Versicherer haben ihre Nachhaltigkeits-Berichte stark verbessert

15.11.2022 – In der CSR-Studie „ESG-Unternehmensranking Versicherungen 2022: Der Teufel steckt doch öfter im Detail“ von Zielke Research Consult und Morgen & Morgen haben 40 (37) Gesellschaften einen Medaillenplatz erreicht. Am besten schnitten Axa, Zurich und Gothaer ab.

„Der Großteil ist auf dem richtigen Weg. Jedoch sind wir noch ein weites Stück davon entfernt, beurteilen zu können, ob die Versicherer auf dem 1,5 Grad-Pfad angekommen sind“, sagt Dr. Carsten Zielke, Geschäftsführer der Zielke Research Consult GmbH, bei der Vorstellung der Studie „ESG-Unternehmensranking Versicherungen 2022: Der Teufel steckt doch öfter im Detail“.

Gold, Silber, Bronze

ZRC-Geschäftsführer Carsten Zielke

Bild: Zielke Research

Zielke hat zum fünften Mal die Berichterstattung der deutschen Versicherer über ihre „Corporate Social Responsibility“ (CSR) untersucht. Wiederum nahmen daran 50 Gruppen/Konzerne teil. Für die drei Teilbereiche „Umwelt“, „Social“ und „Governance“ wurden im Durchschnitt 2,81 Punkte vergeben. Im Vorjahr waren es 1,48 (VersicherungsJournal 11.11.2021).

Bei zwölf (14) Unternehmen reichte die Punktezahl für das Goldlabel, bei 16 (14) für „Silber“ und bei zwölf für Bronze. Im Gesamtranking liegt die Axa-Gruppe an erster Stelle, gefolgt von der Zurich Insurance Group, der Gothaer Versicherungen, den Helvetia Versicherungen und der Sparkassenversicherung Sachsen.

Mit nur 0,34 (Vorjahr 1,07) haben die Huk-Coburg Versicherungen in der Gesamtauswertung den höchsten Punkteverluste, „da sie im Vergleich zum Vorjahr, in welchen sie bereits unterdurchschnittlich transparent war, noch weiter an Transparenz verloren hat. Den letzten Platz nimmt der Continentale Versicherungsverbund ein. Alle Unternehmensbewertungen finden sich unter diesem Link.

Worum es beim ESG-Unternehmensranking geht

Verbessert hat sich insbesondere der Bereich „Social“ mit 3,17 (1,47) Punkte. „Governance erreichte 3,02 (1,92). Für die „Umwelt“ wurden im Durchschnitt 2,26 (1,11) Punkte vergeben. Die Punkteskala reicht von minus 4,67 (3,68) bis plus 5,25 (4,58) Punkte. Alle drei Kategorien fließen gleich stark in die Bewertung.

Ein wesentlicher Punkt bei der „Umwelt“ ist der Kohlendioxid (CO2)-Ausstoß (andere Treibhausgase erfasst die Studie nicht) beziehungsweise die Bemühungen, diesen zu reduzieren und direkte und indirekte Emissionen (sogenannte Scope 1 bis 3) zu berechnen. Bei den Angaben zu den Scopes beklagt Zielke „einige Ungereimtheiten bezüglich von Detailberechnungen“.

Erstmalig in der Studienreihe haben laut Zielke alle analysierten Versicherungs-Gesellschaften über ihre konkret vorgenommenen und umgesetzten Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen berichtet. 36 Prozent seien dabei der „präzisen und evidenten Beschreibung ihrer Maßnahmen zur CO2- Reduzierung treu geblieben.“

Wo es bei den Versicherungs-Unternehmen hakt

Um Treibhausgasemissionen von Unternehmen messbar zu machen, werden sie nach einem internationalen Verfahren in drei Emissionsquellen (Scopes) unterteilt. Scope 1 erfasst die direkten Emissionen eines Unternehmens aus der Produktion und der Erzeugung von Strom und Dampf, Scope 2 die indirekten Emissionen aus dem Zukauf von Energie für den eigenen Verbrauch.

Unter Scope 3 sollen alle indirekten Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette entstehen, verbucht werden. Auf diese letztgenannten haben die Unternehmen aber keinen Einfluss und sie scheinen schwer errechenbar zu sein. Zielke weist daraufhin, dass Scope 3 kurzfristig auch auf die Kapitalanlagen auszuweiten sei und mittelfristig auch für die versicherungs-technischen Risiken gilt.

Von den 50 Versicherern haben 72 (62) Prozent den Scope-1-Wert in veröffentlicht. Gut die Hälfte hat ihre Berechnungsmethode an das internationale Rahmenwerk „GHG-Protokoll“ anlehnt. Nur zehn Versicherer haben ihre Berechnung der Scopes durch einen externen Dritten prüfen lassen. Bei der Hälfte der Geprüften sei der CO2-Ausstoß pro Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Risiko des Greenwashings

„Die Gesellschaften sollten in Erwägung ziehen, die CO2-Emissionen verifizieren lassen, um einen Greenwashing-Verdacht nicht erst aufkommen zu lassen“, fordert Zielke. Insgesamt kommt die Branche 2021 auf einen CO2-Emmissions-Durchschnittswert von 0,66 (0,59) Tonnen je Mitarbeiter.

Finanziert wurde das Projekt wiederum von 13 Versicherern. Details zur Auswertung finden sich unter diesem Link.

Versicherer können Werbe-Label nutzen

Ihre (Medaillen-)Platzierung können die Versicherer im Rahmen einer Kooperation von Zielke Research und der Morgen & Morgen GmbH gegen Entgelt in ihrer Kommunikation nutzen. Das ESG-Unternehmensranking-Label ist Bestandteil der Analyse- und Vergleichssoftware für Versicherungsmakler „M&M Office“.

Von den „Gold-Gewinnern“ werden es elf nutzen und von den „Silber-Gewinnern“ voraussichtlich zwei.