Verkehrssicherungspflicht gegenüber Kindern hat Grenzen

12.2.2021 – Der Veranstalter eines Reitturniers muss nicht damit rechnen, dass ein Kind unbemerkt in einen am Rande des Geländes abgestellten, offenen Pferdeanhänger klettert. Er kann daher nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn das Kind dabei verletzt wird. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 19. Januar 2021 hervor (VI ZR 194/18).

Der Entscheidung lag die Klage eines seinerzeit knapp drei Jahre alten Kindes zugrunde, das zusammen mit seinen Eltern ein Reitturnier besucht hatte. Am Rande des Turniergeländes waren die Pferdeanhänger der Turnierteilnehmer abgestellt gewesen.

An diesem Tag war es besonders heiß gewesen, Daher waren an den Hängern, in denen sich Pferde befanden, unter anderem die Heckrampen geöffnet gewesen. Über eine solche Rampe war das Mädchen in einen der Anhänger gelangt. Dabei war es von einem Pferd getreten und schwer am Kopf verletzt worden.

Klage auf Schadenersatz Schmerzensgeld

Vertreten durch ihre Eltern reichte das Mädchen Klage gegen den Turnierveranstalter ein. Der Vorwurf: Dieser habe keine Vorkehrungen getroffen, um sie und die zahlreichen Kinder, die zu dem Turnier erschienen waren, vor Vorfällen wie den erlittenen zu schützen.

Das Kind verklagte den Veranstalter daher auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes. Ohne Erfolg: Der Bundesgerichtshof hielt die Klage für unbegründet.

Kein Verstoß gegen die Verkehrssicherungs-Pflicht

Nach Meinung des Gerichts hat der Veranstalter nicht gegen seine Verkehrssicherungs-Pflicht verstoßen. Denn die umfasse nur jene Maßnahmen, „welche ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um andere vor Schäden zu bewahren“.

Ein allgemeines Gebot, andere nicht zu gefährden, sei utopisch. Daher sei eine Verkehrssicherung, die jede Schädigung ausschließt, im praktischen Leben nicht zu erreichen.

Kleinkinder richtig beaufsichtigen

In dem entschiedenen Fall habe sich der Beklagte darauf verlassen dürfen, dass Kleinkinder so beaufsichtigt werden, dass sie nicht unbemerkt in die am Rande des Turnierplatzes abgestellten Pferdeanhänger gelangen können. Denn insbesondere Kleinkinder bedürfen einer ständiger Aufsicht, um sich nicht Gefahren in ihrer Umgebung auszusetzen, die sie aufgrund ihrer Unerfahrenheit und Unbesonnenheit nicht erkennen und beherrschen können.

Diese Gefahren seien für die Kinder allgegenwärtig. Sie könnten schon aus Gegebenheiten erwachsen, die für jeden anderen gänzlich ungefährlich sind.

Grundsätzlich ein Aufsichtsversagen

Die Klägerin hätte von ihren Eltern folglich nicht aus dem Blick gelassen werden dürfen. Das Mädchen hätte so beaufsichtigt werden müssen, dass es gegebenenfalls sofort an die Hand hätte genommen werden können.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs handelt es sich grundsätzlich um ein Aufsichtsversagen, wenn Kleinkinder nicht lückenlos beaufsichtigt werden. Der Veranstalter des Turniers sei daher nicht dazu verpflichtet gewesen, durch eine Aufsicht sicherzustellen, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt den Pferden nähern konnten.