Verbandsklagerecht: Haftpflichtversicherern drohen Massenschäden

1.12.2023 – Verbraucher können jetzt viel leichter Schadenersatz geltend machen. Die rechtlichen Möglichkeiten sind für sie deutlich verbessert worden. Cyberunsicherheit gewinnt bei Produkten eine neue Dimension. Versicherer können durch Tools der künstlichen Intelligenz immer schneller betrogen werden, wie eine Demonstration auf der MCC-Schadenmanagement- Tagung zeigte.

Das neue Verbandsklagerecht könnte für Haftpflichtversicherer eine Schadenlawine auslösen. „Jetzt können Kunden, die wegen eines defekten Produktes Schadenersatz verlangen, sich ganz leicht über eine Verbandsklage an einem Verfahren beteiligen.“

Das sagte Dr. Mark Wilhelm von der Wilhelm Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB auf dem MCC-Kongress „innovatives Schadenmanagement 2023“.

Millionenklagen befürchtet

Einzelklagen, die mit hohen Hürden versehen sind, seien nicht mehr notwendig. Schon ab 50 Betroffenen ist eine Verbandsklage möglich. Zudem sei die frühere Grenze eines Mindestschadenbetrags von 500 Euro gefallen.

„Eine Klage ist somit theoretisch schon ab fünf Euro Schaden möglich“, sagte Wilhelm. Sind Massenprodukte, wie Haushalts- oder Kommunikationsgeräte betroffen, können die Schadenforderungen schnell in die Millionenhöhe gehen.

„Das kann die Produkthaftpflicht-Versicherer empfindlich treffen“, so Wilhelm. Noch sei die Verbandsklage, die erst seit dem 13. Oktober 2023 in Kraft getreten ist, kaum bekannt. „Das kann sich aber schnell ändern, wenn erste Verfahren öffentlich Furore machen“, so Wilhelm.

„Industrialisierte Anwaltskanzleien“ könnten Massenklagen durchsetzen

Der Jurist rechnet damit das „industrialisierte Anwaltskanzleien“, wie beim Dieselskandal, systematisch mit Verbänden zusammenarbeiten, um Massenklagen durchzusetzen.

„Wenn sich ein Verband erfolgreich durchgesetzt hat, erhalten alle Verbraucher, die sich auf eine Liste haben setzen lassen, automatisch Geld“, so Wilhelm. Die Geschädigtenrechte wären so durch den Gesetzgeber massiv ausgebaut worden.

Wie solche Verfahren Unternehmen bedrohen, machte der Jurist am Beispiel eines Hygieneherstellers deutlich, der millionenfach und einige Jahre lang ein Bio-Produkt verkauft. „Dann stellt sich raus, dass kein ‚Bio‘ drin ist“, erläuterte Wilhelm. Das Produkt sei also für die Kunden eigentlich wertlos gewesen, weil sie die Kaufentscheidung bei Wissen um den Mangel nicht getroffen hätten.

„Dann kann es passieren, dass der Hersteller das Geld zurückzahlen muss“, warnte Wilhelm.

Cybersicherheit ist Produkteigenschaft

Große Probleme kommen nach seiner Einschätzung auch aus der Cyberhaftung auf die Unternehmen und somit indirekt auch auf die Versicherer zu. Wilhelm: „Künftig können sich bei einer manipulierten Software, die etwa zu einem Unfall führt, die Autohersteller nicht mehr auf einen Hacker berufen.“ Cybersicherheit sei eine Produkteigenschaft und wenn diese fehle, müsse der Hersteller haften.

Viele Produkte seien betroffen. Es reiche, wenn sie einen Chip enthielten oder netzfähig wären.

Auch das Lieferkettengesetz stelle die Unternehmer – vor allem Mittelständler – vor fast unüberwindliche Herausforderungen. So könnten Lieferanten im Ausland kaum gezwungen werden zu dokumentieren, dass sie beispielsweise bei der Produktion nicht gegen die Menschenrechte verstoßen.

Dann könnte es für Hersteller, die etwa viele Produkte von diesem Anbieter beziehen, bedrohlich werden. „Eigentlich müsste dann die Kooperation abgebrochen werden“, so Wilhelm. In der Diskussion auf der Tagung unterstrichen die Teilnehmer, dass sie mit deutlich höheren Schäden für die Produkthaftpflicht-Versicherer rechnen.

Digitaler Betrug wird von Assekuranzen unterschätzt

Vor immer mehr Versicherungsbetrug warnte der Berater und Rechtsanwalt, Dr. Jochen Tenbieg. Er zeigte auf, wie mit Mitteln, die jedem Internetuser zur Verfügung stehen, in der Sachversicherung betrogen werden kann.

Die Anleitung würde bei guter Fragestellung schon Tools wie „ChatGPT“ liefern. So könnten auf einen Schlag etwa sämtliche Assekuranzen, die Fahrradversicherung anbieten würden, getäuscht werden.

Leicht möglich sei es, eine gefälschte Rechnung, einen virtuellen Fahrradhändler und eine Schadenanzeige der Polizei herzustellen.

Nach Einschätzung von Tenbieg würden die Versicherer die digitalen Möglichkeiten des Betruges vollkommen unterschätzen und viel zu wenig in die Betrugsabwehr investieren.

Betrugsabwehr kann Gewinne vervierfachen

„Wenn man sieben Jahre systematisch eine Betrugsabwehr aufbaut und investiert, dann können die Gewinne vervierfacht werden“, erläuterte Tenbieg. Jeder zusätzliche Betrugsspezialist würde dem Unternehmen im Jahr eine Million Euro einbringen. Betrugsabwehr würde aber nur funktionieren, wenn das Management dahinterstehen würde.

In der Diskussion beklagte Tenbieg, dass Versicherungsvorstände viel zu langsam reagieren würden. „Sechs Monate oder drei Monate sind schon zu lang, angesichts der rasanten digitalen Entwicklung.“

In der Diskussion zur Cybersicherheit wurde zudem deutlich, dass Unternehmen auch durchspielen müssen, wenn ihre Zulieferer plötzlich durch einen Hackerangriff ausfallen. Das sei heute gesetzliche Pflicht der Unternehmensleitung, die bei Versäumnissen haften müsse.