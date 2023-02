„Verkehrs“-Schaden im Parkhaus: Haftet der Betreiber?

1.2.2023 – Der Betreiber eines Parkhauses haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass sich ein unbekanntes Liebespaar auf der Motorhaube eines Fahrzeugs verlustiert. Das hat das Landgericht Köln mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 9. Januar 2023 entschieden (21 O 302/22).

Der Kläger hatte seinen Pkw Mitte Juli 2021 am Kölner Hauptbahnhof in einem Parkhaus abgestellt. Als er das Fahrzeug am anderen Morgen abholen wollte, stellte er mehrere Beschädigungen fest. So waren auf der Motorhaube leichte Eindellungen und Lackkratzer vorhanden. Außerdem war an der Beifahrertür Lack abgeplatzt und der rechte Blinker beschädigt.

Liebespaar kommt zu Sache auf der Motorhaube

Vom Betreiber des Parkhauses forderte der Mann, ihm die entstandenen Reparaturkosten in Höhe von rund 4.700 Euro zu ersetzen. Denn wie sich herausstellte, war auf einem Video der Überwachungskamera zu erkennen, dass ein unbekanntes Paar zu nächtlicher Stunde auf der Motorhaube des Autos Verkehr gehabt hatte.

Videoaufzeichnungen wurden im ganzen Parkhaus gemacht. Der Kläger war nun der Meinung, dass es Aufgabe des Parkhausbetreibers und seiner Mitarbeiter gewesen sei, diese durchgehend zu beobachten, um ein derartiges Treiben notfalls mit Hilfe der Polizei zu unterbinden. Wäre das pflichtgemäß geschehen, hätte man auch die Personalien des Liebespaares feststellen können.

Nebenpflichten des Betreibers nicht derart umfassen

Dieser Argumentation wollte sich das schließlich mit dem Fall befasste Kölner Landgericht nicht anschließen. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Aus dem zwischen dem Autobesitzer und dem Parkhausbetreiber abgeschlossenen Fahrzeugeinstellvertrag entstünden zwar verschiedene Pflichten. Die Nebenpflichten des Betreibers gingen aber nicht so weit, dass er die Videoaufzeichnungen ununterbrochen beobachten lassen müsse, um etwaige Verstöße gegen die Sicherheit und Ordnung im Parkhaus lückenlos bemerken oder gar verhindern zu können.

Kameras mehr zu repressiven Zwecken eingesetzt

Es sei vielmehr davon auszugehen, dass derartige Kameras mehr zu repressiven als zu präventiven Zwecken eingesetzt würden. Im Normalfall werde das auch erfolgreich sein. So sei zum Beispiel in typischen Situationen, wie etwa bei „Parkremplern“, das Kennzeichen des Fahrzeugs des Verursachers zu erkennen mit der Folge, dass dieser ermittelt werden könne.

Im Übrigen sei es fraglich, wie das Personal des Parkhausbetreibers in dem entschiedenen Fall die Täter ohne Eigengefährdung hätte stellen können. Auch dass die hypothetisch herbeiberufene Polizei schnell genug hätte vor Ort sein können, sei nicht erwiesen.