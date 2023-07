Vermittlung von Fondspolicen scheitert oft an Wissenslücken

3.7.2023 – Für junge Menschen spielt die zusätzliche private Altersvorsorge oft noch keine Rolle. Es fehlt ihnen aber auch an Wissen. Das führt zu Fehleinschätzungen, vor allem beim Risiko von Fondspolicen. Das zeigt eine Umfrage von Canada Life.

„Zu wenige Menschen setzen sich mit Altersvorsorge, also mit der Absicherung der Lebenshaltungskosten im Alter auseinander.“ Das sagte Professor Dr. Florian Elert von der HSBA Hamburg School of Business Administration gGmbH anlässlich der Präsentation der repräsentativen Umfrage „Chance oder Risiko?“.

Florian Elert (Bild: Schmidt-Kasparek)

Fehlende Vorsorgebereitschaft hat drei Gründe

Erstellt wurde die Untersuchung im Auftrag der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland.

„Bei jungen Menschen hat die fehlende Vorsorgebereitschaft drei Gründe“, erläuterte der Wissenschaftler. „Zum einen fehlendes Kapital, fehlendes Finanzwissen sowie die Einschätzung des Risikos für verschiedene Anlageformen.“

Während sich bei den 30- bis 39-Jährigen nur rund 20 Prozent der Bürger nie mit der privaten Altersvorsorge auseinandersetzen, ist diese Zahl bei jungen Menschen deutlich größer. Bei über 38 Prozent steht eine Planung zur zusätzlichen Rentenvorsorge niemals auf der Agenda und rund 22 Prozent macht zu der Frage gar keine Angabe.

Umfrage zur Altersvorsorge – Planung (Bild: Canada Life)

Zwei Drittel der 18-bis 29-Jährigen ohne zusätzliche Altersvorsorge

Damit fällt auch die tatsächliche Vorsorge bei jungen Menschen sehr gering aus. So sorgen zwei Drittel der 18-bis 29-Jährigen gar nicht zusätzlich für ihre Rente vor.

In der Altersgruppe der 30 bis 39-Jährigen sind es hingegen nur noch rund 18 Prozent. Befragt wurden durch das Meinungsforschungs-Unternehmen Civey GmbH im Mai 2023 insgesamt 1.000 Bundesbürger über 18 Jahren, die nicht in Rente oder Pension sind.

Immerhin glaubt mehr als die Hälfte der Befragten (54,4 Prozent) seine Rentenlücke zu kennen. Während insgesamt lediglich 25 Prozent der Befragten von einer Rentenlücke von mehr als 1.500 Euro ausgehen, sind es bei den Jungen, die ihre Rentenlücke zu kennen glauben, hohe 48 Prozent.

Damit zeigt die Studie deutlich widersprüchliches Verhalten bei vielen jungen Menschen: Sie sehen zwar oft die Notwendigkeit der zusätzlichen Vorsorge, setzen diese aber nicht in die Tat um.

Rentenlücke hoch eingeschätzt

Rational ist hingegen, dass die Inflation beim Großteil der Bevölkerung die Sorge um die eigene Altersvorsorge erhöht. 70,6 Prozent der Befragten sind „eindeutig" oder „eher" dieser Meinung.

Auch hier zeigt sich, dass sich junge Menschen durchaus Gedanken über die Zukunft machen. Denn für fast 78 Prozent erhöht sich durch die Geldentwertung die Sorge um eine ausreichende Altersvorsorge. Allein in der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen ist diese Sorge noch etwas höher ausgeprägt (80,6 Prozent).

Umfrage zur Altersvorsorge – Inflation (Bild: Canada Life)

Aktuelle Krisen beeinflussen die Einstellungen zum Sparen und Konsumieren

Die aktuellen Krisen, Corona, Ukraine-Krieg und Energiepreise beeinflussen auch die Einstellung zum Sparen und Konsumieren, wie die Studie zeigt.

Dabei gibt es aber wieder erhebliche Unterschiede in den Altersgruppen. Während bei den 30- bis 39-Jährigen fast 53 Prozent angeben, dass ihnen Sparen anlässlich der Weltlage nun wichtiger geworden ist, sind es bei den 18- bis 29-Jährigen nur 44,5 Prozent.

Doch wie sieht das tatsächliche Sparverhalten aus? Weiterhin möchte die Mehrheit (54,7 Prozent) der Bürger bei ihrer zusätzlichen Altersvorsorge „eher“ Sicherheit. Eine Kombination wünschen sich 22,8 Prozent und mehr Wert auf Rendite-Chancen legen lediglich 12,3 Prozent. Zudem wurde Sicherheit durch die Krisen der letzten Zeit für 40,8 Prozent der Befragten „eindeutig" oder „eher wichtiger“.

Börsenentwicklung spielt oft keine Rolle

Gleichzeitig verfolgt weiterhin mit rund 29 Prozent nur eine Minderheit die Entwicklung an der Börse. Daher sind auch rund 32 Prozent der Befragten der Meinung, dass bei der Altersvorsorge in Form fondsgebundener Rentenversicherungen die Risiken dominieren und 31 Prozent sind hinsichtlich der Chancen zumindest skeptisch.

Nur knapp 30 Prozent sehen mehr Chancen als Risiken bei dieser Art der Altersvorsorge. Ein kleiner Lichtblick: bei den 18- bis 29-Jährigen überwiegen die Chancen (33,1 Prozent) die Risiken (18,0 Prozent). Hier haben Fondspolicen also ein besseres Standing als in der Gesamtbevölkerung.

Trotzdem: Eine hohe Hürde beim Abschluss von Fondspolicen ist die Angst vor dem Verlustrisiko. Auf Rang zwei folgt fehlendes Geld und auf Rang drei fehlendes Wissen über diese Art der Vorsorge.

Umfrage zur Altersvorsorge – Hürden bei Fondspolicen (Bild: Canada Life)

Chancen und Risiken von Fondspolicen transparent machen

Nach Meinung von Experte Elert könnten bei jungen Menschen Wissenslücken in der Schule und durch eine möglichst qualifizierte Beratung beseitigt werden: „Dabei kann auch das Thema Chancen und Risiken vermittelt werden, indem man es transparent macht. Etwa für die aktienorientierte Altersvorsorge. So wären auch junge Leute frühzeitig in der Lage, die Möglichkeiten unterschiedlicher Anlagen einzuschätzen und könnten selbst entscheiden.“

Immerhin sieht Elert die Politik auf dem richtigen Weg: „Die digitale Rentenübersicht sollte zeitnah jedem seinen Vorsorgestand über die gesetzliche Rente, die berufliche und private Vorsorge transparent zeigen.“

Mit diesem Wissen und dem über Lösungswege könnten dann auch junge Leute gut entscheiden. „Insgesamt könnte dann Altersvorsorge für sie einen höheren Stellenwert einnehmen.“

Neue Beratungsansätze für Vermittler

Die mit der Umfrage erstellte umfassende Kundenanalyse soll künftig in die Beratung der Canada Life einfließen. „Wir wollen verstehen, wie unsere Kunden denken, um bessere Lösungen zu entwickeln“, betonte die designierte Vorstandschefin Susan Gibson (VersicherungsJournal 11.4.2023).

Susan Gibson (Bild: Schmidt-Kasparek)

Die verbesserten Beratungsansätze will der Versicherer, der durch seine Europa-Niederlassung in Dublin im Vergleich zu deutschen Assekuranzen mehr Freiheiten bei der Kapitalanlage habe, auch Versicherungsmaklern vermitteln.

Mitte des Jahres wird die Assekuranz zudem die zweite Hälfte der rund 600.000 deutschen Fondspolicen in ein automatisches IT-System migrieren. Damit soll die Digitalisierung und das Handling für Bestandspolicen deutlich verbessert werden.