Versicherer trotzen den unsicheren Zeiten

6.7.2022 – S&P hat die Note „A“ mit stabilem Ausblick für die Kerngesellschaften der Versicherungskammer bestätigt. Ergo Vorsorge schnitt bei Assekurata erneut mit „AA“ ab. Canada Life verbesserte sich auf „AA“ bei Assekurata. Alle weiteren Folgeratings blieben unverändert mit stabilem Ausblick.

Die Bewertungs-Unternehmen Standard & Poor´s Global Ratings (S&P) und Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH haben die Finanzstärke etlicher Versicherer unter die Lupe genommen.

Versicherungskammer-Konzern erhält erneut „A“ von S&P

S&P untersuchte die Kerngesellschaften der Versicherungskammer Bayern. Es bleibt bei der Note „A“ mit stabilem Ausblick für zehn einzelne Gesellschaften. Diese Note hatten im Herbst letzten Jahres zuletzt auch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und der Gothaer Konzern erhalten.

Das Bewertungs-Unternehmen hob in seinem Bericht die starke Wettbewerbsposition, die Fokussierung auf Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor hervor. Der größte öffentliche Versicherer weise eine stabile Kapitalisierung auf und verfüge über ein breites Produkt- und Serviceangebot.

Frank Walthes, Vorsitzender des Vorstands der Versicherungskammer, kommentierte: „Wir sind robust aufgestellt und agieren sicher und kompetent im Marktumfeld. Zugleich zeigen wir eine hohe Resilienz in allen Bereichen.“ Dies sei in zunehmend volatiler werdenden Zeiten sowie steigender Unsicherheit und Komplexität wichtiger denn je.

Ergo Vorsorge Leben und verbesserte Canada Life mit „AA“ von Assekurata

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (EVL) und die Canada Life Assurance Europe plc (CLE), Niederlassung für Deutschland, schnitten unter den sechs von Assekurata in den letzten zwei Monaten überprüften Bonitätsratings am besten ab. Beide erhielten die Note „AA“ mit stabilem Ausblick.

Die EVL sei überdurchschnittlich mit Sicherheitsmitteln ausgestattet. Außerdem ist sie in die stark kapitalisierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München eingebunden. Die aufsichtsrechtliche Solvenz-Quote lag Ende 2021 mit 440 Prozent (ohne Übergangsmaßnahmen) leicht unter dem Marktdurchschnitt von 467 Prozent. Die Analysten erwarten ein marktüberdurchschnittliches Wachstum.

Die deutsche Niederlassung der CLE hob Assekurata um eine Stufe auf „AA“ an – nach neun Jahren in Folge „AA-“. In den letzten Jahren habe sich die Ertrags- und Wachstumslage kontinuierlich verbessert, so der Bericht. Bei den Prämieneinnahmen und dem Bilanzergebnis wurden im Geschäftsjahr 2021 neue Höchstwerte erzielt. Die aufsichtsrechtliche Solvenz-Quote lag bei 172 Prozent.

VGH-Gesellschaften bestätigen „A+“

Zwei Stufen schlechter als EVL und CLE beurteilte Assekurata die VGH Landschaftliche Brandkasse und die VGH Provinzial Leben Hannover. Es gab erneut die Note „A+“ mit stabilem Ausblick. Die Unternehmen arbeiten in einem Verbund zusammen unter Führung der Brandkasse.

Die Brandkasse hat hohe Sicherheitsmittel, insbesondere in Form von Eigenkapital. Darüber hinaus gibt es weitere Kapitalpuffer. Die aufsichtsrechtliche Solvenz-Quote lag Ende 2021 bei 290,4 Prozent. Kritisch angemerkt wird, dass die Nettoverzinsung hinter den Vergleichswerten des Marktes zurückbleibt. Eine grundsätzlich veränderte Bonitätssituation erwartet die Agentur nicht.

Bayerische Beamten Leben und Allgemeine erhalten wieder „A-“

Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. und deren Tochter BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG bestätigen das Assekurata-Erstrating zum zweiten Mal. Es blieb bei der Note „A-“ mit stabilem Ausblick. Die Gruppe „Die Bayerische“ habe in den letzten Jahren – neben Sanierung der Bestände und Neuausrichtung – ihre Bilanz gestärkt.

Die Sicherheitsmittel-Ausstattung der Obergesellschaft wird als angemessen bezeichnet. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden mit 292,2 Prozent komfortabel erfüllt. Die Risiken aus dem Altersvorsorgegeschäft sind begrenzt. Mit einer laufenden prognostizierten Durchschnittsverzinsung von 3,6 Prozent sollte der Marktschnitt – wie seit dem Jahr 2016 – erneut leicht übertroffen werden.

Bonitätsrating der Signal Iduna Leben ist nicht mehr gültig

Das von Assekurata an die Signal Iduna Lebensversicherung a.G. vergebene Bonitätsrating wird nicht fortgeführt und ist damit nicht mehr gültig. Zuletzt hatte die Agentur dem Unternehmen im Juni 2021 eine starke Bonität (A) mit stabilem Ausblick attestiert.

Nun hat sich das Management der Versicherungsgruppe gegen eine erneute Beauftragung entschieden. Da eine jährliche Aktualisierung erforderlich ist, gilt das Bonitätsrating nicht mehr und darf nicht länger eingesetzt werden.