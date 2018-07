Verhängnisvoller Unfall in einer Engstelle

27.7.2018 – Das Verbot der Durchfahrt bei Gegenverkehr an Engstellen gilt grundsätzlich auch dann, wenn es sich bei dem entgegenkommenden Fahrzeug um ein einspuriges handelt. Das hat das Oberlandesgericht Brandenburg mit Urteil vom 2. März 2017 entschieden (12 U 18/16).

Geklagt hatte eine Motorradfahrerin, die an einer Engstelle mit einem ihr entgegenkommenden Linienbus kollidiert war. Bei dem Unfall zog sie sich eine Querschnittslähmung zu. Wegen deren Folgen verklagte sie den Halter des Busses auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld.

Nicht rechts gefahren

Der Fahrer des Busses war sich jedoch keiner Schuld bewusst. Zu dem Unfall sei es nämlich nur deswegen gekommen, weil die Motorradfahrerin die Mitte ihrer Fahrbahn überquert habe.

Das Verbot der Durchfahrt bei Gegenverkehr, das an der Unfallstelle gemäß Vorschriftzeichen 208 in Verbindung mit den Zusatzeichen 1048-12 und 1048-16 in seiner Fahrtrichtung bestanden habe, beziehe sich im Übrigen nur auf entgegenkommende zweispurige Fahrzeuge.

Unabhängig davon habe er mit dem Bus zum Zeitpunkt des Unfalls seine Fahrbahn nicht verlassen. Die Klägerin sei in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern gefahren, von denen die Vorausfahrenden den Bus in der immerhin 7,40 Meter breiten Engstelle problemlos passiert hätten. Nur die Klägerin sei über die Mittellinie hinausgeraten und mit dem Bus kollidiert. Das würde eindeutig für ihr alleiniges Verschulden sprechen.

Verbot gilt auch bei einspurigen Fahrzeugen

Dem wollten sich die Richter des Brandenburger Oberlandesgerichts nicht anschließen. Ebenso wie bereits die Vorinstanz, gaben sie der Klage der Verletzten zumindest teilweise statt.

Nach Überzeugung des Gerichts gilt das Verbot der Durchfahrt bei Gegenverkehr an Engstellen grundsätzlich auch dann, wenn es sich bei dem entgegenkommenden Fahrzeug um ein einspuriges handelt. Der Busfahrer hätte daher nur dann in die Engstelle einfahren dürfen, wenn er sich hätte sicher sein können, den Gegenverkehr nicht zu behindern oder zu gefährden.

Davon hätte der Busfahrer in dem entschiedenen Fall nicht ausgehen dürfen. Denn beim Entgegenkommen einer Kolonne von Motorradfahrern müsse immer damit gerechnet werden, dass diese nicht ausschließlich hintereinander herfahrend am äußerst rechten Fahrbahnrand bleiben.

Rechtskurve

Es komme hinzu, dass die Gruppe eine Rechtskurve zu passieren hatte. Daher konnte nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Kradfahrer zum gefahrlosen Passieren etwas weiter nach links ausholen würden und sich nicht ausschließlich am äußerst rechten Fahrbahnrand orientieren würden.

„Dass die ersten durch die Engstelle fahrenden Motorradfahrer den Bus ungehindert passiert haben, eröffnete für den Busfahrer nicht ohne Weiteres den Vertrauensgrundsatz, dass die nachfolgenden Fahrer ebenfalls nicht durch sein Einfahren in die Engstelle beeinträchtigt würden und ihn unproblematisch passieren würden“, so das Gericht.

Erhebliches Mitverschulden der Klägerin

Nach den Feststellungen eines mit dem Fall betrauten Sachverständigen sowie nach Aussage eines Zeugen hatte der Bus seine Fahrbahnhälfte allerdings tatsächlich nicht verlassen, wohingegen die Klägerin einräumte, nicht äußerst rechts gefahren zu sein.

Angesichts der beiderseitigen Verschuldensanteile sowie unter Berücksichtigung der Betriebsgefahren der beteiligten Fahrzeuge, hielten die Richter ein Quote von 60:40 zulasten des Beklagten beziehungsweise des hinter ihm stehenden Versicherers für angemessen.

Hier entschieden sie anders als ihre Kollegen der Vorinstanz, die von einer Haftungsquote von 80 Prozent zulasten des Busfahrers ausgegangen waren.

Bei normaler Fahrweise keine Gefährdung zu erwarten

Denn beim Einfahren des Busses in die Engstelle sei eine Gefährdung der Motorradfahrer bei normaler Fahrweise und Einhaltung des Rechtsfahrgebotes kaum zu erwarten gewesen. Die durch die Hinweiszeichen zu beachtende Beschränkung hätte sich ausschließlich auf Lastkraftwagen und Busse bezogen, nicht jedoch auf Personenkraftwagen, die sich ungehindert in der Engstelle begegnen konnten.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.