Versicherer sind trotz Corona optimistisch

21.5.2021 – Die mit der im Frühjahr 2020 aufgekommenen Corona-Pandemie in der Versicherungswirtschaft gehegten Sorgen über die weitere Geschäftsentwicklung haben sich ein Jahr später verflüchtigt. Dies zeigen Detaildaten der jüngsten DIHK-Umfrage. Jeder vierte Versicherer erwartet in naher Zukunft verbesserte Geschäfte. Binnen Jahresfrist haben sich auch die Beschäftigungspläne der Versicherer deutlich ins Positive entwickelt.

Die Stimmungslage der Versicherer hat sich innerhalb eines Jahres klar gedreht und ist auch besser als in der Gesamtwirtschaft. Dies belegen Detaildaten der Frühjahrsumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK), die dem VersicherungsJournal vorliegen.

Erwartungen zur weiteren Geschäftsentwicklung

Nach Angaben des DIHK sind die Lebensversicherer besonders optimistisch, was die weitere Geschäftsentwicklung angeht. Allerdings ist der zu Jahresbeginn noch sehr große Optimismus verflogen. Der positive Saldo von jetzt 35 Punkten vergleicht sich mit Plus 45 Punkten zu Jahresbeginn und minus elf Punkten im Frühsommer 2020.

Die Schaden- und Unfallversicherer konnten dagegen weiter Tritt fassen. Die Geschäftserwartungen warten jetzt mit einem Saldo von 17 Punkten auf, nach nur plus zwei Punkten zu Jahresbeginn. Im Frühsommer 2020 war von Zuversicht in dieser Versicherungssparte allerdings keine Spur zu sehen gewesen (minus 65 Punkte).

Versicherer sehen aktuelle Lage stabil positiv

Bei der Beurteilung ihrer aktuellen Geschäftsentwicklung bleiben die Versicherer wie schon zu Jahresbeginn weiter optimistisch gestimmt. 39 Prozent der 104 an der Umfrage beteiligten Versicherer gaben an, dass sich die Geschäftslage verbessert habe. Nur zwei Prozent sahen eine negative Entwicklung. Der Saldo blieb mit 37 Punkten auf dem hohen Niveau zu Jahresbeginn.

Auffällig bei der Lagebeurteilung sind die Schaden- und Unfallversicherer. 57 Prozent beurteilten ihre Geschäftslage als unverändert und 43 Prozent als verbessert. Kein Unternehmen berichtete von einer Verschlechterung. Damit wurde das hohe Niveau vom Jahresbeginn (Saldo 43 Punkte) noch bestätigt. Vor einem Jahr war der Saldo noch negativ (minus elf Punkte) gewesen.

In der Gesamtwirtschaft halten sich Optimisten und Pessimisten in etwa die Waage (plus ein Punkt). Aber auch hier haben sich die Geschäftserwartungen deutlich aufgehellt (Vorjahr: minus 44 Punkte).

Beschäftigungsabsichten drehen wieder ins Plus

Unter dem Eindruck der aufkommenden Corona-Pandemie dachten die Versicherer im Frühsommer 2020 vor allem auch an Personalabbau. Damals hatte der Saldo bei minus 58 Punkten gelegen (Lebensversicherer minus elf Punkte, Schaden- und Unfallversicherer minus 65 Punkte).

Heute will jeder vierte Versicherer den Umfrageergebnissen zufolge Personal einstellen. An einen Personalabbau denken noch neun Prozent der Unternehmen.

Bei der Frage nach den größten Geschäftsrisiken für die Branche steht zwar die Sorge vor Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen im Vordergrund. Dann folgt aber schon der Fachkräftemangel.

Bei der Beurteilung ihrer aktuellen Finanzlage zeigen sich die Versicherer robust. 83 Prozent der befragten Versicherer gaben an, dass ihre Finanzlage derzeit unproblematisch sei.