Versicherer erwarten insgesamt positive Ertragslage

13.10.2025
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Freitag den Ifo Konjunkturtest Versicherungswirtschaft (PDF; 1,1 MB) herausgegeben. Er basiert auf einer Umfrage im Sommer 2025. Wie viele Versicherungsunternehmen daran teilgenommen haben, wurde nicht mitgeteilt
Ihre aktuelle Ertragslage schätzen die befragten Krankenversicherer als gleichbleibend schlecht ein. Bei den Lebensversicherern hat sich die Einschätzung dagegen deutlich verbessert. Die Schaden- und Unfallversicherer haben sich von der ungünstigsten Lage im vergangenen Jahr auf die erste Position in diesem Jahr verbessert.
Für die nächsten Jahre zeigen die Ertragserwartungen in allen Geschäftszweigen eine Trendumkehr. Die Lebensversicherer werden wieder optimistischer, während die Kranken- sowie Schaden- und Unfallversicherer pessimistischer werden. In allen Sparten ist aber der Saldo positiv.
