Versicherer veröffentlichen Notrufsäulenbilanz 2017

16.5.2018

Mehr als 60.000 Mal wurden die aktuell 16.890 Notrufsäulen, die die deutschen Versicherer seit knapp zwei Jahrzehnten im Auftrag des Bundes betreiben, im vergangenen Jahr genutzt. Vier von fünf abgesetzten Notrufen entfielen auf Meldungen zu Pannen oder Unfällen, das verbleibende Fünftel auf Meldungen zu anderen Störungen des Straßenverkehrs. Dies geht aus der am Dienstag von der GDV Dienstleistungs-GmbH veröffentlichten Notrufsäulenbilanz 2017 hervor.

WERBUNG

Die meisten Meldungen gab es 2017 entlang der 769 Kilometer langen Bundesautobahn (BAB) 3 (fast 4.600) sowie der BAB 7 (fast 4.100). Am häufigsten genutzt (262 Mal) wurde die Notrufsäule Nummer 5.030 (an Kilometer 343,4 – kurz vor der Ausfahrt Plech – auf der BAB 9, München in Richtung Berlin). Nach Angaben der Versicherer gibt es in diesem Bereich auf sieben Kilometer Länge noch bis Mitte 2018 eine Großbaustelle, bei der die Fahrbahn erneuert wird.

Weitere Zahlen aus der Notrufsäulenbilanz: Im Schnitt entfielen auf jeden der 12.996 Autobahnkilometer in Deutschland 3,7 Notrufe. 58 Prozent aller Notrufe kamen von den zehn längsten Autobahnen. Diese machen mit 5.840 Kilometern allerdings nur 45 Prozent der Gesamtlänge aller Autobahnen aus. Die höchste Notrufdichte (acht Hilfeersuchen pro Kilometer) gab es auf der BAB 255, dem Autobahnzubringer zwischen Hamburg (Abzweigung Veddel) und der BAB1.