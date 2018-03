Versicherer reagieren auf den Brexit

22.3.2018 – Die AIG Europe zieht nach Luxemburg um und bedient den deutschen Markt bald über die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland. Auch die Hiscox zieht es nach Luxemburg, BSHI dagegen nach Irland, Chubb nach Frankreich, Lloyd’s of London und QBE nach Belgien und Markel nach Deutschland.

Aufgrund des geplanten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit; VersicherungsJournal 27.6.2016, 4.7.2016) ändert die AIG Europe Limited (AEL) ihre gesellschaftsrechtliche Struktur.

Vorbehaltlich der dazu notwendigen Genehmigungen der zuständigen Behörden soll das europäische Geschäft mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 auf die AIG Europe S.A. (AIG Europe) in Luxemburg übertragen werden.

„Keinerlei Auswirkungen“ auf den Deckungsumfang der Policen

In der Folge werden auch die Versicherungspolicen beziehungsweise Schadenansprüche transferiert, was nach Unternehmensangaben jedoch „keinerlei Auswirkungen“ auf den Deckungsumfang der Policen habe.

Wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in der Märzausgabe des Bafin-Journals meldet, hat die AIG Europe S.A. in Deutschland eine Niederlassung unter dem Namen AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland errichtet. Nach Angaben der Aufsicht ist das Unternehmen berechtigt, den Geschäftsbetrieb in folgenden Versicherungssparten und Risikoarten (Bezifferung gemäß Anlage 1 zum VAG) in Deutschland aufzunehmen:

Nr. 1: Unfall,

Nr. 2 Krankheit,

Nr. 3 Landfahrzeugkasko (ohne Schienenfahrzeuge),

Nr. 4 Schienenfahrzeugkasko,

Nr. 5 Luftfahrzeugkasko,

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtskasko,

Nr. 7 Transportgüter,

Nr. 8 Feuer- und Elementarschäden,

Nr. 9 Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden,

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb [a) Kraftfahrzeughaftpflicht, b) Haftpflicht aus Landtransporten, c) sonstige],

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht,

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Haftpflicht,

Nr. 13 allgemeine Haftpflicht,

Nr. 14 Kredit,

Nr. 15 Kaution,

Nr. 16 verschiedene finanzielle Verluste,

Nr. 17 Rechtsschutz,

Nr. 18 Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden.

Neuer Hauptbevollmächtigter

Zum Hauptbevollmächtigten der AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland wurde Alexander Nagler bestellt.

Nagler steht bereits seit fast zwei Jahrzehnten in Diensten von AIG. Seit etwa dreieinhalb Jahren trägt er als Managing Director Central Zone die Verantwortung für das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz (VersicherungsJournal 22.8.2014).

Diverse Umzüge

Neben AIG Europe haben auch verschiedene weitere britische Versicherungs-Unternehmen und ausländische Versicherer, die ihr Europageschäft von Großbritannien aus betreiben, Vorkehrungen für den Brexit getroffen.

So wird etwa die Markel International Insurance Comp. Ltd. einen Versicherer in Deutschland gründen (VersicherungsJournal Medienspiegel 1.2.2018). Nach Brüssel zieht es unter anderem Lloyd’s of London (VersicherungsJournal 31.3.2017) und den Industrieversicherer QBE.

Hintergrund Brexit Spätestens zum 29. März 2019 tritt Großbritannien aus der EU aus. Am Montag haben hierzu die Brexit-Chefverhandler der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs eine politische Einigung über ein Abkommen für eine Übergangszeit nach dem Brexit bis Ende 2020 erzielt. Ein „harter“ Brexit ist jedoch nicht vom Tisch. Kommt es zu keiner verbindlichen wirtschaftlichen Vereinbarung zwischen den beiden Parteien, wäre Großbritannien für den allgemeinen Wirtschaftsverkehr nur noch ein „normaler“ Drittstaat nach den OECD-Regeln. Damit würden alle Niederlassungen britischer Versicherer in der EU beziehungsweise Niederlassungen jedes EU-Staates in Großbritannien ihre Zulassung verlieren, hat Bernd Einmold von der Industriemaklergruppe Aon Deutschland vergangenen Herbst auf einer Fachkonferenz erläutert. In diesem Zusammenhang hat Einmold zudem vor massiven Haftungsrisiken bei Versicherern, Maklern und auch Industriekunden gewarnt (VersicherungsJournal 17.11.2017). Welche weitreichenden Folgen der Brexit auf die Vermittler von Finanzdienstlungen haben könnte, hat ein Branchen-Informationsdienst im vergangenen Sommer zusammengestellt (VersicherungsJournal Medienspiegel 24.7.2017).

Nach Informationen des Branchendienstes Versicherungsmonitor hat die Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI; VersicherungsJournal 12.10.2016) hingegen eine Standortverlagerung nach Dublin angekündigt, der Industrieversicherer Chubb nach Paris, die Hiscox nach Luxemburg.