Verbrennung statt Erfrischung in der Badeanstalt

10.12.2020 – Die Besucherin eines Freibades hatte sich an einer in den Boden eingelassenen Metallplatte die Fußsohlen verbrannt, weil die Platte infolge der Sonneneinstrahlung stark erhitzt war. In diesem Fall steht ihr die Zahlung eines Schmerzensgeldes zu. Das hat das Landgericht Koblenz mit Urteil vom 30. November 2020 entschieden (1 O 62/20).

Die seinerzeit 17 Monate alte Klägerin hatte zusammen mit ihrer Mutter ein Freibad besucht. Auf einem dortigen Fußweg war eine große Metallplatte eingelassen. Diese hatte sich durch intensive Sonneneinstrahlung bei hochsommerlichen Temperaturen stark erhitzt.

Verletzung der Verkehrssicherungs-Pflicht

Als das Kind barfuß vor seiner Mutter herlief und die Platte betrat, blieb es stehen und fing an zu weinen. Die Frau nahm es daraufhin sofort auf den Arm. Wie sich herausstellte, hatte sich das Mädchen die Fußsohlen auf der heißen Platte verbrannt. Es musste daher im Krankenhaus behandelt werden.

Dort erklärte man der Mutter, dass die Fußsohlen von Kindern noch nicht so widerstandsfähige Hautschichten aufweisen würden, wie die von Erwachsenen. Dadurch würde es leichter zu Verbrennungen kommen.

Die Behandlung der Fußsohlen dauerte rund drei Wochen. In dieser Zeit konnte die Tochter nicht gehen und schlief schlecht. Vertreten durch seine Mutter verklagte sie den Betreiber des Schwimmbads daher auf Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 750 Euro.

Mit Erfolg. Nach Ansicht des Koblenzer Landgerichts hat der Schwimmbadbetreiber seine Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt. Denn er wäre dazu verpflichtet gewesen, Schutzvorkehrungen zu treffen, um die Besucher vor den von der Metallplatte ausgehenden Gefahren zu bewahren. So habe er den Bereich zum Beispiel sperren oder etwas Schützendes auf die Platte legen können.

Keine Verletzung der Aufsichtspflicht

Die Besucher von Schwimmbädern müssen nach Meinung der Richter nicht damit rechnen, dass sich eine Metallplatte im Boden befindet, welche sich bei Sonneneinstrahlung so stark erhitzt, dass sie Verbrennungen hervorrufen kann. Es habe sich hierbei zudem um einen Bereich gehandelt, der uneingeschränkt genutzt werden darf.

Das gelte insbesondere eingedenk der Tatsache, dass Schwimmbadbesucher erfahrungsgemäß häufig abgelenkt seien und nicht durchgängig darauf achten würden, wohin sie treten.

Im Übrigen würden Schwimmbäder nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Kindern besucht. Die aber würden – abhängig von ihrem Alter – nichts von den Gefahren heißer, auf einem Gehweg befindlicher Metallplatten wissen. Das habe der Betreiber des Schwimmbades in seine Planungen bei der Gestaltung des Weges einbeziehen müssen.

Der Unternehmer argumentierte, dass er deswegen nicht hafte, weil die Mutter des Mädchens ihre Aufsichtspflicht verletzt habe, indem sie das Kind frei vor sich herlaufen ließ. Diesen Einwand ließ das Gericht jedoch nicht gelten. Denn die Frau habe sich in unmittelbarer Nähe zu ihrer Tochter aufgehalten. Im Übrigen gebe es keine Verpflichtung, ein Kind in einem Schwimmbad dauernd an der Hand zu halten.