Verbraucherschützer fahndet nach rechtswidrigen Fondspolicen

28.1.2026

Der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. (VZBW) ruft Kunden fondsgebundener Rentenversicherungen dazu auf, ihre Vertragsunterlagen online zur Verfügung zu stellen. Der Verein will hiermit prüfen, wie deutsche Versicherer eine höchstrichterliche Entscheidung umsetzen.

Wie berichtet, hat der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil vom 10. Dezember 2025 (IV ZR 34/25) eine Klausel in den AVB einer Riester-Police für unwirksam erklärt. Konkret ging es um eine Formulierung, die die Allianz Lebensversicherungs-AG im Jahr 2006 verwendet hatte.

Diese Regelung berechtigte die Allianz in Krisensituationen zwar dazu, den im Versicherungsschein genannten Rentenfaktor zu senken. Sie musste ihn aber nicht erhöhen, wenn sich die Lage besserte. Weil das die Kunden unangemessen benachteiligte, reichten die Verbraucherschützer Klage ein.

Niels Nauhauser (Bild: privat)

Inzwischen hat die Allianz die Werte in betroffenen Verträgen wieder auf die ursprünglichen Beträge angehoben, die laut VZBW „oft um ein Drittel höher“ ausfallen. Doch es gebe „noch viele weitere Versicherer und Verträge mit ähnlichen sowie abweichenden Klauseln“. Um wen es sich hierbei handelt, wollte Niels Nauhauser vom VZBW auf Anfrage des VersicherungsJournals nicht mitteilen.

Klar sei aber: „Mit der BGH-Entscheidung stellt sich die Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit derartiger Klauseln für die Branche neu. Der Aufruf ist daher nicht auf einzelne Versicherer begrenzt.“ Es sei heute noch unklar, welche ähnlichen Klauseln rechtswidrig sind. Das Urteil sei nur in manchen Fällen direkt anwendbar; in anderen Fällen seien weitere Gerichtsentscheidungen notwendig.