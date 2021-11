Verpatzter Bahntransfer: Reiseveranstalter kann sich nicht herauswinden

16.11.2021 – Ist in einem Reiseprospekt der Bahntransfer zum Flughafen ohne Hinweis auf ein zusätzliches Entgelt als „Vorteil“ aufgeführt, ist das aus Kundensicht so zu verstehen, dass es sich um eine vom Reiseunternehmen angebotene Leistung handelt, die vom genannten Pauschalpreis umfasst ist. Das hat zur Folge, dass der Reiseveranstalter zum Schadenersatz verpflichtet ist, wenn der Kunde seinen Flug wegen einer erheblichen Verspätung der Bahn verpasst. So entschied der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 29. Juni 2021 (X ZR 29/20).

Der Kläger hatte bei einem Reiseveranstalter für sich und eine Mitreisende eine Flugpauschalreise nach Kuba gebucht. Der Hinflug sollte am 25. November 2017 um 12.05 Uhr vom Flughafen Düsseldorf aus stattfinden.

Anreise zum Flughafen in Kooperation mit der Deutschen Bahn

Die Reise wurde damit beworben, dass sie Zugtickets für die An- und Abreise zum Flughafen beinhalte. In dem Reiseprospekt hieß es: „In Kooperation mit unserem Partner, der Deutschen Bahn AG, bieten wir Ihnen einen Anreiseservice für die meisten Reisen aus unserem Programm. […] Mit unserem ‚Zug zum Flug‘-Paket haben Sie für alle innerhalb Deutschlands gelegenen Abflughäfen einen optimalen Anschluss an den internationalen Luftverkehr.“

Einen Hinweis auf ein möglicherweise für den Service zu zahlendes Entgelt enthielt der Prospekt nicht.

Dieses wurde dem Kläger auch nicht in Rechnung gestellt. Zusammen mit den Reiseunterlagen erhielt er vielmehr zwei „Zug zum Flug Fahrkarten“ für den Abreise und den Ankunftstag zum beziehungsweise vom Düsseldorfer Flughafen. Die Fahrkarten enthielten sowohl das Logo der Deutschen Bahn als auch das des Reiseveranstalters.

Entgangene Urlaubsfreuden

Um bei möglichen Verspätungen einen ausreichenden Zeitpuffer zu haben, buchte der Kläger einen Zug, der am Tag des Abflugs bereits um 9.27 Uhr am Flughafen ankommen sollte. Tatsächlich erreichte der Zug den Flughafen aber mit einer mehr als zweistündigen Verspätung. Zu diesem Zeitpunkt war der Einstiegsvorgang in das Flugzeug bereits beendet.

In einem kurz nach dem Start des Fliegers mit dem Reiseveranstalter geführten Telefonat wurde dem Kläger ein Ersatzflug angeboten. Weil er dafür einen Aufpreis von 2.400 Euro zahlen sollte, lehnte er das Angebot ab und trat die Heimreise an.

Anschließend forderte er den Reiseveranstalter nicht nur dazu auf, ihm den vollständigen Reisepreis zu erstatten. Er verlangte zusätzlich eine Entschädigung in Höhe von 50 Prozent des Preises wegen entgangener Urlaubsfreuden.

Niederlage in den Vorinstanzen

Der Reiseveranstalter wies die Forderung als unbegründet zurück. Er fühle sich nicht für den Vorfall verantwortlich.

Damit hatte er zunächst Erfolg. Auch die in erster beziehungsweise zweiter Instanz mit dem Fall befassten Gerichte sahen den Pauschalreise-Veranstalter nicht in der Pflicht. Denn die Richter waren der Ansicht, dass die Anreise zu dem Flughafen nicht Bestandteil der von dem Veranstalter zu erbringenden Reiseleistung war.

Dem schloss sich der Bundesgerichtshof nicht an. Er gab der Klage der verhinderten Reisenden dem Grunde nach statt.

Aus Kundensicht eine umfasste Leistung

Habe ein Reiseveranstalter eine Fremdleistung lediglich vermittelt, so habe er mit der Vermittlung seine Pflichten erfüllt und brauche für einen Misserfolg der Leistung nicht einzustehen.

Anders zu beurteilen seien hingegen jene Fälle, in denen es sich um eine Eigenleistung des Veranstalters handele. Das zu beurteilen hänge davon ab, wie ein Reiseunternehmen aus Sicht eines Reisenden auftrete.

In dem zu entscheidenden Fall sei kein zusätzliches Entgelt für den Bahntransfer vorgesehen gewesen. Aus Kundensicht habe es sich folglich um eine vom Pauschalreisepreis umfasste Leistung gehandelt. Auch die Tatsache, dass der Veranstalter auf eine Kooperation mit der Deutschen Bahn hingewiesen habe, ändere daran nichts.

Kein Pflichtverstoß bei Wahl der Zugverbindung

Dem Kläger könne auch nicht vorgeworfen werden, bei der Wahl der Zugverbindung gegen seine Pflichten verstoßen zu haben. Denn bei der planmäßigen Ankunftszeit des Zuges wäre er mehr rechtzeitig am Flughafen angekommen.

Die Sache ist jedoch noch nicht endgültig entschieden. Der Fall wurde vielmehr an die Vorinstanz zurückverwiesen. Diese hat nun abschließend über die Höhe der den verhinderten Reisenden zu zahlende Entschädigung zu befinden.