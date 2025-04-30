WERBUNG

Versicherer muss nicht für Schaden durch Anhängerdeichsel zahlen

24.2.2026 (€) – Bei einem Gespann aus einem Zugfahrzeug und einem Anhänger haben die jeweiligen Halter im Schadensfall keine gegenseitigen Ansprüche aufgrund einer Gefährdungshaftung. Das gilt auch dann, wenn sich der Anhänger beim oder kurz vor dem Unfall unbeabsichtigt vom Zugfahrzeug gelöst hat. Ein entsprechendes Urteil eines Berufungsgerichts hat der BGH in einem aktuellen Revisionsverfahren bestätigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Bundesgerichtshof · Gefährdungshaftung · Pkw · Schadenersatz · Versicherungsvertragsgesetz
