Versicherer müssen für „Sabine“ tief in die Tasche greifen

19.2.2020 – Der GDV erwartet rund 675 Millionen Euro Schadenbelastung durch das Organtief „Sabine“ (9. bis 11. Februar). Allein die öffentlichen Versicherer rechnen mit einer Belastung von 200 Millionen Euro. Der R+V-Konzern taxiert seine Kosten auf voraussichtlich über 50 Millionen Euro.

Das Orkantief „Sabine“ zog vom 9. bis zum 11. Februar eine Schneise der Verwüstung durch die gesamte Bundesrepublik. Relativ glimpflich kam dabei nur der Nordosten davon. Starkregen und Orkanböen von in Spitze bis zu 177 Kilometer in der Stunde richteten zum Teil verheerende Schäden unter anderem an Gebäuden, Fahrzeugen, Stromleitungen und Bahnstrecken an.

In Deutschland war nach jetzigem Stand ein Todesopfer durch das Extremwetterereignis zu beklagen. Im übrigen Europa forderte „Sabine“– im nicht-deutschsprachigen Raum wird das Orkantief „Ciara“ genannt, in Skandinavien „Elsa“ – mindestens ein Dutzend Menschenleben.

GDV rechnet mit 675 Millionen Schadenvolumen

Am Dienstag veröffentlichte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) eine erste Bilanz. Demnach hat der Sturm 540.000 versicherte Schäden in Höhe von 675 Millionen Euro verursacht. Prognosen in ähnlicher Höhe hatten auch Aon Deutschland GmbH und die Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) veröffentlicht (12.2.2020).

Der Großteil davon entfiel auf die Sachversicherer. Laut GDV gingen bei den Mitgliedunternehmen innerhalb einer Woche nach „Sabine“ etwa eine halbe Million Meldungen über beschädigte Häuser, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe ein. Die Regulierung wird voraussichtlich 600 Millionen Euro kosten.

Relativ glimpflich kommen nach Angaben des Verbandes die Kfz-Versicherer davon. Etwa 40.000 betroffene Autos werden mit einem Regulierungsvolumen von circa 75 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Wie der GDV weiter mitteilte, reiht sich „Sabine“ auf Platz sechs der teuersten Winterstürme ein. An der Spitze liegt „Kyrill“ aus 2007. Dafür hat die Assekuranz nach aktuellen Werten über drei Milliarden Euro für die Regulierung ausgegeben (25.1.2007, 9.2.2007, 16.2.2007). Die Positionen zwei und drei belegen „Jeanett“ (29.10.2002) und „Friederike“ (19.1.2018, 25.1.2018).

Weitere Prognosen

Neben dem GDV hat vor einigen Tagen auch der Verband öffentlicher Versicherer e.V. eine erste Prognose abgegeben. Der Verband geht von einem Volumen von rund 200 Millionen Euro bei den Mitgliedsunternehmen aus.

Davon entfallen zwischen 25 und 35 Millionen Euro auf die Provinzial Rheinland Versicherung AG, schätzt das Unternehmen. So seien in den ersten 48 Stunden etwa 10.000 Schadenmeldungen eingegangen, die größtenteils Gebäude betroffen hätten.

Der R+V-Konzern berichtete einen Tag nach „Sabine“ von rund 15.000 eingegangenen Meldungen ebenfalls überwiegend an Häusern. Das Volumen bezifferte das Unternehmen auf etwa 25 Millionen Euro. Die Gesamtschadensumme wird bei über 50 Millionen Euro liegen, erwarten die Wiesbadener.