Versicherer dotieren ZZR 2019 mit rund elf Milliarden Euro

30.1.2020 – Mit den derzeit geltenden Verbesserungen bei der Zinszusatzreserve zeigte sich die Versicherungswirtschaft zufrieden. Aus der erreichten Nettoverzinsung von insgesamt 3,8 Prozent habe man 2019 die Zinszusatzreserve mit etwa elf Milliarden Euro dotieren können.

Die deutsche Versicherungswirtschaft wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher als eine Abkehr der Europäischen Zentralbank (EZB) von ihrer seit Jahren anhaltenden Nullzinspolitik. Allerdings führe diese auch zu paradoxen Ergebnissen, wie Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), und Präsidiumsmitglied Dr. Andreas Wimmer am Mittwoch auf der Jahresmedienkonferenz des Verbands in Berlin erläuterten.

Dabei ging es zum einen um einen boomartigen Anstieg im Bereich der Lebensversicherung, weil auch geringere Ertragschancen besser sind als Nullzinsen oder gar Negativzinsen (VersicherungsJournal 29.1.2020).

Sicherheit der Anlagen hat Vorrang

Nach den jetzt vom GDV präsentierten ersten vorläufigen Ergebniszahlen für 2019 wuchsen im vergangenen Jahr Lebensversicherungen mit laufendem Beitrag in Annual Premium Equivalent (APE) ausgedrückt um 10,1 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro und bei Einmalbeiträgen um stattliche 35,6 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro.

GDV-Präsident Weiler sagte, wenn Banken jetzt auch noch Negativzinsen verlangten, nehme die Verunsicherung der Bürger nochmals zu. Für die Versicherer habe die Sicherheit der Anlagen absolut Vorrang. Und in der Folge seien eben auch geringere Erträge besser als gar keine.

Mit der ZZR können die Versicherer erst einmal leben

Andreas Wimmer (Bild: Brüss)

Die Bundesregierung hatte die Regelungen zur Zinszusatzreserve (ZZR) gelockert, damit die Lebensversicherer über einen längeren Zeitraum ihre einmal versprochenen Garantien dauerhaft absichern können (19.9.2018).

Wimmer, Vorsitzender des Präsidialausschusses Altersvorsorge und Zukunftssicherung, sagte, im vergangenen Jahr habe man aus der erreichten Nettoverzinsung von insgesamt 3,8 Prozent der ZZR etwa elf Milliarden Euro zugeführt. Man müsse jetzt erst einmal die weitere Entwicklung abwarten. Hoffnungen richten sich an eine zumindest langsame Umkehr in der EZB-Zinspolitik.

Weiler versicherte, dass die Branche derzeit keine weiteren Lockerungen bei der ZZR durch die Bunderegierung anstrebe. Zu dem vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) angestrebten Provisionsdeckel beim Vertrieb von Lebensversicherungen wollte sich die GDV-Spitze nicht weiter äußern.

Versicherer sehen sich bei langfristigen Anlageformen im Vorteil

Die Versicherer würden gerne mehr in Infrastrukturprojekte investieren, die sogenannte Public Private Partnership habe aber gerade in Deutschland einen schweren Stand. Dabei könnten Versicherer eben langfristig in Projekte investieren und mit Blick auf den Klimawandel stärker nachhaltige Vorhaben finanzieren, wie Weiler und Wimmer weiter ausführten.

Bei den Kapitalanlagen der Erstversicherer dominieren Rentenwerte mit 82,4 (2018: 83,3) Prozent. Die Aktienquote nahm leicht auf 5,6 (5,2) Prozent zu und in Immobilien flossen 3,5 (3,4) Prozent. Insgesamt stiegen die Kapitalanlagen (per 30. September 2019) der Erstversicherer auf 1.425,8 (1.385,9) Milliarden Euro. Bei den Lebensversicherern summierte sich die Anlagen auf 953,3 (930,4) Milliarden Euro.