Verkehrssünder muss nun doch nicht zu Fuß gehen

Weitere Artikel aus Markt & Politik

In einer aktuellen Untersuchung wurden die Anbieter ermittelt, die ihre Kunden mit der Angebotsqualität oder -gestaltung am meisten begeistern. Für die Assekuranz und Finanzvertriebe sind die Ergebnisse bis auf wenige Ausnahmen nicht berauschend. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Rasante Talfahrt gestoppt: Der Altersvorsorge-Index des Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung klettert wieder in den positiven Bereich – nachdem er viermal in Folge gesunken war. Welche Bevölkerungsgruppen weiterhin skeptisch bleiben. (Bild: Diva) mehr ...

Unter welchen Voraussetzungen kann ein Teil der Strafe erlassen werden, wenn der Verkehrssünder freiwillig an einer verkehrspsychologischen Maßnahme teilnimmt? Ein Urteil des Zweibrücker Oberlandesgerichts liefert eine Antwort. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

20.6.2023 –

Ein Auslieferungsfahrer hatte sich in einer defekten Malerfolie, die in einem Treppenhaus lag, verheddert und dabei schwer verletzt. Anschließend forderte er eine Entschädigung. Über seinen Anspruch wurde in zweiter Instanz entschieden. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...