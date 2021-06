Versicherer lassen Firmenkunden beim Klimawandel nicht allein

18.6.2021 – Nachhaltigkeits-Aspekten betreffen nicht nur die Offenlegung beim Verkauf von Lebensversicherungs-Anlageprodukten im Zuge der Transparenz-Verordnung, sondern immer weitere Bereiche des Wirtschaftens. Auf einer Fachkonferenz berichteten der AGCS-Chef Joachim Müller und Jean-Jacques Henchoz, Chef der Hannover Rück, über ihre Strategien.

Die Allianz-Gruppe will sich nach den Worten von Joachim Müller, Vorstandsvorsitzender der Allianz Global Corporate & Specialty SE, stärker in die Beschäftigung mit den ESG-Risiken investieren. Es geht also um die Risiken und Chancen aus der Umwelt (Environmental), dem Sozialen (Social) und der verantwortungsvollen Unternehmensführung (Governance).

Auf einer Tagung der Aon Reinsurance Solutions kündigte er am Donnerstag die Gründung eines ESG-Kompetenzzentrums an.

Ausstieg aus dem Öl- und Ölsand-Geschäft drängt

Joachim Müller (Bild: Allianz)

Nachhaltigkeit sei Teil der Geschäftsstrategie. Ziel seien nicht nur Pricing-, sondern vor allem Forecast-Tools. „Negative Überraschungen zu vermeiden, geht nur, wenn wir wissen, was wir tun“, so Müller. Dieses Wissen werde mit Brokern und Firmenkunden geteilt. Die AGCS verspricht sich von diesem Engagement auch neue Geschäftsmöglichkeiten.

Die Firmenkunden will sie laut Müller beim energetischen Umbau partnerschaftlich unterstützen. Bis spätestens 2040 wolle man den Kohleanteil in den Versicherungs- und Investmentsparten auf null reduziert haben. Bei Öl und Ölsandabbau wolle man sich allerdings deutlich schneller aus Kundenverbindungen zurückziehen.

Die ESG-Risiken würden additiv zu den bisherigen Underwriting-Prinzipien gefügt. Die Social-Komponente sei für die Allianz ein „schwieriges Thema“ räumte der AGCS-Chef ein. Denn die Gruppe ist auch in Ländern aktiv, die gegen die Menschenrechte verstößt.

Allianz setzt neues Zwischenziel

Bei den Kapitalanlagen habe man ein neues Zwischenziel: Bis 2024 sollen die Emissionen börsennotierter Aktien und Unternehmensanleihen um ein Viertel sinken. Bis 2050 hat man sich zur Netto-Null-Emission im verwalteten Vermögen verpflichtet.

Das Kompetenzzentren soll auch für mehr politischen Einfluss sorgen. Denn: „Dieses Jahrzehnt hätte eigentlich das der Assekuranz werden müssen. Wir haben das Know how und die Instrumente für die wichtigen gesellschaftlichen Probleme“, sagte er.

Jean-Jacques Henchoz, Chef der Hannover Rück SE, berichtete unter anderem, dass man gemeinschaftlich mit den Kunden an der Umsetzung der ESG-Kriterien arbeite. „Kohle schließen wir nicht im Alleingang aus“, so Henchoz.

Nachhaltigkeit ist auch eine Frage des Durchblicks

Jean-Jacques Henchoz (Bild: Swiss Re)

In der fakultativen Rückversicherung nehme man aber inzwischen eine restriktive Haltung ein – neue Kohlerisiken gehe man aber nicht mehr ein. Bei der Vertrags-Rückversicherung sei es schwierig, alle Nachhaltigkeitsrisiken eines Kunden zu erkennen. Das geschehe dann oft erst im Schadenfall.

Die Hannover Rück ermittelt auch ihren eigenen CO2-Fußabdruck. „Bei einem Rückversicherer stammen mehr als 95 Prozent der Emissionen aus der Reisetätigkeit“, so Henchoz.

Mehrere Referenten betonten, dass sie von weiter niedrigen Zinsen und damit sinkenden Kapitalerträgen ausgingen. Dies sorge für Druck auf das versicherungstechnische Ergebnis. Ein Aufweichen der gerade erst angezogenen Preise für Industrieversicherungen sei daher auszuschließen.