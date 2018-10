Versicherer fürchten Amazon, Google & Co.

5.10.2018 – Als potenzielle, starke Konkurrenten im Versicherungsmarkt machen die etablierten Gesellschaften die großen Internetkonzerne sowie die Automobilbranche aus. Positive Impulse und Wettbewerbsvorteile erwarten die Versicherer dagegen von Kooperationen mit Insurtechs. Das sind die aktuellen Ergebnisse des „World Insurtech Reports 2018“ von Capgemini und Efma.

Die Versicherungsbranche erwartet, dass sich durch sogenannte Big-Techs wie Amazon, Google und Facebook sowie Initiativen der Automobilhersteller neue Wettbewerbssituationen ergeben. Das Ganze geschehe vor dem Hintergrund eines stark wachsenden Insurtech-Sektors, in dem zwischen 2014 und 2017 das Investitionsvolumen durchschnittlich um 36,5 Prozent jährlich gewachsen ist.

Zu diesem Ergebnis kam die erste Ausgabe des aktuellen „World Insurtech Reports 2018“ der weltweit operierenden Unternehmensberatung Capgemini in Zusammenarbeit mit dem Finanzdienstleister-Netzwerk Efma.

Der vorliegende Report deckt nach Angaben von Capgemini die drei großen Segmente Lebens-, Sach- und Krankenversicherung ab. Die Auswertung stützt sich auf Umfragen und Interviews mit traditionellen Versicherern sowie Insurtechs. Die vorliegende Primärstudie umfasst Erkenntnisse von über 140 Führungskräften aus 33 Märkten, erklärt die Unternehmensberatung.

Versicherer fürchten Amazon

Eine neue Welle des Wettbewerbs wird demnach von großen IT-Konzernen und Produktionsunternehmen aus der Automobilindustrie ausgehen. Unter den etablierten Versicherern identifizierten weltweit 81 Prozent Amazon als Haupttreiber, 60 Prozent verwiesen auf andere Big-Techs wie beispielsweise die chinesische Alibaba-Gruppe und Hersteller.

In Deutschland sehen sogar 100 Prozent der befragten Versicherer Amazon als die Hauptbedrohung an. 83 Prozent der Befragten nennen andere Technologie-Konzerne. Insbesondere befürchtet die Assekuranz hierzulande Konkurrenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Datenanalyse und beim Internet der Dinge (IoT).

Bei Großunternehmen, zum Beispiel aus der Automobilbranche, werden hauseigene Versicherungsprodukte wahrscheinlicher, fürchten die Versicherer. Die Basis dafür sehen sie in zunehmend vernetzten Geräten und fortschrittlicher Analytik.

Die Zusammenarbeit mit dem richtigen Insurtech-Partner wird den Weg zur richtigen Position erleichtern, da die Branchenkrise anhält. Vincent Bastid, Generalsekretär von Efma, zur notwendigen Kooperation zwischen etablierten Versicherern und Insurtechs.

Versicherer und Startups rücken näher zusammen

Laut der Studie sind sich die Versicherer einig: Die jungen Unternehmen werden künftig „durch ihre schnelle und agile Arbeitsweise das Kundenerlebnis neu definieren, zu einer Effizienzsteigerung beitragen und neue Geschäftsmodelle entstehen lassen“.

Die Unternehmensberater stellten die Frage nach den aktuellen und potenziellen Auswirkungen von Insurtechs: an die Versicherer als auch an die neuen Mitspieler. Dabei gaben in Deutschland 83,3 Prozent der etablierten Gesellschaften an, dass die jungen Unternehmen das Kundenerlebnis neu definieren könnten. Insurtechs stimmen dieser Aussage für den deutschen Markt sogar zu 100 Prozent zu.

Weiterhin glaubt die Hälfte der deutschen Versicherer, dass die Startups neue Geschäftsmodelle einführen könnten. Dass die jungen Unternehmen die Fähigkeiten der etablierten Gesellschaften verbessern könnten, meint in Deutschland ein Drittel der befragten Versicherer.

„Neuer Wettbewerb erfordert, dass die etablierten Versicherer agil und innovativ sind. Die Zusammenarbeit mit dem richtigen Insurtech-Partner wird den Weg zur richtigen Position erleichtern, da die Branchenkrise anhält“, sagte Vincent Bastid, Generalsekretär von Efma, zu den Ergebnissen des Reports.

Positive Impulse erwartet

Knapp 67 Prozent der etablierten Risikoträger in Deutschland antworteten auf die Frage nach den Vorteilen der Zusammenarbeit, dass sie in Kooperation mit Startups das Kundenerlebnis verbessern könnten. Als weitere positive Impulse erwarten die Gesellschaften durch die Zusammenarbeit:

schnellere Markteinführung: 100 Prozent der Versicherer,

neue digitale Fähigkeiten: 50 Prozent,

Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern: 50 Prozent,

neue Einnahmequellen erkunden: 67 Prozent.

Zu den gefragten Insurtech-Anbietern, die für kurz- bis mittelfristige Partnerschaften in Betracht kommen, zählen die Versicherer Unternehmen mit folgender Ausrichtung: Datenspezialisten (62 Prozent), Technologiespezialisten (56 Prozent), Schadendienstleister (52 Prozent) und Front-Office-Lösungsanbieter (52 Prozent).

Die Untersuchung kann hier nach einer Registrierung heruntergeladen werden.