jeweils gewichtet und sind nach Angaben der Studienautoren repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Frauen haben innerhalb eines Jahres ihre Kenntnisse deutlich erweitert

Innerhalb eines Jahres ist das Wissen der weiblichen Bevölkerung über Finanzen und Versicherungen demnach stark gestiegen. 2020 bewertete nicht einmal jede dritte Frau (31 Prozent) ihre entsprechenden Kenntnisse mit gut bis sehr gut. Heute schätzen bereits 41 Prozent ihr Know-how über Finanzen und 38 Prozent ihr Wissen über Versicherungen als gut oder sehr gut ein.

Fast die Hälfte der weiblichen Bevölkerung ist zudem die eigene Finanz- und Vorsorgeplanung (49 Prozent) sowie ihre finanzielle Unabhängigkeit (48 Prozent) wichtig beziehungsweise sehr wichtig. Zum Vergleich: Finanz- und Vorsorgeplanung ist für 63 Prozent der befragten Männer von großen oder sehr großen Bedeutung, finanzielle Unabhängigkeit schätzen 54 Prozent.

Ein Drittel lebt finanziell gleichberechtigt in einer Partnerschaft

Fast jede dritte Frau (31 Prozent) gibt an, dass sie finanziell gleichberechtigt in einer Partnerschaft lebt und sich die Verantwortung mit ihrem Partner teilt. Die Studienautoren gehen davon aus, dass Männer jedoch im Schnitt immer noch mehr Versicherungen besitzen als ihre Partnerinnen.

Zwar sei zu vermuten, dass Damen oft bei ihrem Gefährten mitversichert sind. Einen guten Durchblick über den gemeinsamen Versicherungsschutz haben nach der vorliegenden Studie allerdings nur 15 Prozent von ihnen.

Immerhin 38 Prozent der weiblichen Befragten kennen die Höhe ihrer Versicherungen (Männer: 51 Prozent). Und 26 Prozent ist ihr Ansprechpartner in der Assekuranz bekannt (Herren: 36 Prozent). Allerdings geben auch 23 Prozent an, dass sie sich in keinem Versicherungsthema gut auskennen. Beim männlichen Geschlecht sind es 14 Prozent.

Bei der Frage, wie Versicherungen fairer gestaltet werden können, geben 36 Prozent der Studienteilnehmerinnen an, dass die unterschiedlichen Einkommen von Männern und Frauen bei der Berechnung von Policen berücksichtigt werden sollten. Auch 27 Prozent der männlichen Befragten stimmen für diesen Gedanken.

Der Wille ist also da, aber es fehlt der erste Schritt Claudia Barghoorn, Fidelity International

Corona bremst das wachsende Interesse aus

Claudia Barghoorn (Bild: Fidelity)

Eine Umfrage des Marktforschungs-Instituts Opinium im Auftrag von Fidelity International kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass das Interesse von Frauen an finanzieller Vorsorge wächst.

Demnach interessieren sich mehr als 50 Prozent der Befragten für das Thema.

„Der Wille ist also da, aber es fehlt der erste Schritt“, sagt Claudia Barghoorn, Head of Personal Investing and Wealth Services bei Fidelity.

Zudem bremst die Coronakrise das wachsende Interesse aus. Die Studie zeigt, dass 22 Prozent der weiblichen Bevölkerung in den letzten zwölf Monaten Einkommenseinbußen hinnehmen mussten.

Sie hatten durchschnittlich 517 Euro brutto pro Monat weniger zur Verfügung.

Viele sparen weniger

Drei von zehn Damen geben an, dass sie weniger als vorher sparen (29 Prozent). Zudem haben 24 Prozent weniger investiert. Jede Sechste legte weniger für ihre Rente zurück.

„Die letzten zwölf Monate haben zweifelsohne jeden von uns herausgefordert. Allerdings waren – und sind – Frauen unverhältnismäßig stark von der Pandemie betroffen. Um nicht im Gender-Pension-Gap zu landen, müssen vor allem Frauen jetzt handeln“, sagt Barghoorn.

In der repräsentativen Zufallsstichprobe wurden 2.008 Deutsche in Privathaushalten online befragt. Die Erhebung fand im Januar statt.

Weitere Studien zum Thema

