Verbraucherschützer setzten in der Altersvorsorge auf Aktien

30.4.2019 – Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat ein nach eigener Aussage kostengünstiges und zugleich renditestarkes Modell für eine private Altersvorsorge vorgestellt. Die öffentlich-rechtlich organisierte „Extrarente“ soll über die Arbeitgeber an ihre Mitarbeiter verbreitet werden. Nach Ansicht des GDV löst der Vorschlag keine der Herausforderungen der Altersvorsorge.

Für eine ergänzende private Altersvorsorge sind in letzter Zeit einige Modelle vorgeschlagen worden. Dazu gehören der „Bürgerfonds“ des Ifo Instituts (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.4.2019), der „Staatsfonds“ des Ratinghauses Scope (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.4.2019), das „Vorsorgekonto“ der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) (VersicherungsJournal 17.1.2019) und die „Deutschlandrente“ des Landes Hessen (VersicherungsJournal 30.4.2018).

Am Montag hat auch der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. - VZBV seine selbst entwickelte „Extrarente“ vorgestellt.

VZBV fordert Systemwechsel

Für VZBV-Vorstand Klaus Müller ist eine Reform der privaten Altersvorsorge dringend überfällig. Gerade die jüngere Generation wünsche sich einen Systemwechsel, erklärte Müller. Dabei verwies er auf jüngste Umfrageergebnisse, nach denen sich 88 Prozent der 14- bis 29-Jährigen ein staatlich organisiertes Standardprodukt für die private Altersvorsorge wünschen würden.

Damit Verbraucher von den meist teuren, kaum rentablen und unflexiblen Rentenversicherungen wegkämen sei eine kostengünstige und gewinnbringende Anlage entscheidend, erklärte Müller. „Die ‚Extrarente‘ gewährleistet dies.“

Jetzt sei die Bundesregierung gefragt. Wenn sie noch dieses Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen würde, dann könnten ab dem Jahr 2022 Verbraucher von dem neuen Modell profitieren.

So soll die Zusatzversorgung funktionieren

Nach den Überlegungen der Konsumentenschützer werden Verbraucher über ihren Arbeitgeber automatisch in die „Extrarente“ einbezogen. Sie können innerhalb von sechs Monaten widersprechen und sie erhalten dann alle eingezahlten Beiträge zurück (Opt-Out). Andere Verbraucher wie etwa Selbstständige sollen proaktiv in das System einzahlen können (Opt-In).

Der öffentlich-rechtliche Träger soll dann über zeitlich befristete Ausschreibungsverfahren private Fondsmanager beauftragen, die Einzahlungen der Verbraucher am Kapitalmarkt anzulegen. Die entsprechenden Anteile an Investmentfonds stünden im Besitz der Verbraucher und würden auf individuellen Beitragskonten verbucht.

Dieses Konzept würde die Verwaltungskosten massiv sinken lassen und „Kosten für den Vertrieb entfallen ganz“. Schon davon würden die Verbraucher profitieren. „Die ‚Extrarente‘ legt vor allem in Aktien an und erzielt damit langfristig eine höhere Rendite als viele private Vorsorgeverträge.“

Die Basisvariante „Extrarente100“ soll den Verbraucher passgenau absichern

Über eine Basisvariante „Extrarente100“ sollen alle Einstellungen so festgelegt werden, dass sie für den Sparer möglichst passgenau sind. „Eine Anlage in Aktien sorgt dafür, dass Verbraucher von der Wertschöpfung der Unternehmen in Deutschland, Europa und der Welt profitieren.“

Mit Beendigung des Erwerbslebens soll ein Entnahmeplan greifen. Dabei sollen die monatlichen Auszahlungen so kalkuliert werden, dass die Beiträge bis zu einem Lebensalter von 100 Jahren reichen.

Der GDV ist dagegen

Für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist die Extrarente nicht zielführend und löse auch keine der Herausforderungen in der Altersvorsorge. „Die Verbraucherschützer setzen voll auf den Aktienmarkt, das Risiko müssten allein die Sparer tragen.“

Die weitaus meisten Menschen in Deutschland wollten genau das nicht, wie Umfragen immer wieder belegten. Welche Kursschwankungen Aktien unterliegen können, zeigt sich am Dax. Im vergangenen Jahr lagen das Jahreshoch bei 13.560 Punkten und das Jahrestief bei 10.382.

Es sei auch nicht nachvollziehbar, warum der Vorschlag kostengünstiger sein sollte als bestehende Angebote, denn den Vertriebsaufwand und die Verwaltungskosten müssten Arbeitgeber und Steuerzahler tragen.

Zudem ziele der Vorschlag für ein staatliches Standardprodukt in erster Linie auf Arbeitnehmer. „Nötig ist aber eine Altersvorsorge unabhängig vom beruflichen Status. Das wäre sehr leicht mit einer Öffnung der Riester-Förderung für alle zu erreichen.“