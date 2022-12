Versicherung gegen Elementarschäden – die nächsten Schritte

12.12.2022 – Eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden ist trotz der „Absage“ von Justizminister Buschmann bei der Bund-Länder-Runde nicht vom Tisch – im Gegenteil. Dies wurde während einer Online-Veranstaltung der Grünen deutlich. Der GDV hofft, dass nun Präventionsmaßnahmen stärker in den Fokus rücken. Die Wissenschaft stimmt zu.

„Brauchen wir eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden?“ Unter dieser Fragestellung veranstaltete die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Ende vergangener Woche ein Online-Fachgespräch. Eingeladen waren Wissenschaftler und Vertreter von Interessenverbänden.

„Aktueller könnte das Thema nicht sein“, bemerkte eingangs Co-Gastgeber Lukas Benner, Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB), mit Blick auf das Ergebnis der Bund-Länder-Runde tags zuvor zum gleichen Thema (VersicherungsJournal 9.12.2022).

Die Beschlusslage war vor dem Treffen eigentlich klar gewesen. Einigkeit herrschte bei Bundeskanzler Scholz und den Ministerpräsidenten, man wollte zur Tat schreiten. Justizminister Marco Buschmann (FPD) allerdings blockierte die finale Entscheidung. Auf Twitter erklärte er, eine solche Pflichtversicherung sei aktuell eine zu große Belastung für Mieter und Immobilieneigentümer.

Darüber hatte unter anderem Henrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, mit einer gehörigen Portion Unmut im Unterton seine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht. Grünen-Politiker Benner zeigte 24 Stunden später in der Online-Veranstaltung seiner Partei Verständnis.

Bund unterstützte Flutopfer mit 30 Milliarden Euro

Das Thema sei schon mehrfach ergebnislos diskutiert worden, sagte er. Die Flutkatastrophe im vergangenen Sommer aber habe eine Veränderung gebracht. Der Bund habe mit 30 Milliarden Sondervermögen für die Geschädigten reagiert. Man müsse sich einmal vor Augen führen, was diese Summe im Haushalt bedeute. Dies sei dreißigmal der Etat des Justizministeriums.

Die Partei der Grünen sei grundsätzlich für eine Elementarschaden-Pflichtversicherung mit einer sozial gerechten Ausgestaltung, die soziale Härten abfängt, betonte er.

Präventionsmaßnahmen rücken nach vorne

Gert Wagner (Bild: DIW Berlin)

Professor Dr. Gert G. Wagner, unter anderem Senior Research Fellow am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung e.V. und Mitglied des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, wertete Buschmanns Aussage als politisches Statement.

„Das würde ich erst einmal gelassen sehen“, sagt er „Vielmehr ärgert mich, dass der Bericht aus dem Bundesjustizministerium nicht unverzüglich frei gegeben wird. Wenn wir rational diskutieren wollen, dann brauchen wir Grundlagen, und dazu gehört eben dieser Bericht.“ Diese Geheimniskrämerei sei „völlig aus der Zeit gefallen“.

Er erläuterte den Vorschlag des Sachverständigenrats zur Einführung einer Versicherungspflicht. Gleichzeitig hob er die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen hervor. Diese müssten zum Teil staatlich geschehen, es sei aber auch „jede Menge präventives Verhalten durch Eigentümer möglich, um sich besser gegen Elementarschäden zu wappnen, als dies bislang der Fall ist“.

MPK-Ergebnis bietet neuen Ansatz

Damit schlug er die Brücke zu den Vorschlägen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Dieser fordert immer wieder, Prävention und Klimafolgenanpassung in den Mittelpunkt zu stellen und nicht allein auf eine singuläre Pflichtversicherung zu setzen.

Anja Käfer-Rohrbach (Bild: GDV)

„Vielleicht bietet das Ergebnis – oder Nicht-Ergebnis – der Ministerpräsidenten-Konferenz die Möglichkeit, das Thema ganzheitlich zu denken“, bemerkte Anja Käfer-Rohrbach. Die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin war ebenfalls zum Online-Fachgespräch der Grünen eingeladen.

Sie erläuterte die Ideen ihres Verbandes und verwies darauf, dass insbesondere die Bestandsverträge das Problem seien. Der GDV schlägt hierzu vor, an einem Stichtag automatisch auf Elementarschutz umzustellen, sofern Kunden nicht widersprechen. Allerdings muss hier der Gesetzgeber aktiv werden.

Diesen Punkt griff Wagner auf und sagte in Richtung Käfer-Rohrbach: „Für dieses Überleitungsgesetz brauchen Sie ein Standardpaket. Ich denke, es lohnt sich jetzt wirklich, darüber zu diskutieren, wie dieses aussehen könnte, egal, ob man den GDV-Vorschlag oder vielleicht eine Versicherungspflicht umsetzen möchte“. Käfer-Rohrbach stimmte zu.

Umwelt- und Bauministerium stärker gefragt

„Ich hoffe, dass das Umweltministerium jetzt aktiv wird. In dieser Diskussion hat es sich nach meiner Beobachtung sehr zurückgehalten, was ein bisschen unverständlich ist“, so Wagner weiter. Denn die Verbindung von Versicherung und Prävention sei nichts Juristisches, sondern „etwas ganz Handfestes“.

Auch dem pflichtete die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin bei, bezeichnete aber zusätzlich das Bauministerium „als entscheidenden Player“. Dort stehe eine Sanierungswelle im nächsten Jahr an, die bislang nur energetische Sanierungen vorantreiben soll. „In dieses Paket gehört aber auch beispielsweise ein Klima-Check up“, so Käfer-Rohrbach.

Wagner lieferte den passenden Schlusssatz: „Mein Eindruck ist, dass die relevanten Akteure jetzt endlich gut ins Gespräch kommen – und das ist das Wichtigste“, so der Wissenschaftler.