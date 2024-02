Verkehrsunfall: Gutachten nötig für einen zerstörten Scheinwerfer?

14.2.2024 – Ein Fahrzeughalter hatte wegen eines von einem Dritten verursachten Bagatellschadens ein Gutachten in Auftrag gegeben. Er hat keinen Anspruch auf Übernahme der Kosten durch den Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers. Das gilt auch, wenn es sich lediglich um ein Kurzgutachten handelt. So hat das Amtsgericht Viersen mit Urteil vom 19. Oktober 2023 (32 C 201/23) entschieden.

Nach einem Bericht des Deutschen Anwaltvereins war bei einem durch einen Autofahrer verursachten Verkehrsunfall der vordere rechte Scheinwerfer des Personenkraftwagens eines Mannes beschädigt worden.

Verstoß gegen Schadenminderungs-Pflicht?

Dieser beauftragte daraufhin bei einem Sachverständigen ein Kurzgutachten. In dem wurden die Reparaturkosten mit knapp 320 Euro netto beziffert. Der Versicherer des Unfallverursachers weigerte sich jedoch, die Kosten für das Gutachten in Höhe von 168 Euro zu übernehmen.

Das begründete er damit, dass angesichts des auch für den Geschädigten erkennbaren Bagatellschadens kein Beauftragen eines Gutachters erforderlich gewesen sei. Der Geschädigte habe daher gegen seine Schadenminderungs-Pflicht im Sinne von § 254 BGB verstoßen.

Erfolglose Klage

Daraufhin klagte der Fahrzeughalter vor dem Viersener Amtsgericht. Doch das schloss sich der Argumentation des Versicherers an und wies die Klage als unbegründet zurück.

Nach Ansicht des Gerichts ist das Beauftragen eines Gutachters grundsätzlich nur dann zweckmäßig und erforderlich, wenn diese aus Sicht eines wirtschaftlich denkenden Geschädigten angebracht erscheint. Das sei bei Schäden von voraussichtlich weniger als 1.000 Euro netto in der Regel nicht der Fall.

In derartigen Fällen reiche ein Kostenvoranschlag einer Fachwerkstatt aus. Ein solcher könne auch ein Kurzgutachten ersetzen. Der beklagte Versicherer sei folglich nicht dazu verpflichtet gewesen, die Kosten für den Sachverständigen zu übernehmen.

Bekanntes Streitthema

Die Frage der Erstattung der Kosten eines durch einen Geschädigten in Auftrag gegebenen Gutachtens durch den gegnerischen Versicherer war auch in der Vergangenheit wiederholt Anlass für gerichtliche Auseinandersetzungen (VersicherungsJournal 12.8.2014, 17.8.2017 und 15.3.2018).