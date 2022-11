Verbraucher sparen mit Verstand und wenig Spaß

17.11.2022 – Die Konsumenten bewerten das Sparen für den Ruhestand trotz weniger Geld im Portemonnaie als wichtig, 56 Prozent sind davon überzeugt. Der Konsum liegt auf Platz zwei, verliert aber an Bedeutung. Die Euphorie für die eigenen vier Wände sinkt. Schuld sind die hohen Bauzinsen. Das zeigt die Herbstumfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen.

Die Rekordinflation beeinflusst die Sparmotive der Deutschen stark. Die Budgets, um Rücklagen zu bilden, werden deutlich weniger, wenn die Kosten für Lebenshaltung steigen. Auf das Sparen für die Altersvorsorge will die Mehrheit der Bürger aber nicht verzichten.

Das zeigt die aktuelle Herbstumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V. Für die dreimal jährlich durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jeweils 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen. Mehrfachnennungen sind möglich. Die Marktforscher führten die Umfrage im Oktober durch.

Die Mehrheit spart für die Rente

Auf Platz eins der Sparmotive liegt die „Altersvorsorge“ mit einem Zustimmungswert von 56 Prozent, was einem leichten Plus von 1,2 Prozentpunkten gegenüber der vergangenen Herbstumfrage (VersicherungsJournal 23.11.2021) entspricht. Im Sommer nannten die Absicherung für den Ruhestand noch 57 Prozent der Befragten als oberste Priorität in der Finanzplanung.

Am zweitwichtigsten ist den Verbrauchern das Sparen für größere Anschaffungen mit nur noch 42 Prozent, zusammengefasst unter dem Stichwort „Konsum“. Im Oktober des Vorjahres waren es noch 55,6 Prozent. Dieser Spargrund hatte im ersten Corona-Sommer infolge des verhängten Lockdowns einen massiven Absturz erlebt (7.7.2020).

„Angesichts sinkender Realeinkommen und einer Rekordinflation, die sich 2023 kaum abschwächen dürfte, wird Sparen für die meisten Menschen in Deutschland immer schwieriger“, lässt sich Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands zitieren. Spätere Anschaffungen rückten da in den Hintergrund.

Die eigenen vier Wände bleiben für die meisten Bürger nur ein Traum

Die Euphorie für die eigenen vier Wände geht klar zurück. Das dürfte, wie auch die privaten Bausparkassen vermuten, an den deutlich höheren Bauzinsen (13.10.2022) liegen. Das Sparmotiv „Wohneigentum“ liegt zwar auf dem dritten Platz, wurde aber nur noch von 37 Prozent der Befragten genannt.

Zum Vergleich: Im Sommer träumten noch 44 Prozent von einer eigenen Immobilie, im vergangenen Herbst waren es 38 Prozent.

„Eigene vier Wände bleiben zwar der Lebenstraum Nummer eins. Normal- und Geringverdiener zweifeln derzeit aber zunehmend daran, ihn sich noch erfüllen zu können“, so König.

Kapitalanlage wird unattraktiver

Nach einem Hoch im Sommer von 33 Prozent verliert das Sparmotiv „Kapitalanlage“ wieder deutlich und rutscht auf 29 Prozent ab. Allerdings ist das der gleiche Wert wie vor zwölf Monaten.

Einen kleinen Gewinn konnten die Einzahlungen in den „Notgroschen“ verbuchen. Die Nennungen der Befragten legten von sechs auf neun Prozent zu. Die Rücklagen für die „Ausbildung der Kinder“ scheint in Deutschland nach wie vor keine Rolle zu spielen: Nur zwei Prozent der Teilnehmer wollen dafür Geld zurücklegen.

Das Budget der Kunden wird knapp

Aufgrund hoher Energiepreise, steigender Inflation gepaart mit einer großen Unsicherheit sinkt die Sparquote in Deutschland. Sie ist im ersten Halbjahr 2022 in etwa auf das Niveau des Vor-Corona Jahres 2019 zurückgefallen. Dies berichtet das Statistische Bundesamt (26.10.2022).

Auch die Altersvorsorge bleibt von diesen Vorzeichen nicht unberührt. Nach einer Erhebung der DCS Deutsche Clearing-Stelle GmbH stieg die Zahl der Beitragsfreistellungen und Anträge auf vorzeitige Auflösung 2022 um rund das Doppelte gegenüber dem Vorjahr. Der Dienstleister führt als Gründe die hohe Teuerungsrate und die Angst vor einer Rezession an (8.11.2022).

Die Lebenswirklichkeit der Kunden und Perspektive der Versicherer passen oft nicht mehr zusammen: „Die meisten Menschen haben für die eigene Vorsorge wie Berufsunfähigkeit, Rente und Pflege nur ein begrenztes Budget. Warum können Versicherer oder Assekuradeure die Produkte nicht dynamisch aufeinander abstimmen?“, fragte ein Vermittler auf der DKM in Richtung Produktgeber (8.11.2022).